Гороскоп на сегодня 24 декабря: Близнецы будут на всех орать, а Ракам захочется вина

Астрологический прогноз на 24 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 24 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщенным разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Овна

Главное, от чего вам необходимо сегодня отказаться, так это от негативных мыслей. Старайтесь переключать свое внимание на что-то светлое, красивое и праздничное. Отправляйтесь на новогоднюю ярмарку, каток, в кино – главное, не сидеть в четырех стенах. А вечер в кругу семьи станет отличным завершением дня.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Тельца

Сегодня вы будете так популярны, что вас будут хотеть видеть все и на работе, и дома. Это вам, конечно, польстит, но и сильно озадачит, ведь разорваться на всех не получится. Самое ценное, что вы можете сегодня сделать, это прислушаться к себе! Не бойтесь сказать кому-то "нет" или отказаться от какой-то встречи. А если и вовсе захочется побыть наедине – так и сделайте. Ваши желания сегодня должны быть на первом месте!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Близнецов

Вот вроде все хорошо, намечается приятный день, но как-то хочется на всех орать и ругаться. Это и не удивительно, ведь предновогодний насыщенный график может вывести из равновесия кого-угодно. Не держите эмоции в себе, а отправляйтесь в спортзал метелить грушу или промчать несколько километров на велосипедах. Вашу агрессию как рукой снимет, а тело скажет спасибо!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Рака

Сегодня домашние хлопоты вас достанут так, что вы захотите резко взять билет куда-то в лето, выйти за дверь в купальнике и все. А вместо этого откроете бутылочку вина и, тихонечко его потягивая, начнете разруливать все вопросы. К вечеру решив все, что необходимо, вам станет спокойно и радостно на душе. Вы включите "Один дома" и расслабитесь как следует.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Льва

Сегодня важно заниматься только приятными делами, которые приносят удовольствие и заряжают энергией. Встречайтесь с друзьями, заводите новые знакомства, проводите больше времени на свежем воздухе и наслаждайтесь отдыхом. Не сидите в четырех стенах, иначе начнете депрессировать и скучать. Вам это точно не нужно!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Девы

Ну и денек вас сегодня ждет, Девы! Вы успеете сделать столько всего, что раньше вам не удавалось, что к концу дня вы открыто начнете собой восхищаться. И очень правильно! Вам необходимо быть более лояльными к себе и больше времени тратить на то, что делает вас счастливыми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Весов

Прекратите взвешивать каждое свое решение, если не хотите показаться занудой. Постарайтесь проще относиться к тем вещам, которые выводят вас из равновесия. А день, к слову, просто необходимо разукрасить какими-то приятными событиями и встречами – зовите к себе друзей или напрашивайтесь в гости к родственникам. Сидеть в четырех стенах противопоказано!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Скорпиона

Очень хороший день ждет тех Скорпионов, которые не будут сидеть и скучать дома, а запланируют на сегодня что-то интересное и веселое. Например, встреча с друзьями в кафе в центре города подарит вам столько эмоций, сколько вы не получали за последнюю неделю. А ужин с любимым человеком пропитан будет такой романтикой, что ночь будет горячей. Не проспите все это!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Стрельца

Идеальное сейчас время для тех, кто будет работать над собственным делом. Вы сможете легко добиться успеха в рабочих делах, в личных и даже хобби принесет вам не только удовольствие, а и возможную прибыль. Зарядитесь вкусным кофе и беритесь за дела прямо с утра. Вас ожидает успех!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Козерога

Сегодня нельзя насиловать себя и делать то, чего вам не хочется. Занимайтесь тем, что нравится: хотите поваляться целый день на диване – сделайте это, хотите устроить пижамную вечеринку – зовите друзей. Но постарайтесь быть немного терпимее к другим людям и не быть слишком навязчивыми – вам ведь и самим это не нравится!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Водолея

Насыщенный день, много планов и все они непременно сбудутся. Но главное здесь – правильно рассчитать свои возможности. Живите сегодняшним днем и не отказывайте себе в маленьких радостях. А еще уделите время родным и близким людям – они станут невероятной эмоциональной подпиткой для вас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года, для Рыб

Легко справитесь с любыми серьезными вопросами и останетесь довольны собой и проделанной работой. А это чувство, в свою очередь, станет для вас отличным мотиватором двигаться дальше к намеченной цели. Верьте в себя, и в вас поверят другие!

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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