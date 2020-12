Гороскоп на сегодня 21 декабря: у Раков идеальное время для реализации задуманного, а Львам нужно быть внимательнее

Гороскоп на сегодня 21 декабря – прогноз для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы

Астрологи дали прогноз на понедельник, 21 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Давно ведь у вас экзаменов не было? Сегодня точно вспомните, что это такое. Постарайтесь быть сосредоточенным и ответственным, тогда у вас все получится и не будет никаких проблем. Избегайте кардинальных перемен, оберегайте стабильность.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Стоп! Не бегите сломя голову решать все накопившиеся вопросы на работе. Остановитесь и передохните, отдышитесь и настройтесь на правильный лад. Открывайте свой блокнот и пишите подробный план дел на день. А потом, выполняя пункт за пунктом, идите к своей цели. Вечером будет заслуженная пицца, пиво и новый сериал "Ваша честь".

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не самый удачный день, чтобы заключать сделки или решать суперважные рабочие дела. Не берите в долг и не давайте никому денег. Старайтесь быть терпимее. А вторую половину дня и вовсе проведите с друзьями и людьми, которые вам приятны. Вам жизненно важно сегодня вечером отдохнуть как следует.

Рак (22 июня – 22 июля)

Идеальное время для реализации всего, что вы себе намечтали. Ну, ок, все исполнить вам вряд ли удастся, но половину реализуете точно. А все потому, что вы сегодня будете энергичным зайчиком из рекламы батареек. Но не переусердствуйте с физическими нагрузками – вам необходимы передышки.

Лев (23 июля – 21 августа)

Сегодня нужно быть внимательным и сосредоточенным Львом, который умеет находить компромисс, а не просто бросаться на всех с рычанием. Будете горды собой, когда сможете разрешить назревший конфликт, но главное – знать меру. Старайтесь уделять внимание родным, если не хотите увидеть их без приглашения на пороге своей квартиры.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Вы сегодня все можете, человек-достигатор и работник года. Легко добиваетесь своих целей и результатов, идете вперед и не оглядитесь по сторонам. А все почему? Потому что вы, наконец, перестали заниматься самобичеванием и не боитесь допустить ошибок. Так держать!

Весы (24 сентября – 23 октября)

А сегодня что – понедельник? Как же не хочется вылезать из-под теплого одеяла и работать. Но соберитесь! Конец года – не время расслабляться, вас ждут великие дела, которые принесут вам великие достижения. А вот вечером можно снова свернуться калачиком и отдохнуть как следует.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Старайтесь сегодня обходить начальника стороной и не очень активничать. Это все из-за того, что он будет раздражен, а вы не в силах будете ему противостоять. Лучше займитесь собой и сделайте то, что вас радует, – съешьте вкусный круассан, пойдите на массаж или встретьтесь с подругой. И отвлечетесь, и будете подальше от начальства.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Не беритесь за сомнительные дела, если не хотите потом провести много времени выясняя отношения. И с деньгами будьте аккуратнее, иначе долгов не избежать, а в новый год нужно входить без них. И вообще, вы уже подготовились к праздникам? Лучше украсьте елку под бокальчик глинтвейна и Фрэнка Синатру.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Сегодня просто необходимо заняться наведением порядка и расхламлением своего жилья. Мало того, что вам постоянно нечего надеть, так еще и места в доме нету. Закатывайте рукава, включайте Queen и, подпевая I want it all, убирайте все, что неправильно лежит.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Сегодня вам нужно действовать быстро и реагировать на все молниеносно. Только так вы сможете достичь успеха в том, что запланировали. Все свои решения тщательно обдумывайте и старайтесь меньше нервничать. Вечер – время для любви и романтики.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Сегодня вы будете выжатым лимончиком, который захочет просто тихонечко полежать на диванчике с попкорном в руках и чашечкой сладкого какао. Не отказывайте себе в этом и постарайтесь больше времени уделять отдыху, а не "вот этой вот" рутине. Вечером романтики и приятных сюрпризов вам не избежать.

