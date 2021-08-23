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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на сегодня 23 августа для всех знаков зодиака: Овны, контролируйте слова!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
23 августа, 06:50
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Астрологический прогноз на 23 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 23 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 23 августа для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 23 августа 2021 года. Старайтесь день провести продуктивно и весело – не сидите сложа руки, если не хотите упустить шанс стать успешнее.

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А чтобы лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Овна

День будет довольно напряженным и очень эмоциональным, поэтому вам необходимо следить за своим психологическим состоянием. В семейной жизни могут произойти события, которые выбьют вас из колеи. Звезды советуют не поддаваться негативным эмоциям, контролировать слова и не влезать в ссоры.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Тельца

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Если у вас есть бизнес, сегодня будут успешными инвестиции и работа с договорами. Будьте милыми и подключайте свое обаяние, тогда все вопросы решаться быстрее. Звезды советуют внимательно отнестись к своему здоровью и отдохнуть. Устройте домашние посиделки с друзьями, прогуляйтесь в парке или проведите время с детьми.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Близнецов

Вы будете сегодня чувствовать себя разбитыми и немного угнетенными, но не задерживайтесь в этом состоянии. Найдите то, что доставляет вам удовольствие, и не общайтесь с токсичными людьми. Обратите внимание на сон – он может быть вещим!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Рака

Сегодня перед вами появятся новые возможности в связи с тем, что вы разрешите себе больше. Именно внутренние блоки не дают вам двигаться дальше. Поэтому постарайтесь разобраться в себе – и сможете получить то, о чем давно мечтали.

Лев (23 июля – 21 августа)

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Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Льва

Вы будете сегодня очень заметны для своего начальства, и все ваши труды не пройдут зря. Все поступающие предложения тщательно фильтруйте, тогда точно найдете свое, наиболее подходящее. Вечером вы будете чувствовать себя победителем!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Девы

Вы будете сегодня постоянно сталкиваться с какими-то недоразумениями и протестами, которые будут злить и раздражать. Но как только эмоции уйдут, вы сможете сконцентрироваться на важном, сделать правильные выводы и принять решение. Вечер проведите с родными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Весов

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Вам важно сегодня научиться слушать и слышать других людей. Это поможет избежать многих недоразумений. У вас появятся хорошие возможности для плодотворной работы. Вечер в кругу друзей продет очень душевно!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Скорпиона

Вы будете сегодня в центре внимания, и все захотят получить от вас совет. По возможности помогите другим, но не переступайте через свои желания. Материальное положение покажется стабильным благодаря плодотворной работе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Стрельца

День будет напряженным и довольно нервным – не пытайтесь все успеть и все сделать. Старайтесь чаще улыбаться и следите за своими эмоциями. Обязательно уделите время тому, что доставляет вам удовольствие.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Козерога

Вы можете сегодня быть слишком впечатлительны, а от этого и раздражительны. Берите себя в руки и не пытайтесь прыгнуть выше головы. Если нужна помощь – не стесняйтесь просить о ней друзей и родных. Вечер проведите в спокойной и размеренной обстановке.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Водолея

Вас ждет творческий подъем, а любая коммерческая деятельность принесет внутреннее удовлетворение. Доверьтесь интуиции, но не доверяйтесь слепо другим людям. Не будьте слишком категоричны в отношениях с любимым человеком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2021 года, для Рыб

Сегодня вы будете хороши, как никогда ранее, в профессиональных делах и творческих исканиях. Любые поездки, встречи и новые дела будут иметь успех и, помимо хороших результатов, принесут хорошее настроение.

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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