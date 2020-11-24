Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться
Астрологический прогноз на 24 ноября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на вторник, 24 ноября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщенным разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Овна
Сегодня вся ваша сила будет собрана в одном месте – в вашей голове! Поэтому смело беритесь за самые неожиданные, спонтанные и авантюрные дела – вам все под будет силу. А вечером смело можете закатить вечериночку и показать ваш танец победителя!
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Тельца
Все, что вы будете сегодня делать – все через силу, будете просто вытягивать себя сделать что-либо. Нет, ну вы все же постарайтесь сделать то, что и правда важно, а если ничего срочного нет – пойдите и отдохните! Позвольте себе расслабиться!
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Близнецов
Вы почувствуете себя сегодня всемогущим решалой, когда все, за что вы не возьметесь, решится быстро и успешно. Смело заводите новые контакты и даже соглашайтесь на свидания – к вам сегодня будут подходить только достойные пассии. Можете пробежаться быстро по магазинам и купить себе что-то – кто если не вы должны себя радовать.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Рака
Не стоит хвататься сегодня за все дела сразу – не сможете успеть со всем справиться. А вот если хотите в чем-то достичь успеха – уделите время своему хобби и очень желательно, чтобы оно было творческим. Вечером поход к психологу, медитация, массаж или хотя бы чтение книги помогут упорядочить мысли.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Льва
Настал тот день, когда все, что вы себе запланировали, будет успешно реализовываться. Вот только не нужно сейчас рычать на людей и давить их своим авторитетом. Вам важно использовать свою дипломатичность, умение договариваться и харизму. Потренируйтесь перед зеркалом, как это делала Маргарет Тетчер в 4-м сезоне сериала "Корона", и у вас все непременно получится.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Девы
Не очень эмоциональный день вас сегодня ждет – но это ничего, вы ведь любите рутину и спокойствие. Насладитесь таким состоянием, ведь очень скоро вам предстоит взбодриться и выйти из зоны комфорта. Это все необходимо будет для вашего развития, иначе рискуете плотно застрять на одном сете. А кому это нужно?
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Весов
Видимо, пролетая над вашей парой, купидон кинул камень, а не попал стрелой. Иначе, как объяснить ваши постоянные ссоры и выяснения отношений? Старайтесь себя контролировать ради себя самого и если не получается замять скандал – обратитесь за помощью к психологу. Это мало того, что не страшно, так еще и облегчает жизнь.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Скорпиона
Не пытайтесь сегодня закрыть все дырки – беритесь только за важные и значимые дела. А еще, обязательно уделите время себе – массаж, чтение книги, вкусный коктейль или душевная встреча с друзьями – все реально, найдите только на это время.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Стрельца
Идеальное время для переговоров, обсуждения рабочих дел и заключения сделок. Займитесь поиском важной информации – представьте себя Шерлоком Холмсом и это принесет вам хорошие перспективы в рабочих делах. А еще старайтесь держать свои эмоции под контролем, если не хотите потом увидеть свой гнев и крики где-нибудь на YouTube.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Козерога
Удачный период для решения всех профессиональных дел – станете сегодня, как начальница из фильма "Дьявол носит Prada" – яркой звездой в офисе. Но не зазвездитесь, иначе все, чего добьетесь может быстро куда-то испариться. Вечером немного успокойтесь и уделите время любимому человеку.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Водолея
Сегодняшний день важно посвятить себе и перестать наконец думать о том, что о вас думают другие. А еще – научитесь контролировать гнев и избавляться от него. Вам самим и отношениям с любимым человеком это пойдет на пользу. Старайтесь загрузить себя работой – это помогает не маяться ерундой.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Рыбы
Захотите сегодня реализовать проект своей мечты и у вас это непременно получиться! Смело обращайтесь за помощью к своим родным и близким – вас поймут и помогут. Вечер же посвятите себе и своим желаниям, фантазиям и мечтам. Все непременно должно быть классно – вы этого заслуживаете.
Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:
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