Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!

Астрологический прогноз на 29 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на субботу, 29 мая 2021 года. День будет хорош, но местами не очень. Вешать нос нельзя! Можете дать себе немножко времени покиснуть, а потом вставать, брать себя в руки и делать то, что должны. Ну а если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Овна

Не смотря на то, что это выходной день, он идеально подойдет для решения рабочих вопросов. Ваша активность и целеустремленность непременно принесут весомые результаты. Не ленитесь!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Тельца

День обещает стать немного тяжелым в решении вопросов личного характера. А все потому, что ваше настроение будет сегодня меняться со скоростью света. Не берите на себя слишком много обязанностей, а сконцентрируйтесь на главном.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Близнецов

У вас сегодня будет так много сил и энергии, что вы сможете легко покорить любую вершину. Не сидите в четырех стенах, а поднимайте себя с дивана, и вперед к завоеванию вершин.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Рака

Обязательно тщательно перепроверяйте все бумаги на работе и не забывайте записывать в план все свои встречи. Но день все же не стоит посвящать не только работе – найдите время для своих любимых людей, ведь им и вам нужна забота.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Льва

Вас ждут сегодня неожиданные повороты судьбы. Ваше заветное желание может быть исполниться, и вы даже не успеете быстро на него отреагировать. Но вечером сможете проанализировать свой день и насладиться тем, что у вас уже есть.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Девы

Сегодня у вас начнется духовный рост, который принесет вам не только хорошие результаты, а и внутреннюю мотивацию. Именно она будет толкать вас на будущие движения и свершения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Весов

Ваши дела будут удачными, настроение – отличным, а семья окажет такую поддержку, что станет очень тепло на душе. Наслаждайтесь этим и будьте благодарны за то, что у вас есть!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Скорпиона

Сегодня важно подключить всю вашу дипломатичность и умение слушать, чтобы добиться того результата на работе, о котором вы мечтаете. А если рабочие дела для вас в этот выходной день – табу, тогда просто сделайте сюрприз своим близким, и они непременно все это оценят.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Стрельца

Сегодня день важных достижений и решений. Не берите на себя слишком много, особенно, если не уверены в своих силах. Зато в личных делах вас ждет настоящий успех, с нотками романтики и страсти.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Козерога

Если в ваших ушах звучит Цой "Перемен требуют наши сердца", а вам и правда хочется поменять что-то в своей жизни – самое время переходить к решительным действиям. Общайтесь, решайте, выясняйте, и все у вас будет под контролем. Обращайте внимание на знаки и подсказки вокруг вас!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Водолея

Ну такой себе день по шкале тяжести. Не пытайтесь переделать все и сразу, рабочие дела и вовсе лучше отложить, а вот в делах любовных вас ждет ошеломляющий успех. Любовь и нежность сделают вас ранимее, но это не навсегда – наслаждайтесь!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, для Рыб

Вам, как и Водолеям, лучше сегодня не сильно то и высовываться! Настройтесь на правильный лад и просто плывите по течению. Если возникнут вопросы – только тогда беритесь за их решение, а в остальное время просто делайте то, что приносит вам удовольствие.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

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