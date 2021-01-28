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Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

Сегодня, 05:01

Астрологический прогноз на 28 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 28 января 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. Но вечером обязательно найдите время на хобби и то, что делает вас счастливым!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Овна

Беритесь смело за любую работу и вы непременно получите хороший результат. Первое и самое важное, что вам сейчас нужно сделать – найти время для любимого человека, иначе споров вам не избежать. Добавьте в свою жизнь романтики и вам это тоже пойдет на пользу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Тельца

Постарайтесь сегодня найти время на наведение порядка и освобождения жилья от хлама. Вы даже представить себе не можете, как вам потом станет легко и просто дышать. А еще постарайтесь меньше возмущаться и выяснять отношения – правда будет не на вашей стороне. Вечером займитесь расслабляющими практиками.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Близнецов

Будьте сегодня великодушным человеком и окажите помощь другому человеку. Так вы не только сделаете хорошее дело, но еще и сами порадуетесь тому чувству, которое у вас появится. Уделите также время своему здоровью и перейдите на полноценное питание, отказавшись от постоянных бутербродов и батончиков.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Рака

Не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы кому-то и что-то доказать. Будьте мудрее и не лезьте туда, куда вам и не нужно. Отталкивайтесь от того, что вам сегодня хочется и доверяйте интуиции. А для того чтобы найти верный выход из запутанной ситуации, используйте свою фантазию – она вас не подведет.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Льва

Сегодня у вас появится возможность остановиться, отдышаться и разобраться в том, куда двигаться дальше. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, особенно, если вас в них втягивают. К вечеру поймете, куда вам двигаться дальше и как легко достигнуть намеченных целей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Девы

Стремительный темп дня позволит вам сделать много полезной работы и дико устать к вечеру. Но этот вариант куда лучше, чем если вы с самого утра затормозите и ничего толкового за день так и не успеете. Не бойтесь трудностей, бойтесь своей лени!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Весов

Кому-то с самого утра захочется поспать подольше и полениться побольше. Но до конца рабочей недели еще чуть-чуть – тогда и поленитесь, а сегодня – берите себя в руки, дайте "волшебный пендель" и вперед к завоеванию мира. Ну или хотя бы к тому, чтобы не напортачить. К новым знакомствам не стоит слишком серьезно относиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Скорпиона

День возрождения! Давно забытые отношения могут о себе напомнить или старый знакомый появится снова в вашей жизни. Не пытайтесь уловить в этом какой-то знак или подвох – просто двигайтесь дальше к своей цели. Если этим людям с вами по пути – они будут рядом, а если нет – тогда пускай идут своей дорогой и вас не отвлекают. Вечером уделите время расслабляющим практикам.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Стрельца

Никаких махинаций и авантюр сегодня быть не должно. Вы легко можете найти выход из любой ситуации, если просто не будете спешить и постоянно сами себя подгонять. Успокойтесь, отдышитесь и научитесь проще ко всему относиться. Хорошее время для отдыха, посещения новых мест, расширения кругозора и новых знакомств.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Козерога

Приступая к работе сегодня, обязательно подумайте о том, свою ли мечту вы исполняете. Если не свою, тогда зачем вам все это? Вам нужно научиться любить себя, радовать себя и заботиться тоже о себе в первую очередь. Как только вы это поймете – а сегодня для этого удачный день – так ваша жизнь и изменится в лучшую сторону!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Водолея

Идеальный день, чтобы укрепить свой авторитет за счет убеждений, правильного поведения и верной тактики. Вы можете легко решить любой конфликт и спор, только не заигрывайтесь в начальника. Будьте верны своим идеалам в решении рабочих дел – вы на правильном пути. А вот в делах любовных – проявите больше нежности!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, для Рыб

Вас ждут сегодня приятные сюрпризы, много нежности и любви. А еще, на работе вас перестанут доставать по пустякам и даже начнут прислушиваться к вашим идеям. Сегодня противопоказано грустить и расстраиваться – возьмите курс на позитив!

Гороскоп на год Быка – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Читайте также гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи.

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Источник: Сегодня
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