Гороскоп на сегодня 21 ноября: Овнам позавидует даже Илон Маск, а Тельцам нужно повзрослеть

Астрологический прогноз на 21 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 21 ноября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Овна

Вас ждет сегодня супернасыщенный день, и вам нужно быть просто ракетой, чтобы все успеть. Но даже Илон Маск будет от вас в восторге, ведь вы блестяще справитесь со всем, что запланировали. Вечером выдохните и отдохните как следует.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Тельца

У кого расслабленный выходной, а у кого – много рабочих вопросов. Поэтому необходимо расставить сегодня приоритеты: работа или семья. Нелегко выбрать, но другого выхода нет. Говорят, что взрослые всегда принимают серьезные решения, кажется, вы уже такой!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Близнецов

Вам сегодня важно позаботиться о стабильности! Поэтому начните день с составления плана и действуйте четко по пунктам. А если подружка зовет гулять – проявите силу воли и не бойтесь отказать! Вам нужен хороший результат.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Рака

Резину зимнюю не поменяли, а за окном снег, овсянка на завтра закончилась, а ваша кредитка как сквозь землю провалилась, когда закончилась вся наличка. Ну да, день нелегкий, но вы держитесь! Старайтесь не раздражаться по пустякам и находить позитив во всем. У вас получится!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Льва

Торопитесь медленно! Наверняка слышали такую фразу, теперь к ней нужно прислушаться и вам. Старайтесь успеть сделать все, что запланировали, но обязательно найдите время на отдых. А вечер – это вообще ваше время, наряжайтесь в лучшую одежду – и вперед, блистать на вечеринку к Джею Гетсби.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Девы

Ну и противное же у вас сегодня настроение будет! Вы постарайтесь все же притормаживать в общении с родными и на работе тоже – иначе ссоры и конфликта не избежать. А всю накопленную агрессию лучше потратьте в спортзале, как главная героиня "Малышки на миллион".

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Весов

Работа не волк – в лес не убежит. А вот у вас-то она сегодня и волк, поэтому нечего протирать штаны – пора браться за дело. Выделите для себя приоритетные задачи и решайте их первыми. Вечером уже сможете расслабиться с бокальчиком красного сухого под новую серию "Короны".

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Скорпиона

Не старайтесь сегодня быть лучше, чем есть на самом деле, вы ведь и так хороши! Чтобы не лезли дурные мысли в голову – вперед в спортзал и желательно даже на групповое занятие. Уж там-то мысль о том, как выжить до конца тренировки, вытеснит любую дичь из вашей светлой головушки.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Стрельца

Кто сегодня будет недовольный жизнью, раздражительный и злой? Быстро идите к зеркалу и смотрите на этого человека. Массаж, йога, дыхательные упражнения помогут вам избавиться от этих пагубных чувств. Не будьте занудой и уделите себе и своему душевному спокойствию немного времени!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Козерога

Давайте начистоту: вам ведь так не хочется сегодня ничего делать. Ну и все, не заставляйте и не насилуйте себя. Будьте просто очаровательны, и сможете не только отдохнуть, но и получить что-то очень нужное. Классно же, правда?

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Водолея

Хороший, нет, просто замечательный день ждет вас сегодня! Вы будете в отличном настроении, а значит, успеете сделать все, что запланировали, а еще и закрыть все долги, которые мешали вам спокойно жить. Теперь все, свобода! Зовите любимого человека на свидание и отпразднуйте все как следует!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2020 года, для Рыб

Кто там уже забыл, как правильно приседать, как выглядят кубики пресса и стальные мышцы? Ах, да, конечно, это Рыбы, которые последний раз напрягались физически, когда тянулись за пачкой печенья. Может, хватит?! Засовывайте себя в спортивную форму, включайте музыку и работайте над своим телом. У него сегодня будет праздник!

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