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Гороскоп на сегодня 20 января: Ракам нужно перестать мечтать, а Девам – быть спокойнее

Сегодня, 05:06

Астрологический прогноз на 20 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 20 января 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Овна

Сегодня вам можно многое себе позволить. Сможете легко решить любую задачу, если не будете слишком ленивыми и отрешенными. Вы не Рак и не Рыба – перестаньте мечтать и приступайте к действиям. Вечер необходимо посвятить планированию отпуска!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Тельца

Не все сегодня будет идти хорошо, поэтому не старайтесь все успеть и не перегружайте себя лишними физическими нагрузками. Лучше действовать плавно, обдуманно и спланированно. Именно это поможет вам стать сильнее и успешнее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Близнецов

Сегодня вы почувствуете себя, как на исповеди или на консультации у психолога, когда придется вывернуть душу перед другими людьми. И это могут быть даже совсем незнакомые вам люди. Поэтому старайтесь все же контролировать свои эмоции и окружение. Не становитесь открытой книгой для всех – это плохо кончится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Рака

Первое и самое важное, что вам сейчас необходимо – перестать мечтать и начать быстро действовать. Вы сегодня реально можете приблизиться к идеалу своей жизни. Не тратьте много денег – вам они понадобятся на обучение, которое поможет вам стать лучшей версией себя.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Льва

Старайтесь меньше внимания рассеивать по сторонам и больше времени проводить за решением реальных дел. Вам будет не хватать времени ни на что, поэтому важно составить план действий на ближайшую неделю. К воскресенью уже начнете получать дивиденды от такой насыщенной и бурной деятельности.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Девы

Старайтесь сегодня быть спокойными и покладистыми. Только так вы сможете получить от жизни все, о чем давно мечтаете. Будьте смелее в своих желаниях, но скромнее в проявлениях эмоций и будет вам счастье и не будет вам конфликтов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Весов

Если вы долго думали над тем, чтобы скататься куда-то в отпуск, то не стоит. Не сейчас. Самое необходимо, что вам сегодня нужно – разобраться со всеми рабочими задачами. Интересно, что окружающие люди могут стать для вас источником разнообразных неприятностей. Поэтому пропускайте всех через личный фильтр.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вам важно собраться с мыслями и начать активно двигаться вперед, ведь вы реально сейчас на пике своей продуктивности. Договаривайтесь о встречах, предлагайте новые идеи начальству, устраивайтесь на новое рабочее место. Сегодня ваш день, Скорпионы!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Стрельца

"Постой, паровоз, не стучите, колеса"… Стрелец, нажми на тормоза! Перестаньте пытаться сделать все и ублажить всех. Вы устали, чувство выжатого лимона вас не покидает, реальность суровая вас повергла и вам хочется просто скрутиться калачиком и на ручки. Не насилуйте себя, а лучше реально найдите те самые ручки, моститесь на них калачиком и переждите эту бурю страстей в своей жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Козерога

Все сокровенное должно оставаться тайным. Не рассказывайте о своих идеях на работе, не посвящайте в свои планы близких. Сейчас вы сами по себе и сами за себя. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают, и больше времени уделяйте любимому человеку.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Водолея

Вы можете почувствовать себя сегодня уставшим и лишенным сил. Если особого желания работать не будет – постарайтесь занять себя чем-то полезным, но тем, что приносит удовольствие. А уже к вечеру у вас появятся силы на то, чтобы решить и более важные вопросы. С любимым человеком будьте нежнее!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года, для Рыб

Сегодня вы сможете разрешить вопрос, который очень давно не дает вам покоя. Постарайтесь больше доверять себе и ориентироваться на то, что вам интересно и доставляет удовольствие. Идеальное время для улучшения своего здоровья!

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Источник: Сегодня
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