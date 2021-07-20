Гороскоп на сегодня 20 июля для всех знаков зодиака: Тельцам предстоит много работы!

Астрологический прогноз на 20 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 20 июля для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на сегодня, 20 июля 2021 года. День обещает быть успешным и продуктивным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Овна

Сегодня ваши отношения с партнером подвергнуться неким испытаниям, частью которых станет ревность. Старайтесь не подавать повода и не пытаться выводить своего любимого человека на эмоции. Вечером события будут разворачиваться с невероятной скоростью.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Тельца

Не самое удачное время для отдыха! Сегодня вам предстоит проделать много работы, которая далеко не всегда будет нравится. Следите за своими словами и действиями. Вечер обещает быть романтичным!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Близнецов

День будет сложным как в эмоциональном плане, так и с вопросами к здоровью. Не пытайтесь сегодня все успеть – не получится и только настроение себе испортите. Ограничьте общение с людьми, которые вам неприятны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Рака

Все ваши силы и деньги будут идти сегодня на домашние хлопоты, рутинные дела и семью. Такое тоже нужно делать, поэтому перестаньте злиться, что пришлось перекроить весь день, и займитесь делом. Уборка. Готовка и чтение сказок детям вам ой как понравятся.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Льва

День будет эмоциональным! Между супругами может пролететь искра ревности или непонимание из-за денег. Старайтесь держать себя в руках и не пытаться кому-то что-то доказать. Но и не подкидывайте дрова в костер. Держите эмоции под контролем!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Девы

Вам срочно нужно найти время и возможность для отдыха. Если не устроить себе отпуск, можете загнать себя до упадочного состояния. Сконцентрируйтесь на положительных эмоциях и больше времени проводите с близкими людьми.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Весов

Не стоит сегодня прыгать в омут с головой и заводить роман с первым встречным человеком на своем пути. Если вы хотите отношений – начните с главного и полюбите для начала главного человека в своей жизни – себя! О своих планах сейчас лучше не рассказывать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня необходимо быть очень аккуратными и внимательными с партнерами. Звезды предупреждают и об осложнениях в отношениях с близкими из-за непонимания. Легкое недомогание, недовольство и раздражительность испортят настроение, поэтому избегайте их.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Стрельца

Вам сложно будет заниматься сегодня привычными делами из-за лени и нежелания вообще хоть что-то делать. Ваша раздражительность станет камнем преткновения в достижении своих рабочих целей. Не ленитесь, не тупите, не раздражайтесь и действуйте!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Козерога

Вас ждет хороший и очень насыщенный день, полон интересных событий и знакомств. Вы легко будете сближаться с людьми и находить с ними общий язык. Именно сегодня вы познакомитесь с будущим супругом или боссом. Будьте собой, делайте то, что умеете делать хорошо, и вы непременно достигнете успеха!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Водолея

Вас ждет очень эмоциональный и местами опасный день, который далеко не всегда будет радовать успехами. Но не вешайте нос и старайтесь больше времени проводить с людьми, которые вам интересны. К вечеру вы настроитесь на правильную волну!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года, для Рыб

Вас ждет хороший и насыщенный день, когда все запланированное с утра будет осуществляться одно за другим. Случайная встреча или новое знакомство может перерасти в серьезные отношения – тем, кто в отношениях следует быть внимательнее. Прислушивайтесь к себе!

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