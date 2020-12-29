Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

Астрологический прогноз на 29 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 29 декабря 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится. Но старайтесь расслабляться не с помощью алкоголя, а приятных эмоций и теплых напитков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Овна

Если будете энергичными и дружелюбными, то сможете добиться хороших результатов в переговорах и других рабочих вопросах. Главное – не быть сегодня отшельником и противным чуваком, который раздраженно бросается на всех. Будьте терпимее!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Тельца

Сегодня на вас снизойдет вдохновение, и вы даже без музы сможете сотворить что-то эдакое. Отдайтесь эмоциям и порыву творить – у вас непременно получится что-то интересное. А вот вечером постарайтесь все же остановиться и критично взглянуть на свою жизнь: вы не любите то, что делаете, а вот хобби – заряжает. Так может пора его монетизировать?

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Близнецов

Какой-то странный и довольно эмоциональный сегодня будет день у вас. Старайтесь меньше страдать ерундой и заниматься делом, не берите на себя больше, чем можете потянуть, и непременно закажите бутылочку игристого на вечер. Несмотря на всю странность дня, вам удастся заключить хороший договор!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Рака

В конце года важно позаботиться о своем душевном состоянии и не быть слишком рассеянным. Не забудьте решить рабочие дела, ведь они тоже имеют большое влияние на ваше эмоциональное состояние. Будьте последовательны в своих действиях и не обещайте того, что выполнить не сможете.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Льва

Сегодня вам сильно захочется навести порядки дома, и вы будете всячески пытаться все успеть убрать, украсить, приготовить. И это очень правильно! Психологи и астрологи говорят о важности расчистить пространство от ненужных вещей, поэтому смело занимайтесь тем, что вам так хочется. Рабочими делами займетесь завтра!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Девы

Идеальный день для решения любых дел, связанных с деньгами. Вы можете их тратить, инвестировать, а еще лучше – приумножать. И у вас это сегодня получится отменно! В начале 2021 года будете грести деньги лопатой. Но пока поработайте!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Весов

Не будьте слишком осмотрительным и чересчур аккуратным. Вы все равно не сможете все предугадать на два шага вперед. Будьте уверенными в себе – вы реально можете все. Только не тормозите сами себя ленью и занудством.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вас все будут раздражать. Вот прямо совсем все и всё, поэтому берите эмоции под контроль, если не хотите здорово со всеми разругаться и праздновать Новый год в одиночестве. Лучшее, что вы можете сделать, как только выходите из себя – спорт. Просто идете в спортзал и метелите грушу, проплывите 20 бассейнов, сходите на сайкл, а потом закрепите все сауной или массажам. Раздражительность уйдет сама собой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Стрельца

Вы сегодня будете настоящей звездой в своем офисе. Вы сможете легко достичь даже самых больших вершин, если не будете киснуть на своем рабочем месте в одиночестве, а сможете выйти из "ракушки" в мир людей. Общайтесь, знакомьтесь и поддерживайте разговоры – это здорово вас вдохновит на новое поведение и новые возможности.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Козерога

Легко! Вам сегодня все будет легко – общение, знакомства, решение рабочих дел, разруливание личных вопросов. Главное, что важно сегодня сделать – уделить хоть немного времени себе! Массаж, косметолог, новая прическа или хотя бы какой-то новый джемперок, и вашей душеньке станет лучше.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Водолея

Сегодня вы будете немного на взводе – не горячитесь и не пытайтесь никого ни в чем переубеждать. К родным будьте терпимее, если не хотите получить бойкот под Новый год. С деньгами нужно быть аккуратнее – есть риск потратить то, что вы еще не заработали. Держите всё под контролем!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Рыбы

Сейчас вы можете легко экспериментировать и добиваться нереальных результатов на работе. Поэтому будьте терпимее к себе и старайтесь меньше отвлекаться на мелочи. Вам под силу все – верьте в себе, и будет вам счастье. А вы ведь это постоянно загадываете, когда держите в руках счастливый билетик.

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