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Гороскоп на сегодня 26 декабря: Тельцам нужно сконцентрироваться на себе, а Близнецам – избавиться от хлама

Сегодня, 07:43

Астрологический прогноз на 26 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 26 декабря 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками, и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Овна

Сегодня вы легко можете получить какое-то очень интересное и заманчивое предложение по работе. Не стоит сразу соглашаться – возьмите небольшой тайм-аут, чтобы продумать все варианты. Больше времени и внимания уделяйте близким, иначе они устроят вам праздничный бойкот!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Тельца

Сегодня нельзя предъявлять свои претензии к каждому встречному, как вы это делали ранее. Можете получить по носу или по рукам за то, что суете нос в чужие дела. Вот чтобы такого не случилось – сконцентрируйтесь на себе. Сделайте сегодня то, о чем давно мечтали, и вам будет очень хорошо. А окружающим еще лучше!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Близнецов

Несмотря на то, что сегодня выходной – вас это не касается. Наконец-то пришло время избавиться от всего хлама, который вы копили целый год. Впереди новогодние праздники, а все психологи и коучи твердят, как важно очищать пространство. Вечером открывайте бутылку игристого и празднуйте очищение в полупустой квартире!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Рака

Вы сегодня будете просто суперпродуктивными и сможете добиться больших успехов. Из-за количества дел может показаться, что день пролетел, как одна минута, но она точно вас порадует. Вечером можете расслабиться и порадоваться за себя, ведь вы получили то, о чем так мечтали.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Льва

Эмоциональный день сегодня будет, поэтому вам сложно будет решиться на какие-то серьезные действия как на работе, так и в личной жизни. Чтобы не впасть в депрессию, стоит понимать, что это не навсегда и уже завтра станет легче. Не занимайтесь самобичеванием – лучше включите себе какой-то добрый фильм про Рождество.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Девы

Сегодня противопоказано заниматься делами, которые не приносят вам никакого удовольствия. Мало того, что вас это может повергнуть в депрессивное состояние, так еще и результат будет ужасным. Смещайте фокус на себя и разбирайтесь в том, что вам нравится и доставляет удовольствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Весов

Сегодня вы будете обладать невероятной силой и желанием покорить мир. И у вас непременно все получится. Легко сможете расплатиться со всеми долгами и сможете спокойно войти в Новый год, не обремененные никакими обязательствами. Все как советуют психологи!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Скорпиона

Легкий сегодня будет день, когда любое ваше решение будет осуществляться просто и без каких либо проблем. Не стоит ограничивать себя в спонтанных проявлениях: хотите вкусняшку – позвольте ее себе, хотите поспать подольше – разрешите себе это. Как только вы начнете с мелочей, потом сможете перейти к более серьезным вещам. Все остальное сложится удачно!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Стрельца

Идеальное время, когда вы можете реализовать свою давнюю мечту заняться своим делом. Вы будете полны энергии и желания завоевать мир, но действовать будете рационально, поэтому получите хороший результат. Вечером уделите время различным расчетам и планированию.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Козерога

Сегодня сможете реализовать даже то, на что раньше не решались. Это будет нелегко, но факт того, что у вас может получиться что-то стоящее – порадует сильно. Вам нужно быть более уверенными в себе и не отвлекаясь двигаться к своей цели. У вас все получится!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Водолея

Сегодняшний день точно не подходит для того, чтобы выяснять отношения с любимым человеком. Слишком эмоционально отреагировав на какое-то событие, вы можете здорово испортить отношения. В канун Нового года вам вряд ли захочется оказаться в одиночестве. Поэтому просто старайтесь отвлекать себя от негатива. "Один дома" уже посмотрели?

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2020 года, для Рыбы

Идеальное время для реализации любых задумок. Вы можете легко и просто понять, куда двигаться дальше и какой путь выбрать. Также сейчас благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с любовью. Вниманием сегодня обделены не будете!

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выясняли, чей год по восточному гороскопу будет в 2021 году.

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Источник: Сегодня
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