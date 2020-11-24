Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

Астрологический прогноз на 24 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 24 ноября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщенным разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Овна

Сегодня вся ваша сила будет собрана в одном месте – в вашей голове! Поэтому смело беритесь за самые неожиданные, спонтанные и авантюрные дела – вам все под будет силу. А вечером смело можете закатить вечериночку и показать ваш танец победителя!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Тельца

Все, что вы будете сегодня делать – все через силу, будете просто вытягивать себя сделать что-либо. Нет, ну вы все же постарайтесь сделать то, что и правда важно, а если ничего срочного нет – пойдите и отдохните! Позвольте себе расслабиться!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Близнецов

Вы почувствуете себя сегодня всемогущим решалой, когда все, за что вы не возьметесь, решится быстро и успешно. Смело заводите новые контакты и даже соглашайтесь на свидания – к вам сегодня будут подходить только достойные пассии. Можете пробежаться быстро по магазинам и купить себе что-то – кто если не вы должны себя радовать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Рака

Не стоит хвататься сегодня за все дела сразу – не сможете успеть со всем справиться. А вот если хотите в чем-то достичь успеха – уделите время своему хобби и очень желательно, чтобы оно было творческим. Вечером поход к психологу, медитация, массаж или хотя бы чтение книги помогут упорядочить мысли.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Льва

Настал тот день, когда все, что вы себе запланировали, будет успешно реализовываться. Вот только не нужно сейчас рычать на людей и давить их своим авторитетом. Вам важно использовать свою дипломатичность, умение договариваться и харизму. Потренируйтесь перед зеркалом, как это делала Маргарет Тетчер в 4-м сезоне сериала "Корона", и у вас все непременно получится.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Девы

Не очень эмоциональный день вас сегодня ждет – но это ничего, вы ведь любите рутину и спокойствие. Насладитесь таким состоянием, ведь очень скоро вам предстоит взбодриться и выйти из зоны комфорта. Это все необходимо будет для вашего развития, иначе рискуете плотно застрять на одном сете. А кому это нужно?

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Весов

Видимо, пролетая над вашей парой, купидон кинул камень, а не попал стрелой. Иначе, как объяснить ваши постоянные ссоры и выяснения отношений? Старайтесь себя контролировать ради себя самого и если не получается замять скандал – обратитесь за помощью к психологу. Это мало того, что не страшно, так еще и облегчает жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Скорпиона

Не пытайтесь сегодня закрыть все дырки – беритесь только за важные и значимые дела. А еще, обязательно уделите время себе – массаж, чтение книги, вкусный коктейль или душевная встреча с друзьями – все реально, найдите только на это время.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Стрельца

Идеальное время для переговоров, обсуждения рабочих дел и заключения сделок. Займитесь поиском важной информации – представьте себя Шерлоком Холмсом и это принесет вам хорошие перспективы в рабочих делах. А еще старайтесь держать свои эмоции под контролем, если не хотите потом увидеть свой гнев и крики где-нибудь на YouTube.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Козерога

Удачный период для решения всех профессиональных дел – станете сегодня, как начальница из фильма "Дьявол носит Prada" – яркой звездой в офисе. Но не зазвездитесь, иначе все, чего добьетесь может быстро куда-то испариться. Вечером немного успокойтесь и уделите время любимому человеку.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Водолея

Сегодняшний день важно посвятить себе и перестать наконец думать о том, что о вас думают другие. А еще – научитесь контролировать гнев и избавляться от него. Вам самим и отношениям с любимым человеком это пойдет на пользу. Старайтесь загрузить себя работой – это помогает не маяться ерундой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, для Рыбы

Захотите сегодня реализовать проект своей мечты и у вас это непременно получиться! Смело обращайтесь за помощью к своим родным и близким – вас поймут и помогут. Вечер же посвятите себе и своим желаниям, фантазиям и мечтам. Все непременно должно быть классно – вы этого заслуживаете.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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