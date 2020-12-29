Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь
Астрологический прогноз на 29 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на вторник, 29 декабря 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится. Но старайтесь расслабляться не с помощью алкоголя, а приятных эмоций и теплых напитков.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Овна
Если будете энергичными и дружелюбными, то сможете добиться хороших результатов в переговорах и других рабочих вопросах. Главное – не быть сегодня отшельником и противным чуваком, который раздраженно бросается на всех. Будьте терпимее!
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Тельца
Сегодня на вас снизойдет вдохновение, и вы даже без музы сможете сотворить что-то эдакое. Отдайтесь эмоциям и порыву творить – у вас непременно получится что-то интересное. А вот вечером постарайтесь все же остановиться и критично взглянуть на свою жизнь: вы не любите то, что делаете, а вот хобби – заряжает. Так может пора его монетизировать?
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Близнецов
Какой-то странный и довольно эмоциональный сегодня будет день у вас. Старайтесь меньше страдать ерундой и заниматься делом, не берите на себя больше, чем можете потянуть, и непременно закажите бутылочку игристого на вечер. Несмотря на всю странность дня, вам удастся заключить хороший договор!
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Рака
В конце года важно позаботиться о своем душевном состоянии и не быть слишком рассеянным. Не забудьте решить рабочие дела, ведь они тоже имеют большое влияние на ваше эмоциональное состояние. Будьте последовательны в своих действиях и не обещайте того, что выполнить не сможете.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Льва
Сегодня вам сильно захочется навести порядки дома, и вы будете всячески пытаться все успеть убрать, украсить, приготовить. И это очень правильно! Психологи и астрологи говорят о важности расчистить пространство от ненужных вещей, поэтому смело занимайтесь тем, что вам так хочется. Рабочими делами займетесь завтра!
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Девы
Идеальный день для решения любых дел, связанных с деньгами. Вы можете их тратить, инвестировать, а еще лучше – приумножать. И у вас это сегодня получится отменно! В начале 2021 года будете грести деньги лопатой. Но пока поработайте!
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Весов
Не будьте слишком осмотрительным и чересчур аккуратным. Вы все равно не сможете все предугадать на два шага вперед. Будьте уверенными в себе – вы реально можете все. Только не тормозите сами себя ленью и занудством.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Скорпиона
Сегодня вас все будут раздражать. Вот прямо совсем все и всё, поэтому берите эмоции под контроль, если не хотите здорово со всеми разругаться и праздновать Новый год в одиночестве. Лучшее, что вы можете сделать, как только выходите из себя – спорт. Просто идете в спортзал и метелите грушу, проплывите 20 бассейнов, сходите на сайкл, а потом закрепите все сауной или массажам. Раздражительность уйдет сама собой.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Стрельца
Вы сегодня будете настоящей звездой в своем офисе. Вы сможете легко достичь даже самых больших вершин, если не будете киснуть на своем рабочем месте в одиночестве, а сможете выйти из "ракушки" в мир людей. Общайтесь, знакомьтесь и поддерживайте разговоры – это здорово вас вдохновит на новое поведение и новые возможности.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Козерога
Легко! Вам сегодня все будет легко – общение, знакомства, решение рабочих дел, разруливание личных вопросов. Главное, что важно сегодня сделать – уделить хоть немного времени себе! Массаж, косметолог, новая прическа или хотя бы какой-то новый джемперок, и вашей душеньке станет лучше.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Водолея
Сегодня вы будете немного на взводе – не горячитесь и не пытайтесь никого ни в чем переубеждать. К родным будьте терпимее, если не хотите получить бойкот под Новый год. С деньгами нужно быть аккуратнее – есть риск потратить то, что вы еще не заработали. Держите всё под контролем!
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, для Рыбы
Сейчас вы можете легко экспериментировать и добиваться нереальных результатов на работе. Поэтому будьте терпимее к себе и старайтесь меньше отвлекаться на мелочи. Вам под силу все – верьте в себе, и будет вам счастье. А вы ведь это постоянно загадываете, когда держите в руках счастливый билетик.
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