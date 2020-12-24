Гороскоп на сегодня 24 декабря: Близнецы будут на всех орать, а Ракам захочется вина
Астрологический прогноз на 24 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на четверг, 24 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщенным разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Овна
Главное, от чего вам необходимо сегодня отказаться, так это от негативных мыслей. Старайтесь переключать свое внимание на что-то светлое, красивое и праздничное. Отправляйтесь на новогоднюю ярмарку, каток, в кино – главное, не сидеть в четырех стенах. А вечер в кругу семьи станет отличным завершением дня.
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Тельца
Сегодня вы будете так популярны, что вас будут хотеть видеть все и на работе, и дома. Это вам, конечно, польстит, но и сильно озадачит, ведь разорваться на всех не получится. Самое ценное, что вы можете сегодня сделать, это прислушаться к себе! Не бойтесь сказать кому-то "нет" или отказаться от какой-то встречи. А если и вовсе захочется побыть наедине – так и сделайте. Ваши желания сегодня должны быть на первом месте!
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Близнецов
Вот вроде все хорошо, намечается приятный день, но как-то хочется на всех орать и ругаться. Это и не удивительно, ведь предновогодний насыщенный график может вывести из равновесия кого-угодно. Не держите эмоции в себе, а отправляйтесь в спортзал метелить грушу или промчать несколько километров на велосипедах. Вашу агрессию как рукой снимет, а тело скажет спасибо!
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Рака
Сегодня домашние хлопоты вас достанут так, что вы захотите резко взять билет куда-то в лето, выйти за дверь в купальнике и все. А вместо этого откроете бутылочку вина и, тихонечко его потягивая, начнете разруливать все вопросы. К вечеру решив все, что необходимо, вам станет спокойно и радостно на душе. Вы включите "Один дома" и расслабитесь как следует.
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Льва
Сегодня важно заниматься только приятными делами, которые приносят удовольствие и заряжают энергией. Встречайтесь с друзьями, заводите новые знакомства, проводите больше времени на свежем воздухе и наслаждайтесь отдыхом. Не сидите в четырех стенах, иначе начнете депрессировать и скучать. Вам это точно не нужно!
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Девы
Ну и денек вас сегодня ждет, Девы! Вы успеете сделать столько всего, что раньше вам не удавалось, что к концу дня вы открыто начнете собой восхищаться. И очень правильно! Вам необходимо быть более лояльными к себе и больше времени тратить на то, что делает вас счастливыми.
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Весов
Прекратите взвешивать каждое свое решение, если не хотите показаться занудой. Постарайтесь проще относиться к тем вещам, которые выводят вас из равновесия. А день, к слову, просто необходимо разукрасить какими-то приятными событиями и встречами – зовите к себе друзей или напрашивайтесь в гости к родственникам. Сидеть в четырех стенах противопоказано!
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Скорпиона
Очень хороший день ждет тех Скорпионов, которые не будут сидеть и скучать дома, а запланируют на сегодня что-то интересное и веселое. Например, встреча с друзьями в кафе в центре города подарит вам столько эмоций, сколько вы не получали за последнюю неделю. А ужин с любимым человеком пропитан будет такой романтикой, что ночь будет горячей. Не проспите все это!
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Стрельца
Идеальное сейчас время для тех, кто будет работать над собственным делом. Вы сможете легко добиться успеха в рабочих делах, в личных и даже хобби принесет вам не только удовольствие, а и возможную прибыль. Зарядитесь вкусным кофе и беритесь за дела прямо с утра. Вас ожидает успех!
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Козерога
Сегодня нельзя насиловать себя и делать то, чего вам не хочется. Занимайтесь тем, что нравится: хотите поваляться целый день на диване – сделайте это, хотите устроить пижамную вечеринку – зовите друзей. Но постарайтесь быть немного терпимее к другим людям и не быть слишком навязчивыми – вам ведь и самим это не нравится!
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Водолея
Насыщенный день, много планов и все они непременно сбудутся. Но главное здесь – правильно рассчитать свои возможности. Живите сегодняшним днем и не отказывайте себе в маленьких радостях. А еще уделите время родным и близким людям – они станут невероятной эмоциональной подпиткой для вас.
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Рыб
Легко справитесь с любыми серьезными вопросами и останетесь довольны собой и проделанной работой. А это чувство, в свою очередь, станет для вас отличным мотиватором двигаться дальше к намеченной цели. Верьте в себя, и в вас поверят другие!
Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:
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