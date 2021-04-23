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Гороскоп на сегодня 23 апреля для всех знаков зодиака: Овен, у вас день свиданий!

Сегодня, 05:30

Астрологический прогноз на 23 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 23 апреля 2021 года. Ну непростой и местами даже сложный будет день. Но ныть и возмущаться нет смысла, хоть и очень хочется. Лучшее решение, которое может быть в этой ситуации – расслабиться и отпустить все на самотек. А еще лучше – порадуйте своих близких и себя просто так чем-то приятным! И если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Овна

День свиданий намечается. Причем это не только про дела душевные, а и про рабочие. Вас ждут встречи и решение вопросов, которые потребуют от вас концентрации и терпения. Вечером сможете расслабиться под любимый сериальчик.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Тельца

В первой половине дня нужно хорошенько отдохнуть, набраться сил и настроиться на новый день. Сегодня вас ждут приятные и очень приятные дела, связанные с желаниями. Но поработать тоже придется, поэтому не стойте на месте!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Близнецов

Идеальный день, чтобы встретиться с друзьями, знакомыми, коллегами и родственниками. Они смогут вас вдохновить на что-то очень крутое и даже дать волшебный пендель. Но все же контролируйте свою энергию, которой сегодня будет через край.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Рака

В решении рабочих дел звезды сулят вам удачу и много интересных встреч. Знакомства могут стать настолько удачными, что вам уже к обеду предложат новую должность и оклад повыше.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Льва

Звезды советуют вам сегодня заняться собой и привести мысли в порядок. Постарайтесь в спокойной обстановке найти себе то занятие, которое вас будет драйвить. Особенно благоприятной будет вторая половина дня – запланируйте себе отдых.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Девы

Вас будут сегодня соблазнять и провоцировать, а вы держитесь! Не стоит очаровываться чем-то красивым и дорогим – убедитесь в том, что это нужно вам, а не кому-то из вашего окружения. Не рекомендуется рисковать, строить нереальные планы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Весов

Творческий подъем и деловая активность сделают из вас сегодня человека со сверхспособностями. В отношениях начнется новая удачная полоса, которая выведет их на новый уровень. Вы станете сегодня нереально привлекательными в глазах окружающих.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Скорпиона

У вас сегодня появится идеальнейший вариант, как улучшить свое материальное положение. Не протупите и скорее воспользуйтесь всем, что дает вам судьба. В семье атмосфера тоже заметно улучшится.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Стрельца

День не обещает быть легким и спокойным, ведь вам придется тратить время, силы и деньги на нерешенные проблемы и выяснение отношений. Звезды советуют не нагнетать обстановку, быть спокойнее и проще смотреть на все проблемы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Козерога

Идеальнейший день для коллективной деятельности, когда все будет складываться просто замечательно, а вы сможете справиться с любой проблемой. Используйте любую возможность изменить к лучшему личную жизнь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Водолея

Вас ждут изменения и перемены, которых вы так давно хотели. Они могут быть связаны со сменой работы, заключением брака или рождение ребенка. Не отказывайтесь сегодня от поддержки и помощи – вас ждут великие дела.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2021 года, для Рыб

Старайтесь больше времени проводить с людьми, которые вам приятны. Это поможет избежать конфликта и недопонимания. Активность свою вы умерьте сегодня и обращайте внимание на знаки, которые посылает вам судьба.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

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Источник: Сегодня
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