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Гороскоп на сегодня 28 ноября: у Водолея эмоциональный день, Рыбам нужно расширять кругозор

Сегодня, 05:34

Астрологический прогноз на 28 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 28 ноября 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Овна

Не самое удачное время сегодня рисковать и участвовать в каких-то аферах – можете не справиться. Лучше займитесь тем, что вас радует и доставляет удовольствие. А что? Побудьте немного эгоистом и сделайте что-то приятное для себя. Это пойдет вам на пользу!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Тельца

Плодотворный день вас ждет, Тельцы! Берите руки в ноги и покоряйте карьерные вершины. Предлагайте новые идеи, будьте инициативными, активными и позитивными. Так вы легко станете заметной звездочкой в глазах руководства и повышения вам не избежать!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Близнецов

Дедлайны горят, договоренности срываются, ничего не успеваете и постоянно куда-то бежите. Остановитесь! Выдохните, успокойтесь, выпейте воды, захлопните ноутбук и отправляйтесь в парк. Серьезно! Вам это просто необходимо, а еще поход к психологу, где вам помогут упорядочить мысли. Вам срочно нужна перезагрузка.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Рака

Мечты далеко не всегда воплощаются в реальность из-за того, что вы попросту не действуете. Меняйте схему: помечтали, записали все хотелки и идеи в блокнот, пошли реализовывать. Поверьте, так толку точно больше будет.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Льва

Помните, как говорят классики – котлеты отдельно, мухи отдельно. Так вот, срочно начните разделять личные дела от рабочих и тогда сможете рассчитывать на успех. А так вас ждет лишь разочарование. Но вы ведь рассчитывали на другое!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Девы

Какой чудесный сегодня день! Вас ждет много полезной информации, которая поможет вам в работе добиться небывалых успехов. Не исключено, что почувствуете себя школьником за партой. А в школе, как известно, есть перемены, где можно развлечься с одноклассниками – позвольте себе и это. Ваш IQ к вечеру точно увеличиться!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Весов

Илоном Маском сегодня вы не станете, но вот улучшить свое материальное положение точно сможете. Постарайтесь не лениться – все в ваших руках, помните об этом! Вечером похвалите себя за продуктивный день, но не напивайтесь от радости – завтра вас ждет продолжение!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Скорпиона

Ох и устали же вы! Работать не хочется и напрягаться – тоже, только на ручки, под плед и спать. Ну и позвольте же себе это. Возьмите выходной или хотя бы не нагружайте себя слишком ответственной работой. Вам необходимо время для себя.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Стрельца

Спойте своему партнеру "Полюби меня такой, какая я есть" Натальи Могилевской и со спокойной душой дайте ему время. Если что-то не устраивает и вы чувствуете, что вас пытаются переделать – даже не продолжайте эти отношения. Просто будьте верны своим убеждениям, себе и будет вам счастье.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Козерога

Сегодня вы можете упереться своим рогом в какую-то проблему и застопорить этим большой и важный проект. Поднимите же свою голову и усмирите упертость – сейчас это ваш минус. Послушайте лучше какую-то расслабляющую музыку, выпейте бокал вина и постарайтесь все же расслабиться. В таком состоянии вам будет легче принимать важные решения.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Водолея

Сегодня намечается довольно эмоциональный день, когда вы можете что-то не успевать, возникнут трудности на работе, с техникой или в общении с близкими. Главное правило дня – спокойствие! Считайте до 10, глубоко дышите и тогда сможете уберечь себя от провала. Все будет хорошо и очень скоро!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2020 года, для Рыб

Идеальный день, чтобы расширить свой кругозор – общайтесь с людьми, знакомьтесь, обменивайтесь контактами. С вашей общительностью это точно не составит труда! Смело беритесь за новые проекты – это то, чего вы хотели. Ваш мозг будет занят важными делами и сможет выдать вам прекрасный результат! Похвалите его плиточкой черного шоколада.

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Источник: Сегодня
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