Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

Астрологический прогноз на 23 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 23 ноября 2020 года. Вас ждет сегодня интересный и активный день. Можете планировать различные дела, которые потребуют от вас большой эмоциональной отдачи. Сейчас вы с ними легко справитесь.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Овна

Будьте сегодня сдержаннее, если, конечно, у вас нет в планах затеять какую-нибудь масштабную ссору. Причем это касается как личных отношений, так и рабочих. Чтобы выдохнуть – сходите на йогу, займитесь медитацией, почитайте книгу и помолчите. Последнее, к слову, будет самым тяжелым.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Тельца

Вы будете сегодня на высоте: пушка, хлопушка и ракета. И это круто для решения рабочих дел, а вот любимого человека вы будете раздражать. И неудивительно, ведь от успеха станете заносчивым типочком. Если дорожите отношениями – постарайтесь держать себя в руках!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Близнецов

Ну и понедельник у вас намечается! На работе все горит, дома вами недовольны, а вы еще чувствуете себя не очень. Постарайтесь взять себя в руки и не раскисать. Главное – пережить этот день, потом всех отпустит, и вас тоже. Терпения вам!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Рака

Идеальный день для тех, кто любит учиться или кому это необходимо, то есть всем! Любая информация будет легко даваться, запоминаться и в результате воспроизводиться. Не упустите шанс пойти на курсы, мастер-класс или прослушать полезный вебинар.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Льва

Ар-р, какое у вас сегодня игривое настроение будет, Львы! Люди будут к вам тянуться, вы будете излучать веселье и счастье. Наслаждайтесь вниманием и не упустите возможности завести интересное знакомство. Вечер в стиле вечеринки из фильма "Великий Гетсби" станет отличным началом трудовой недели.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Девы

Насыщенный, плодотворный и активный день сегодня будет у Дев. И это не может не радовать – вы сможете реализовать то, что так давно хотели и так часто записывали в блокноте, но никак на это не решались. Удача на вашей стороне – наслаждайтесь!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Весов

У вас появится сегодня ощущение, что выходные еще не закончились, поэтому и день пройдет очень спокойно и размеренно. Но вы все же не забудьте прийти в офис, хоть и толку там от вас будет мало. Дождавшись вечера, постарайтесь все же настроиться на рабочий лад и составить план действий на завтра.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вы почувствуете себя сегодня Атлантом, который держит все тяжести мира. Но самое интересное, что вам это понравится. Вы ведь будете ощущать власть, а она, как известно, опьяняет. Наслаждайтесь своим могуществом и важностью, ведь такая возможность выпадает не каждый день.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Стрельца

День окажется таким насыщенным различными событиями и делами, что пролетит для вас как одна минута. Тут главное – успеть сделать все, что вы запланировали. Тогда вечером можно спокойно устроить вечеринку победителя и оттянуться как следует. Обязательно продумайте праздничный образ, чтобы сама Лайза Миннелли завидовала.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Козерога

Не следует сегодня расслабляться и отвлекаться на мелочи, иначе сорвете все дела. А вот в делах любовных вас ждет аншлаг: вы будете популярны, к вам будут все тянуться и вас боготворить. Обязательно продумайте наряд, чтобы вы чувствовали себя в нем божественно!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Водолея

Сегодня вы почувствуете себя осьминогом, который хватается за несколько дел одновременно и при этом достигает ошеломляющих успехов. Вечером обязательно отпразднуйте все свои достижения с любимым человеком. Только не налегайте на алкоголь, ведь неизвестно, на что способен пьяный осьминог.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2020 года, для Рыб

Хороший вас ждет день, когда все получается решить быстро и удачно – как на работе, так и в личных делах. Старайтесь подбодрить себя чем-то приятным и найти время на то, что доставляет удовольствие. Можете даже напиться, а назавтра все будет отлично – не удача ли это?!

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