Гороскоп на сегодня 2 января: Стрельцы почувствуют себя счастливчиками, а Козерогам нужно переключить внимание на себя

Астрологический прогноз на 2 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 2 января 2021 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Овна

Настроение у вас сегодня будет мягко говоря изменчивое. Вы будете злиться и радоваться одновременно и сами же от этого быстро устанете. Бросайте все и отправляйтесь на прогулку на свежем воздухе. Это здорово поможет перезагрузить мозг и успокоить хаотичный поток мыслей. Вечером встретьтесь с друзьями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Тельца

Идеальное время, чтобы заводить новые знакомства, проводить время, семьей и любимым человеком. Вы сможете по настоящему продемонстрировать свои чувства и сказать то, на что раньше не решались. Душевный комфорт – сегодня самое важное для вас!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Близнецов

Вы будете сегодня энергичными, веселыми и заводными. А это значит, что вы сможете быстро сделать все, что себе запланировали, решить все вопросы рабочего и личного плана и даже – уделить время себе. Вечером сделайте то, что раньше себе не позволяли. Вам это понравится!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Рака

Держать себя в руках и не возмущаться по любому поводу будет даваться вам сегодня с трудом. Но это не беда – вы легко сможете решить все накопившиеся дела, как только перестанете бурчать и сосредоточитесь на главном. Вечером берите книгу в руки, моститесь в любимом кресле и наслаждайтесь спокойствием.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Льва

Чтобы все сегодня прошло гладко и спокойно, вам просто необходимо быть максимально спокойными и умиротворенными. Все у вас получится, главное – постарайтесь не переедать и не злоупотребляйте алкоголем, ведь ваш желудок все еще не отошел от новогодних гуляний. А вечер лучше посвятите спорту – тело скажет вам спасибо!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Девы

Накал страстей вам сегодня обеспечен! Вы будете ко всем цепляться с советами и расспросами, чем будете раздражать других людей. Вы это раздражение будете замечать и начнете злиться еще больше, поэтому – остановитесь! Выдохните, возьмите паузу в общении и отправляйтесь в парк, лес, к озеру и гуляйте, много гуляйте, дышите, смотрите и слушайте природу. Вернетесь домой обновленным человеком!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Весов

Сегодня вас накроет волна огорчений, каких-то расстройств и грусти. Но вы возьмите все же себя в руки и отвлекитесь от плохих мыслей, ведь начало года идеальное время для построения планов, мечтаний и записывания своих желаний. Если все это вы еще не сделали – самое время начать. Психологи говорят, что это отлично помогает отвлечься от негатива!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Скорпиона

Отпуск! Как же вы мечтаете об отдыхе на лазурном берегу с теплой водой и мягким песком, с мороженным, бокалом прохладного вина и длинных жарких вечерах. Ну что ж, звезды говорят, что все это реализовать удастся в этом году, но не сию же секунду. Постарайтесь записать все это в блокнот и карту желаний и это непременно с вами случится!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Стрельца

Сегодня вы будете чувствовать себя настоящим счастливчиком и баловнем судьбы. Легко будете получать то, чего хотите и даже внимание того человека, который вам давно нравится. Будьте смелее в своих мечтах и у вас непременно все получится!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Козерога

Сегодня вам непременно захочется возмущаться, выяснять отношения и даже немного покричать. Вы, конечно, можете себе все это позволить, вот только реакция на все это будет не такая, как вы себе представляли. Поэтому перестаньте тратить свою энергию на деструктив, направьте ее на себя и будет вам счастье!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Водолея

Вы смело можете браться за новый проект, дело, планировать и приступать к реализации. Не оглядывайтесь назад, а ориентируйтесь только на то, что ждет вас впереди. А там, товарищи Водолеи, успех! Поэтому не тратьте время на выяснения отношений и доказательства, а просто делайте то, что приведет вас к этому успеху.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2021 год, для Рыбы

Сегодня вас ждет спокойный и очень уравновешенный день, когда все дела будут решаться быстро, успешно и приносить вам деньги. Хорошо будет заняться практиками по самоуглублению и самопознанию. Вечер посвятите себе и своим желаниям!

Гороскоп на год Быка – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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