Гороскоп на сегодня 22 января: у Овнов мысли будут только про деньги, а Тельцам нельзя суетиться

Астрологический прогноз на 22 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 22 января 2021 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится. А вечер непременно уделите себе и своим возлюбленным – вам нужны только положительные эмоции!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Овна

Сегодня вам необходимо заняться своим финансовым положением и найти новые способы, где взять денег на все, что вы так хотите получить. Уже к обеду получите хорошие новости, которые помогут вам стать счастливее. Вечер проведите под душевные разговоры с семьей.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Тельца

Сегодня ваша активность будет пагубной в решении рабочих дел, поэтому меньше суеты и больше созерцания. Если нужна помощь – не бойтесь просить о ней и принимать, если предлагают! Вечером берите в руки какую-то приятную книгу и отдохните как следует.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Близнецов

Не ленитесь сегодня и берите всю инициативу на работе в свои руки. Вам это поможет решить давно назревшие проблемы и приступить к новым проектам. Обязательно уделите время своему здоровью и пройдите плановое обследование.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Рака

Чтобы достичь хорошего результата, вам необходимо обязательно прислушиваться к себе и действовать согласно подсказкам интуиции. Старайтесь поддерживать хорошие отношения с родными – вам это сейчас очень необходимо. Вам также нужно избавляться от всего устаревшего и ненужного – устройте генеральную уборку!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Льва

Вас сегодня как будто что-то сдерживать будет, поэтому стоит прислушиваться к себе и не делать того, что вам не нравится или неприятно. Есть риск не рассчитать свои силы и начать двигаться в неправильном порядке. Постарайтесь не терять душевного равновесия.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Девы

Сегодня все, что будете делать, необходимо выполнять самостоятельно и без чьей-либо помощи. Не стоит давить на людей своим авторитетом и переубеждать в своей правоте. Меньше говорите – больше делайте. Именно это принесет сегодня хорошие плоды в виде приятных эмоций.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Весов

Вот не стоит вам сегодня сидеть дома – морозы отступают и пора выбираться из своей берлоги. Оттепель! Планируйте поездки, беритесь за учебу, решайте любые бытовые вопросы, но только не сидя дома. Вам нужен глоток свежего воздуха, а еще лучше – прогулка возле озера или в парке на несколько часов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Скорпиона

У вас сегодня будет много дел, но старайтесь не суетиться и приступать ко всем делам равномерно и поэтапно. А вторая половина дня и вовсе идеальная для раскрытия своих способностей. Вечер же посвятите романтике – она вам сейчас нужна как воздух!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Стрельца

Сегодня вам придется много общаться. Нет, очень много и долго общаться с абсолютно разными людьми, которые могут вдохновить вас на работу, путешествия, любовь, спорт – на что угодно, что принесет в вашу жизнь счастье. Новизна сегодня будет вам по вкусу!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Козерога

Сегодня нельзя спешить и торопиться, если не хотите все напортачить. Вам необходимо заручиться поддержкой близких людей и по максимуму избегать общения с негативными и злыми особями. Даже если они ваша родня! Просто игнорируйте их, ведь вас сегодня должен окружать только позитив.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Водолея

Взять и нечаянно кого-то обидеть у вас получится сегодня очень легко и просто. А вот потом склеить отношения будет сложно. День будет гармоничным для всего, что касается личных отношений. Поэтому контролируйте эмоции и делайте жизнь любимого человека сказочной.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года, для Рыбы

Старайтесь больше времени проводить с теми людьми, которые вас вдохновляют. Вам это необходимо сейчас как воздух, ведь постоянная нагрузка на работе и недомолвки в отношениях с любимым человеком могут вас сильно огорчить и вогнать в уныние. Избегайте употребления алкоголя.

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