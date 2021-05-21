Гороскоп на сегодня 21 мая для всех знаков зодиака: Стрельцы, соберитесь!

Астрологический прогноз на 21 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на пятницу, 21 мая 2021 года. День будет продуктивным и хорошим, если только вы не будете тупить и занудствовать. Берите себя в руки и эмоции под контроль, найдите свою мотивацию и полный вперед. Ну а если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Овна

Сегодня вам важно подключить вашу способность импровизировать и творить без подготовки. Правильно воспринимайте то, что вам говорят, ничего не придумывая, и будет вам счастье!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Тельца

Сегодня вам поступит заманчивое предложение, от которого будет очень сложно отказаться. Не соглашайтесь сразу, лучше выждите немного. Будьте внимательны к своим любимым – им необходимо ваше внимание!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Близнецов

Сегодня вы будете спокойны, уравновешенны и миролюбивы. К вам начнут тянуться люди, а близкие – удивляться вашему спокойствию. Это хороший день, вам только нужно переместить фокус на себя и свои ощущения, чтобы подольше оставаться в таком состоянии.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Рака

Звезды советуют вам быть напористыми, активными, и вы сможете достичь больших целей. Сегодня решение любого вопроса будет вам под силу – вы только не ленитесь. Контролируйте свои траты!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Льва

Сегодня любому вашему делу будет сопутствовать удача. Вы только ловите ее за хвост и не отпускайте. Не отвлекайтесь на мелочи, а учитесь концентрироваться на главном и важном. Не забывайте о своих обязанностях в семье.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Девы

Не стоит сегодня участвовать в коллективных делах – лучше сконцентрируйтесь на себе. Ставьте перед собой правильные цели и добивайтесь их, ведь сейчас для этого у вас есть все предпосылки. Будьте осмотрительны с новыми знакомствами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Весов

С самого утра вы будете немного взвинченными и раздраженными, что может привести к конфликту с партнерами. К вечеру отношения наладятся. Старайтесь избегать сегодня серьезных и очень важных для вас вопросов с начальством.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Скорпиона

Непонимание и обиды могут привести к конфликту с близкими людьми – будьте терпимее и контролируйте эмоции. А ваша способность улаживать конфликты придется как нельзя кстати. На работе ждет успех в делах, связанных с творчеством.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Стрельца

Вас может застать врасплох неожиданное известие. Не усложняйте себе жизнь и постарайтесь больше времени провести за планированием и анализом. Вам это пригодится уже в ближайшие дни. Соберитесь!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Козерога

Вас ждет невероятный успех в делах, связанных в первую очередь с деньгами, а потом и личными отношениями. Сможете найти дополнительный источник заработка, а любимый человек устроит приятный сюрприз. Одиноких Козерогов ждет судьбоносная встреча!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Водолея

Вас ждет благоприятный день, когда посчастливится решить любую проблему. Даже ту, которая мучила вас несколько последних лет. Ваша энергия и желание свернуть горы очень понравится начальству, и вам сделают неожиданное и очень выгодное предложение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня вы будете так харизматичны и хороши собой, что вам легко удастся завести несколько полезных деловых знакомств. Они уже в ближайшие несколько дней станут для вас очень нужными и помогут выйти на новый уровень в профессиональной деятельности.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

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