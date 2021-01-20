Гороскоп на сегодня 20 января: Ракам нужно перестать мечтать, а Девам – быть спокойнее
Астрологический прогноз на 20 января для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на среду, 20 января 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления.
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Овна
Сегодня вам можно многое себе позволить. Сможете легко решить любую задачу, если не будете слишком ленивыми и отрешенными. Вы не Рак и не Рыба – перестаньте мечтать и приступайте к действиям. Вечер необходимо посвятить планированию отпуска!
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Тельца
Не все сегодня будет идти хорошо, поэтому не старайтесь все успеть и не перегружайте себя лишними физическими нагрузками. Лучше действовать плавно, обдуманно и спланированно. Именно это поможет вам стать сильнее и успешнее.
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Близнецов
Сегодня вы почувствуете себя, как на исповеди или на консультации у психолога, когда придется вывернуть душу перед другими людьми. И это могут быть даже совсем незнакомые вам люди. Поэтому старайтесь все же контролировать свои эмоции и окружение. Не становитесь открытой книгой для всех – это плохо кончится.
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Рака
Первое и самое важное, что вам сейчас необходимо – перестать мечтать и начать быстро действовать. Вы сегодня реально можете приблизиться к идеалу своей жизни. Не тратьте много денег – вам они понадобятся на обучение, которое поможет вам стать лучшей версией себя.
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Льва
Старайтесь меньше внимания рассеивать по сторонам и больше времени проводить за решением реальных дел. Вам будет не хватать времени ни на что, поэтому важно составить план действий на ближайшую неделю. К воскресенью уже начнете получать дивиденды от такой насыщенной и бурной деятельности.
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Девы
Старайтесь сегодня быть спокойными и покладистыми. Только так вы сможете получить от жизни все, о чем давно мечтаете. Будьте смелее в своих желаниях, но скромнее в проявлениях эмоций и будет вам счастье и не будет вам конфликтов.
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Весов
Если вы долго думали над тем, чтобы скататься куда-то в отпуск, то не стоит. Не сейчас. Самое необходимо, что вам сегодня нужно – разобраться со всеми рабочими задачами. Интересно, что окружающие люди могут стать для вас источником разнообразных неприятностей. Поэтому пропускайте всех через личный фильтр.
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Скорпиона
Сегодня вам важно собраться с мыслями и начать активно двигаться вперед, ведь вы реально сейчас на пике своей продуктивности. Договаривайтесь о встречах, предлагайте новые идеи начальству, устраивайтесь на новое рабочее место. Сегодня ваш день, Скорпионы!
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Стрельца
"Постой, паровоз, не стучите, колеса"… Стрелец, нажми на тормоза! Перестаньте пытаться сделать все и ублажить всех. Вы устали, чувство выжатого лимона вас не покидает, реальность суровая вас повергла и вам хочется просто скрутиться калачиком и на ручки. Не насилуйте себя, а лучше реально найдите те самые ручки, моститесь на них калачиком и переждите эту бурю страстей в своей жизни.
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Козерога
Все сокровенное должно оставаться тайным. Не рассказывайте о своих идеях на работе, не посвящайте в свои планы близких. Сейчас вы сами по себе и сами за себя. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают, и больше времени уделяйте любимому человеку.
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Водолея
Вы можете почувствовать себя сегодня уставшим и лишенным сил. Если особого желания работать не будет – постарайтесь занять себя чем-то полезным, но тем, что приносит удовольствие. А уже к вечеру у вас появятся силы на то, чтобы решить и более важные вопросы. С любимым человеком будьте нежнее!
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Рыб
Сегодня вы сможете разрешить вопрос, который очень давно не дает вам покоя. Постарайтесь больше доверять себе и ориентироваться на то, что вам интересно и доставляет удовольствие. Идеальное время для улучшения своего здоровья!
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