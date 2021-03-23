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Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

Сегодня, 05:43

Астрологический прогноз на 23 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 23 марта 2021 года. Чтобы день прошел хорошо и у вас все получалось, важно обзавестись хорошими привычками. Постарайтесь улучшить себе настроение, сделав то, что приносит вам удовольствие, или то, что порадует ваших близких. Подарки ведь можно дарить без любого повода, а если он все же есть – воспользуйтесь нашим календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Овна

Ваш день неразрывно будет связан с деньгами. Вы либо получите большую прибыль, либо совершите масштабную покупку. В любом случае вы останетесь довольными. Способность анализировать большие массивы информации помогут улучшить положение на работе и стать более заметным для начальника или партнеров.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня не все будет гладко и не всегда у вас получится быстро решить накопившиеся дела. Но это не должно вас останавливать на пути к цели. Старайтесь меньше критиковать и больше анализировать, меньше говорить и больше смотреть. Вечер в кругу близких станет лучшим завершением дня.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Близнецов

Вы будете чувствовать себя сегодня неоднозначно, а ваше настроение будет меняться со скоростью света. Это будет отвлекать вас от принятия важных решений, что повлечет за собой недомолвки с начальством. Старайтесь меньше переживать и больше действовать. Вечер с бокалом вина и в обнимку с любимым человеком снимет все напряжение за день.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Рака

Сегодня вам сильно захочется решить какую-то давнюю проблему, которая вас терзала. Вы выложитесь на максимум и достигнете хороших результатов – так бы всегда! Но вот к вечеру разногласия и недомолвки с любимым человеком могут сильно вас огорчить. Постарайтесь не затягивать конфликт, а решить все вопросы сразу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Льва

Сегодня Львов ждет удачный день, когда все дела, за которые вы возьметесь, получится решить быстро и с максимальной пользой для вас. Идеальное время, чтобы заняться спортом, перейти на здоровое питание и обратиться к врачу с вопросом, который вы давно забываете решить.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Девы

Сегодня вы почувствуете нереальный подъем сил и энергии, что поможет решить любое дело. Главной радостью дня станут ваши отношения и любимый человек, который будет вас вдохновлять и воодушевлять. Поэтому вечер обязательно уделите ему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Весов

Идеальное время взять наконец в руки кисть, крючок, венчик или что-угодно другое, что хоть как-то связано с творчеством. Проявите себя, выпустите эмоции на волю и создайте что-то своими руками. И не растрачивайте свою энергию на сомнительных людей в вашей жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Скорпиона

Сегодня жизнь вас побалует приятными эмоциями и сюрпризами. Не все вас будет радовать, но один важный разговор все изменит. Отношения с любимым человеком будут напряженными с обидами и недовольством, поэтому постарайтесь сдержать себя, чтобы не накалять обстановку.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Стрельца

Сегодня вы можете начать свой день с ссоры, обиды и недовольства. А это совсем не гуд! Возьмите себя в руки и сами решите, чего вы хотите от жизни: быть счастливым или быть жертвой. Постарайтесь быть счастливыми просто так, без повода. Вечер проведите за интересной книгой или сериалом.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Козерога

Страх, сомнения и плохое настроение будет вас настигать в течение дня не один раз. Старайтесь себя все же взбодрить, чтобы не впадать в депрессию. Вам нужно обзавестись экспресс-методом выхода из уныния – смешное видео с TikToka, книга Ирены Карпы "Как выходить замуж столько раз, сколько хотите", сериал "Половое воспитание" или танцы под громкую музыку. Используйте все доступные способы!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Водолея

Вы сегодня можете почувствовать себя уставшим и очень злым. Постарайтесь не киснуть и взять себя в руки! Во второй половине дня можете получить хорошую прибыль и заманчивое предложение, которое изменит вашу жизнь и улучшит материальное состояние. Уделите время любимому человеку!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня вы будете очень аккуратными и осторожными – это прекрасно и очень правильно. Перестаньте обижаться, злиться, переживать и накручивать себя. Вам срочно нужно обрести гармонию. Только так вы сможете обрести душевное спокойствие и двигаться дальше. А вам это нужно!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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