Гороскоп на сегодня 28 ноября: у Водолея эмоциональный день, Рыбам нужно расширять кругозор
Астрологический прогноз на 28 ноября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на субботу, 28 ноября 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими.
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Овна
Не самое удачное время сегодня рисковать и участвовать в каких-то аферах – можете не справиться. Лучше займитесь тем, что вас радует и доставляет удовольствие. А что? Побудьте немного эгоистом и сделайте что-то приятное для себя. Это пойдет вам на пользу!
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Тельца
Плодотворный день вас ждет, Тельцы! Берите руки в ноги и покоряйте карьерные вершины. Предлагайте новые идеи, будьте инициативными, активными и позитивными. Так вы легко станете заметной звездочкой в глазах руководства и повышения вам не избежать!
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Близнецов
Дедлайны горят, договоренности срываются, ничего не успеваете и постоянно куда-то бежите. Остановитесь! Выдохните, успокойтесь, выпейте воды, захлопните ноутбук и отправляйтесь в парк. Серьезно! Вам это просто необходимо, а еще поход к психологу, где вам помогут упорядочить мысли. Вам срочно нужна перезагрузка.
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Рака
Мечты далеко не всегда воплощаются в реальность из-за того, что вы попросту не действуете. Меняйте схему: помечтали, записали все хотелки и идеи в блокнот, пошли реализовывать. Поверьте, так толку точно больше будет.
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Льва
Помните, как говорят классики – котлеты отдельно, мухи отдельно. Так вот, срочно начните разделять личные дела от рабочих и тогда сможете рассчитывать на успех. А так вас ждет лишь разочарование. Но вы ведь рассчитывали на другое!
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Девы
Какой чудесный сегодня день! Вас ждет много полезной информации, которая поможет вам в работе добиться небывалых успехов. Не исключено, что почувствуете себя школьником за партой. А в школе, как известно, есть перемены, где можно развлечься с одноклассниками – позвольте себе и это. Ваш IQ к вечеру точно увеличиться!
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Весов
Илоном Маском сегодня вы не станете, но вот улучшить свое материальное положение точно сможете. Постарайтесь не лениться – все в ваших руках, помните об этом! Вечером похвалите себя за продуктивный день, но не напивайтесь от радости – завтра вас ждет продолжение!
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Скорпиона
Ох и устали же вы! Работать не хочется и напрягаться – тоже, только на ручки, под плед и спать. Ну и позвольте же себе это. Возьмите выходной или хотя бы не нагружайте себя слишком ответственной работой. Вам необходимо время для себя.
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Стрельца
Спойте своему партнеру "Полюби меня такой, какая я есть" Натальи Могилевской и со спокойной душой дайте ему время. Если что-то не устраивает и вы чувствуете, что вас пытаются переделать – даже не продолжайте эти отношения. Просто будьте верны своим убеждениям, себе и будет вам счастье.
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Козерога
Сегодня вы можете упереться своим рогом в какую-то проблему и застопорить этим большой и важный проект. Поднимите же свою голову и усмирите упертость – сейчас это ваш минус. Послушайте лучше какую-то расслабляющую музыку, выпейте бокал вина и постарайтесь все же расслабиться. В таком состоянии вам будет легче принимать важные решения.
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Водолея
Сегодня намечается довольно эмоциональный день, когда вы можете что-то не успевать, возникнут трудности на работе, с техникой или в общении с близкими. Главное правило дня – спокойствие! Считайте до 10, глубоко дышите и тогда сможете уберечь себя от провала. Все будет хорошо и очень скоро!
Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Рыб
Идеальный день, чтобы расширить свой кругозор – общайтесь с людьми, знакомьтесь, обменивайтесь контактами. С вашей общительностью это точно не составит труда! Смело беритесь за новые проекты – это то, чего вы хотели. Ваш мозг будет занят важными делами и сможет выдать вам прекрасный результат! Похвалите его плиточкой черного шоколада.
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