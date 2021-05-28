Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 28 мая для всех знаков зодиака: Овны, любые дела вам по плечу – дерзайте!

Сегодня, 06:50

Астрологический прогноз на 28 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на пятницу, 28 мая 2021 года. День будет продуктивным и хорошим, если только вы не будете тупить и занудствовать. Берите себя в руки и эмоции под контроль, найдите свою мотивацию и полный вперед. Ну а если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Овна

Идеальный день для решения любых рабочих вопросов. Вы можете легко взяться за новый проект или удачно завершить уже начатый. Главное – верьте в свои силы, и будет вам счастье!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Тельца

Вам, как и Овну, удачно сегодня начинать любой рабочий процесс – поиск сотрудников, серьезный разговор с боссом или начало проекта – будет иметь успех. Интуиция сегодня станет вашим верным спутником – доверьтесь ей!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Близнецов

Противопоказано заниматься делами, которые хоть как-то связаны с махинациями, риском или обманом. Успех принесут только тщательно продуманные и взвешенные действия. В личных делах ждите всплеск эмоций!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Рака

Хороший день, чтобы проявить себя и реализовать в каком-то деле. Причем любой вопрос, связанный с решением финансовых дел, будет успешнее всего. Не упустите шанс улучшить свое материальное положение!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Льва

Сегодняшний день будет посвящен активным действиям и борьбе со своей ленью. Если удастся этот бой выиграть – вы получите хорошенькое вознаграждение! Ваша рассудительность поможет избежать неприятностей и подвохов других людей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Девы

Сегодня вы сможете реализовать что-то масштабное и значащее для вашей карьеры. Вам покорятся любые вершины, если только вы сможете побороть свою лень и найти мотивацию. А это в ваших интересах, ведь именно сегодня вы сможете обеспечить хороший старт для новой хорошей жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Весов

Ваше настроение сегодня будет меняться со скоростью света, и за ним угнаться будет очень сложно. Причем тяжело от этого будет не только вам, а и вашему окружению. Постарайтесь держать себя в руках и эмоции под контролем!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Скорпиона

На вас с самого утра может свалиться немаленькая сумма в виде премии, бонуса или нового предложения по работе. Идеальный день для раздумий, а также анализа прошлых дел и поступков.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Стрельца

Вы можете столкнуться с серьезными проблемами, которые плохо повлияют на ваше материальное положение. Не пытайтесь решить все и сразу – выставляйте приоритеты и четко идите к своей цели. Избегайте переутомления!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Козерога

Вы можете отправиться сегодня в увлекательное путешествие, которое будет вас вдохновлять на новые и не свойственные вам поступки. Постарайтесь не потакать своим прихотям, и тогда сможете услышать свои истинные желания. Вечер обещает быть захватывающим!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Водолея

Ваших сил сегодня не будет хватать на долго и на много, поэтому все нужно делать порционно и плавно. Избегайте в этот период скопления людей – они отберут у вас ту энергию, которая осталась. Лучшим вашим решением станет уединение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, для Рыб

Не стоит сегодня слишком усердствовать и активничать в рабочих делах. Это может иметь плохие последствия, ведь вашей энергии не хватит на все, что вы себе запланировали. Старайтесь больше концентрироваться на себе и своих желаниях, а вечер провести в семейном кругу.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какой вы десерт по гороскопу - 12 сладких вариантов для каждого знака Гороскоп на июнь-2021 для знака Овен: лето начнется насыщенно Самый мудрый знак зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Михайло Заливако опублікував світлину зі своєю обраницею
Михайло Заливако опублікував світлину зі своєю обраницею
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото

Популярные статьи

Вчера, 19:05No Stress

Где покататься на роликах в Киеве: список классных мест

Вчера, 17:23Модно

Красивый маникюр на выпускной в 2021-м: лучшие идеи с фото

Вчера, 16:48Вкусно

Сочный шашлык из свинины в духовке – быстрый и простой рецепт

Вчера, 12:42Вкусно

Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

Вчера, 11:06Здорово

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

26 маяВкусно

Что приготовить на ужин в мультиварке – 5 лучших рецептов

26 маяВкусно

Как испечь вкусные рогалики на кефире быстро и просто

26 маяВкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

26 маяВкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

25 маяЗдорово

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

25 маяЗвездно

Сергей Притула стал отцом в третий раз

25 маяВкусно

Классический рецепт кексов пышных в формочках

25 маяВкусно

Салат с ананасами и куриной грудкой: 3 простых, но вкусных рецепта

25 маяЗдорово

Когда процедуры не избавят от прыщей и как помочь проблемной коже в жару

25 маяВкусно

Почему дораду стоит добавить в рацион и два полезных рецепта с ней

25 маяЗвездно

Юля Зайка нарушила правила с Холостяком: Выключились камеры, мы начали убегать

Новости партнеров

Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Три знака Зодиака, которых в июне ждут судьбоносные перемены
Три знака Зодиака, которых в июне ждут судьбоносные перемены
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Рак вернулся: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Рак вернулся: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять