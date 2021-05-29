Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!
Астрологический прогноз на 29 мая для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на субботу, 29 мая 2021 года. День будет хорош, но местами не очень. Вешать нос нельзя! Можете дать себе немножко времени покиснуть, а потом вставать, брать себя в руки и делать то, что должны. Ну а если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Овна
Не смотря на то, что это выходной день, он идеально подойдет для решения рабочих вопросов. Ваша активность и целеустремленность непременно принесут весомые результаты. Не ленитесь!
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Тельца
День обещает стать немного тяжелым в решении вопросов личного характера. А все потому, что ваше настроение будет сегодня меняться со скоростью света. Не берите на себя слишком много обязанностей, а сконцентрируйтесь на главном.
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Близнецов
У вас сегодня будет так много сил и энергии, что вы сможете легко покорить любую вершину. Не сидите в четырех стенах, а поднимайте себя с дивана, и вперед к завоеванию вершин.
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Рака
Обязательно тщательно перепроверяйте все бумаги на работе и не забывайте записывать в план все свои встречи. Но день все же не стоит посвящать не только работе – найдите время для своих любимых людей, ведь им и вам нужна забота.
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Льва
Вас ждут сегодня неожиданные повороты судьбы. Ваше заветное желание может быть исполниться, и вы даже не успеете быстро на него отреагировать. Но вечером сможете проанализировать свой день и насладиться тем, что у вас уже есть.
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Девы
Сегодня у вас начнется духовный рост, который принесет вам не только хорошие результаты, а и внутреннюю мотивацию. Именно она будет толкать вас на будущие движения и свершения.
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Весов
Ваши дела будут удачными, настроение – отличным, а семья окажет такую поддержку, что станет очень тепло на душе. Наслаждайтесь этим и будьте благодарны за то, что у вас есть!
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Скорпиона
Сегодня важно подключить всю вашу дипломатичность и умение слушать, чтобы добиться того результата на работе, о котором вы мечтаете. А если рабочие дела для вас в этот выходной день – табу, тогда просто сделайте сюрприз своим близким, и они непременно все это оценят.
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Стрельца
Сегодня день важных достижений и решений. Не берите на себя слишком много, особенно, если не уверены в своих силах. Зато в личных делах вас ждет настоящий успех, с нотками романтики и страсти.
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Козерога
Если в ваших ушах звучит Цой "Перемен требуют наши сердца", а вам и правда хочется поменять что-то в своей жизни – самое время переходить к решительным действиям. Общайтесь, решайте, выясняйте, и все у вас будет под контролем. Обращайте внимание на знаки и подсказки вокруг вас!
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Водолея
Ну такой себе день по шкале тяжести. Не пытайтесь переделать все и сразу, рабочие дела и вовсе лучше отложить, а вот в делах любовных вас ждет ошеломляющий успех. Любовь и нежность сделают вас ранимее, но это не навсегда – наслаждайтесь!
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Рыб
Вам, как и Водолеям, лучше сегодня не сильно то и высовываться! Настройтесь на правильный лад и просто плывите по течению. Если возникнут вопросы – только тогда беритесь за их решение, а в остальное время просто делайте то, что приносит вам удовольствие.
Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:
Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.
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