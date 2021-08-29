Гороскоп на сегодня 29 августа для всех знаков зодиака: Львы, звезды сулят вам подарок!

Астрологический прогноз на 29 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 29 августа для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 29 августа 2021 года. День обещает быть успешным и продуктивным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

Овен (21 марта – 20 апреля)

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Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Овна

Звезды обещают вам очень эмоциональный день, который принесет много положительных эмоций. А все потому, что вы успеете сделать все, что ранее себе запланировали. Все бытовые проблемы лучше решать в другой день.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Тельца

Сегодня все, за что вы не возьметесь, будет иметь успех. Поэтому противопоказано лениться и тупить. С самого утра пишите список необходимых задач и начинайте выполнять все, начиная с самого важного. К вечеру вы будете довольны собой!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Близнецов

Идеальное время для активного отдыха и исполнения любых ваших желаний. Все потому, что сегодня вы можете успеть сделать все и даже больше. Энергии и сил хватит на все, поэтому смело заполняйте день плотным графиком.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Рака

Не стоит планировать на сегодня дела, которые потребуют от вас много сил и энергии, ведь уже к обеду вы почувствуете усталость. Будьте осмотрительными с малознакомыми людьми и не доверяйте им свои секреты. Вечер в компании любимого человека станет лучшим решением!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Льва

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Новые знакомства сегодня лучше не заводить, ведь вы можете попасть под негативное влияние. Лучше уделите время своим друзьям, которых вы давно и хорошо знаете. Во второй половине дня звезды сулят вам подарок или сюрприз!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Девы

Звезды предостерегают вас от резких телодвижений и участия в каких-либо акциях. Вы рискуете попасть в аферу, с которой будете очень долго выпутываться. Избегайте дальних прогулок и путешествий.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Весов

День идеально подходит для коллективных мероприятий, отдыха и веселья. Старайтесь организовать день так, чтобы максимально провести день на свежем воздухе. Вечеров в воздухе будет витать напряжение, поэтому избегайте серьезных разговоров и выяснения отношений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

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Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Скорпиона

Сегодня с самого утра вы захотите провести этот день наедине. Постарайтесь выделить время для того, чтобы провести этот день так, как вам хочется и сделать то, о чем давно мечтали. В общении с другими людьми постарайтесь найти компромисс.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Стрельца

Сегодня интересы других людей будут на первом месте, что будет чревато нервным срывом к концу дня. Старайтесь не забывать о себе и своих потребностях. К тому же, звезды сулят вам раскрытие творческого потенциала. Так воспользуйтесь же этим!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Козерога

Вы будете сегодня слишком рассеянными и суетливыми, поэтому вряд ли сможете сделать то, что запланировали. Если не хотите напортачить – берите себя в руки! В этом вам поможет планирование и отказ от ненужных разговоров.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Водолея

Сегодняшний день будет очень эмоциональным и непременно не оставит вас равнодушными. Избегайте тех, кто вам неприятен, берите ответственность за свои поступки и контролируйте эмоции. Откажитесь от алкоголя!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2021 года, для Рыб

День идеально подходит для отдыха и всего, что с ним связано. Не нагружайте себя физической работой или слишком тяжелыми умственными задачами. Это может плохо отобразиться на вашем эмоциональном состоянии. Обязательно выделите время для творчества!

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