Гороскоп на сегодня 20 ноября: Близнецам пора сходить в спортзал, а Ракам – релакснуть

Астрологический прогноз на 20 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 20 ноября 2020 года. Вас ждет насыщенный и активный день, поэтому запланируйте себе как можно больше важных встреч и будьте активнее. Не перетруждайтесь физически и найдите время для отдыха. А вечер обязательно проведите в кругу родных и близких людей.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Овна

Ну вы сегодня и мечтатель! Срочно соберитесь! Вам необходимо сосредоточиться на важных делах, чтобы достичь своей цели. Вы к ней уже очень близко, поэтому спускайтесь с небес на землю и просто впахивайте. Ну вам ведь и не привыкать!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Тельца

Ох вы и звезда сегодня! К вам все тянуться за советом, за помощью, зовут на кофе и на свидание, а вы себя чувствуете вареником в масле. Но не заигрывайтесь: контролируйте то, что обещаете и не будьте поверхностным. Вечером немного приглушите свою яркость, иначе скандала с любимым человеком вам не избежать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Близнецов

Берите в руки ручку и пишите план важных задач на день. Только, во-первых, пишите все разборчиво и во-вторых, ваши цели должны быть реалистичными. Обязательно уделите время спорту, потому что вы запустили себя уже! Ну а что вы думали, все съеденное за время карантина, без усилий превратиться в кубики пресса?

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Рака

Отложите в сторону сникерс и немного притормозите! Вам сейчас нужно аккумулировать все ваши силы на задачи, которые совсем скоро появятся. Поэтому заварите себе чая, возьмите в руки книгу "Куриный бульон" и просто расслабьтесь, отдохните, релаксните. И постарайтесь избегать сегодня общения с нытиками, а по возможности – вообще от него избавьтесь – сохраните свою энергию.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Льва

Вас ждет сегодня такой насыщенный день, что можете просто не заметить, как день пролетит. Но будет он ох какой продуктивный! Вечером непременно порадуйтесь результату – похвалите себя бокальчиком любимого коктейля, новой парой обуви или чем-то погорячее. Вы этого заслужили!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Девы

Вам сегодня нельзя пускать ситуацию на самотек, иначе рискуете потерять контроль. А на работе вам непременно нужно быть начеку, ведь кто-то с острыми ноготками и черными глазами пытается отобрать у вас то, что вы получили непосильным трудом. Но вы же не из робкого десятка! Продумайте свой гардероб, наденьте вашу лучшую улыбку и уверенно шагайте по офису или в zoom, не сдавайте позиции.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Весов

Чей это конь там скачет? Так он же ваш! Хватайте, седлайте и вперед делать свои важные дела. Вы не только почувствуете себя важным и успешным человеком, а и станете таким. А это приятное чувство, правда? Наслаждайтесь!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вы замечали, что после общения с некоторыми людьми, вы чувствуете себя истощенными? А все потому, что они эмоциональные вампиры – постоянно ноют, завидуют, жалуются, всех и во всем винят. Откажитесь от такого общения и отпразднуйте это в новой компании успешных и счастливых людей, вы ведь один из них!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Стрельца

Как поет Виктор Павлик "Ні обіцянок, ні пробачень" – никому ничего сегодня не обещайте и не верьте на слово окружающим. Старайтесь сегодня вообще уменьшить количество общения, ведь люди будут вас попросту раздражать. А вот о себе позаботиться – это всегда хороша я идея. Уделите сегодняшний вечер только себе, своим желаниям и увлечениям.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Козерога

Даже самые сложные вопросы вы сегодня будете решать, как семечки щелкать. Но вот вторую половину дня непременно стоит уделить заботе о близких – они так по вам соскучились, что уже едут к вам в гости. А вы готовы их принимать? Бегите в магазин за продуктами и устройте им королевский прием. Они это заслужили!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Водолея

Сегодня вы будете слишком уязвимы, поэтому старайтесь контролировать свои слова и поступки. Лучше с головой уйдите в работу, чтобы ничего важного не упустить. К тому же у вас сейчас время перемен – поэтому расслабляться некогда. Зарядитесь положительными мыслями и хорошим настроением и вас ждет успех!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2020 года, для Рыб

Какая интересная пятница вас ждет, однако! С самого утра получите шанс реализовать то, что так давно хотели и попробовать себя в совершенно новом деле. Хватайтесь быстрее за эту возможность и пожинайте плоды успеха. Вторая половина дня успешна для любви и проявления чувств – готовьте шикарный наряд и блистайте!

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