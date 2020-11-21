Гороскоп на сегодня 21 ноября: Овнам позавидует даже Илон Маск, а Тельцам нужно повзрослеть
Астрологический прогноз на 21 ноября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на субботу, 21 ноября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Овна
Вас ждет сегодня супернасыщенный день, и вам нужно быть просто ракетой, чтобы все успеть. Но даже Илон Маск будет от вас в восторге, ведь вы блестяще справитесь со всем, что запланировали. Вечером выдохните и отдохните как следует.
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Тельца
У кого расслабленный выходной, а у кого – много рабочих вопросов. Поэтому необходимо расставить сегодня приоритеты: работа или семья. Нелегко выбрать, но другого выхода нет. Говорят, что взрослые всегда принимают серьезные решения, кажется, вы уже такой!
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Близнецов
Вам сегодня важно позаботиться о стабильности! Поэтому начните день с составления плана и действуйте четко по пунктам. А если подружка зовет гулять – проявите силу воли и не бойтесь отказать! Вам нужен хороший результат.
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Рака
Резину зимнюю не поменяли, а за окном снег, овсянка на завтра закончилась, а ваша кредитка как сквозь землю провалилась, когда закончилась вся наличка. Ну да, день нелегкий, но вы держитесь! Старайтесь не раздражаться по пустякам и находить позитив во всем. У вас получится!
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Льва
Торопитесь медленно! Наверняка слышали такую фразу, теперь к ней нужно прислушаться и вам. Старайтесь успеть сделать все, что запланировали, но обязательно найдите время на отдых. А вечер – это вообще ваше время, наряжайтесь в лучшую одежду – и вперед, блистать на вечеринку к Джею Гетсби.
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Девы
Ну и противное же у вас сегодня настроение будет! Вы постарайтесь все же притормаживать в общении с родными и на работе тоже – иначе ссоры и конфликта не избежать. А всю накопленную агрессию лучше потратьте в спортзале, как главная героиня "Малышки на миллион".
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Весов
Работа не волк – в лес не убежит. А вот у вас-то она сегодня и волк, поэтому нечего протирать штаны – пора браться за дело. Выделите для себя приоритетные задачи и решайте их первыми. Вечером уже сможете расслабиться с бокальчиком красного сухого под новую серию "Короны".
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Скорпиона
Не старайтесь сегодня быть лучше, чем есть на самом деле, вы ведь и так хороши! Чтобы не лезли дурные мысли в голову – вперед в спортзал и желательно даже на групповое занятие. Уж там-то мысль о том, как выжить до конца тренировки, вытеснит любую дичь из вашей светлой головушки.
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Стрельца
Кто сегодня будет недовольный жизнью, раздражительный и злой? Быстро идите к зеркалу и смотрите на этого человека. Массаж, йога, дыхательные упражнения помогут вам избавиться от этих пагубных чувств. Не будьте занудой и уделите себе и своему душевному спокойствию немного времени!
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Козерога
Давайте начистоту: вам ведь так не хочется сегодня ничего делать. Ну и все, не заставляйте и не насилуйте себя. Будьте просто очаровательны, и сможете не только отдохнуть, но и получить что-то очень нужное. Классно же, правда?
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Водолея
Хороший, нет, просто замечательный день ждет вас сегодня! Вы будете в отличном настроении, а значит, успеете сделать все, что запланировали, а еще и закрыть все долги, которые мешали вам спокойно жить. Теперь все, свобода! Зовите любимого человека на свидание и отпразднуйте все как следует!
Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Рыб
Кто там уже забыл, как правильно приседать, как выглядят кубики пресса и стальные мышцы? Ах, да, конечно, это Рыбы, которые последний раз напрягались физически, когда тянулись за пачкой печенья. Может, хватит?! Засовывайте себя в спортивную форму, включайте музыку и работайте над своим телом. У него сегодня будет праздник!
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