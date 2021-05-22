Гороскоп на сегодня 22 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, вас ждет романтическое знакомство!

Астрологический прогноз на 22 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на субботу, 22 мая 2021 года. Не всех ждет легкий день, но настраиваться на негатив – только делать себе хуже. Ищите лучшее вокруг вас – и будет вам счастье! А поднять себе и окружающим настроение можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Овна

Сегодня не нужно начинать новые дела и браться за слишком сложные проекты, вряд ли у вас получится их реализовать. А вот закончить начатое у вас получится и очень успешно. Не ленитесь!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Тельца

Вас ждут сегодня перемены и изменения, которые коснутся всех сфер вашей личной жизни. Не все вам будет даваться легко, ведь станет для вас новым. Но будьте решительными!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Близнецов

Самыми продуктивными сегодня будут дела, связанные с противоположным полом. Это касается как работы, так и личных отношений. Одиноких Близнецов ждет интересная встреча и знакомство!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Рака

Не стоит сегодня начинать какие-либо серьезные дела, если вы не уверены в своих силах и своих партнерах. Важно научиться полагаться на себя и обязательно прислушиваться к интуиции. Она плохого не посоветует.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Льва

Сегодняшний день будет довольно эмоциональным, а от того и сложноватым. Не пытайтесь взять на себя больше, чем можете осилить. Иначе разочарования вам не избежать. Обратите внимание на свое здоровье и перестаньте объедаться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Девы

День будет напряженным, эмоциональным и даже тяжелым. Но это не значит, что вам нужно избегать серьезных дел и принятия важных решений. Звезды советуют просто больше внимания обращать на свои физиологические потребности, чтобы поддержать себя в хорошем состоянии. Это даст вам силы на борьбу!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Весов

Сегодня нельзя отвлекаться на какие-то мелочи, если не хотите упустить что-то важное в своей жизни. Отключите мессенджеры, уведомления соцсетей и только тогда сможете сосредоточиться на важном. Сделав все запланированное, вы будете горды собой!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Скорпиона

Настроение с утра будет такое себе, желания вылезать из кровати не будет, а это повлечет за собой беспокойство и самобичевание. Но в любовных делах намечается подъем, важно только правильно выставить приоритеты. Берегите здоровье!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Стрельца

Ваша самоуверенность сегодня может разозлить близких, поэтому не удивляйтесь, если они начнут вас игнорировать. Старайтесь держать свои эмоции под контролем, и это поможет вам избежать серьезных разногласий.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Козерога

Вас ждет сегодня интересное знакомство с людьми, которые очень близки вам по духу. Старайтесь больше времени проводить вне стен дома, и вы будете чувствовать себя свободнее и счастливее. Не кисните дома наедине со своими мыслями!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Водолея

Сегодня вы можете столкнуться с бытовыми проблемами, и настроение ваше будет унылым. Не стоит загонять себя в рамки, но и не пытайтесь всех научить уму-разуму. Можете столкнуться с непониманием со стороны любимого человека!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня можете легко браться за любые дела, заводить новые знакомства и решать любые семейные вопросы. Велика вероятность нового знакомства или романтических приключений.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

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