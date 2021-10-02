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Гороскоп на сегодня 2 октября для всех знаков зодиака: Раки, вас ждет приятный бонус

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 октября, 06:50
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Астрологический прогноз на 2 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 2 октября 2021 года. Этот выходной обещает быть суетливым и беспокойным, так что от вас зависит, насколько вы поладите с окружающими.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Овна

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Наступило время, когда откладывать больше нельзя. Избавьтесь от беспорядка в доме, на рабочем месте и в собственных мыслях. Дайте себе отдохнуть, отвлекитесь от проблем, чтобы с новыми силами приступить к работе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Тельца

Вы слишком строго к себе относитесь, и очень зря. Вам только кажется, что все запутано. На самом деле все предельно ясно. Попробуйте взглянуть на себя со стороны — вы талантливы и восхитительны, поверьте в себя.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Близнецов

Один неудачный день — это не конец света. Возможно, вы что-то делаете не так. Попробуйте разобраться и исправить ситуацию. Задумайтесь об осуществлении давней мечты. Сегодня вам удастся решить свою проблему.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Рака

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Вы заслужили награду за свои труды и сегодня можете позволить себе расслабиться, поскольку сделали все, что от вас зависит. Избегайте хрупких предметов и мелких деталей – вы будете слишком рассеяны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Льва

Не нужно никуда спешить, вы все успеете, даже больше, чем обычно. Только следует организовать свои действия. Жить в ожидании подарков судьбы – неразумно. Приложите усилия, и удача окажется на вашей стороне.

Дева (22 августа – 2 октября)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Девы

Несмотря на выходной, не теряйте время зря. Не поддавайтесь на провокации сегодня и в то же время ищите решения и компромиссы. Вас попытаются втянуть в конфликт, к которому вы не имеете никакого отношения.

Весы (2 октября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Весов

Позвольте себе отдохнуть и развлечься с размахом. Не сдерживайте порывы жизнерадостности – ее в вас так много, что она все равно возьмет верх. Постарайтесь проявить свое актерское мастерство в общении с окружающими.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Скорпиона

Вы выбрали не самый лучший способ знакомства, поэтому ваш визави будет несколько растерян. Попробуйте сменить тактику – это должно помочь. Постарайтесь вовремя остановиться, поскольку сегодня вас некому сдерживать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Стрельца

Сегодня вы стоите на распутье, и только от вашего выбора зависит, совершите вы ошибку или нет. Подумайте, прежде чем примете решение. Чтобы успеть все запланированное, привлеките к домашней работе помощников.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Козерога

Сегодня вас озарит вдохновение. Обязательно запишите внезапно осенившую вас гениальную идею – она вам еще пригодится. Будьте готовы к сюрпризам, если решитесь воспользоваться чужими полезными советами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Водолея

Настал тот день, когда между вашими возможностями и желаниями стерлись границы. Одно из двух: то ли вы сказочно разбогатеете, то ли ваша фантазия вдруг иссякнет. Воспользуйтесь ситуацией, не теряйте понапрасну свой шанс.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2021 года, для Рыб

День будет позитивным во всех отношениях. Проявите активность и заранее продумайте свои действия. Не засиживайтесь дома – путешествия и поездки будут благоприятными. Не забудьте взять с собой свою половинку.

Ранее мы рассказывали, что подарить женщине по ее знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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