Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

Астрологический прогноз на 27 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 27 ноября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Овна

Сегодня точно не стоит браться за сложные и очень важные дела. Лучше займитесь тем, что приносит вам удовольствие и доставляет радость – сегодня это будет лучшая инвестиция. И не раскрывайте свою душеньку малознакомым людям, дабы не произошла утечка важной информации.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Тельца

Будьте сегодня активнее и не ленитесь выполнять то, что запланировали себе ранее. Иначе будете потом корить себя за то, что весь день пролистали ленту в Instagram, вместо того, чтобы заняться делом. А вот вечером занимайтесь чем-угодно – хоть ленту листайте, хоть книгу, хоть журнал.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Близнецов

Ничего масштабного сегодня не произойдет и вам даже жизнь покажется очень нудной. Но вы ведь сами можете все изменить, если разберетесь, что приносит вам удовольствие и доставляет радость. Помощь психолога никто не отменял!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Рака

Какое-то депрессивное настроение у вас сегодня будет с самого утра. А все потому, что вы начинаете заниматься самобичеванием, а это в свою очередь сильно бьет по самооценке и как результат – плохое отношение окружающих. Перестаньте себя корить и винить – вы ведь лучшее, что у вас есть! Обнимите себя покрепче.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Льва

Стоит позаботиться сегодня о своей гриве и общем внешнем виде. Когда вы последний раз были у косметолога, на массаже или шоппинге. В "черную пятницу" грех не воспользоваться скидками, чтобы обновить свой гардероб. Надеюсь, вы читаете это, сидя в приемной косметолога или в примерочной.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Дева

Сегодня вы будете действовать по такой схеме: сам придумал проблему, сам обиделся, но отношения испортил со всеми, кого встретил. Контролируйте себя и свои эмоции, держите дистанцию, а еще – перестаньте искать во всем виноватых. Сместите фокус на себя, и будет вам счастье.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Весов

Смело планируйте на сегодня даже самые сложно выполнимые работы, надевайте свой плащ супермена и вперед к покорению карьерных вершин. Мало того, что вас порадуют результаты своей работы, так вы еще и прочувствуете на себе популярность. Ну и наслаждайтесь этим – от вас сегодня будут все без ума, включая вас самих.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Скорпиона

Сегодня важно продумать весь день до малейших деталей, чтобы потом ничего не забыть. Собранность и концентрация – ваш конек, сегодня очень пригодятся. А вечером необходим полноценный отдых – можно в шумной компании с алкоголем и танцами, а можно – с книгой на любимом диване. Главное, чтобы вам хорошо было.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Стрельца

Можно легко идти на переговоры и добиваться своего, или отправляться в ТРЦ и купить себе на "черной пятнице" что-то интересное и можно даже не совсем нужное. А вечером отмените все дела, надевайте лучший костюм и отправляйтесь на свидание – вас сегодня ждет успех.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Козерога

Медленно, но уверенно вы движетесь к своей цели. Кто молодец? Козерог, конечно же! Вы пример для подражания всем подчиненным и угроза для начальника, ведь вы очень близки к тому, чтобы занять его место. Не останавливайтесь!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Водолея

Любое дело, за которое вы возьметесь, будет вам не просто нравиться, а еще и приносить большое удовольствие. Поэтому просиживать штаны на диване у вас просто не получится. Пока спортзалы еще открыты – выделите время на спорт, вы же себя уже сильно запустили.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, для Рыбы

Сегодня будет штиль и никакое течение вас не подхватит, если вы, конечно, сами не позволите этому случиться. Если давно планировали что-то купить – сегодня самое время: и сделаете то, что хотели, и воспользуетесь скидками в "черную пятницу". Вечер посвятите планированию и фиксации желаний!

Что важно знать о Крысином гороскопе – смотрите видео:

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