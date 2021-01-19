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Гороскоп на сегодня 19 января: Овну нужен вечер в обнимку с любимым человеком, а у Тельцов будет день-ракета

Сегодня, 05:24

Астрологический прогноз на 19 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 19 января 2021 года. День будет активным и интересным, вы встретите много интересных людей и сможете реализовать давнюю задумку. Но будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится реализовать. Вечер проведите в спокойствии.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Овна

Если проявите активность, то сможете успеть сделать больше полезных дел. А еще старайтесь не отлынивать от дел и не пытаться перенести на другой день то, что не хотите из-за лени делать сегодня. Сейчас удастся завязать новые деловые знакомства. А вот вечер все же лучше провести в спокойной атмосфере в обнимку с любимым человеком.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Тельца

Сегодня у вас будет день-ракета, а вы почувствуете себя настоящим космонавтом. У вас будет все под контролем, и вы окажетесь на высоте. Сегодня удачное время для учебы и освоения новых для вас сфер. Обязательно уделите время здоровью и отправьте себя на массаж, сауну или в баню.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Близнецов

Не пытайтесь браться сегодня за слишком серьезные дела. В сфере бизнеса и в работе с деньгами нужно быть спокойнее и уравновешеннее. Сейчас не время для слишком дорогих покупок. Вечером нужно заняться планированием дел на ближайшую неделю.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Рака

Сегодня вы можете все – легко найти общий язык с кем угодно как по работе, так и в решении личных дел. Вечер обещает приятные события в делах любовных, поэтому подключайте свое обаяние, и вперед покорять сердца.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Льва

Сегодня для вас будут приятные сюрпризы, в ваш адрес будут сказаны десятки тонн приятных фраз и комплиментов. Но обольщаться все же не стоит, и лучше держать некую дистанцию с малознакомыми людьми. А еще, не стесняйтесь посылать всех, кто слишком активно лезет в вашу жизнь.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Девы

Классный день для того, чтобы заняться домашними делами. Вот просто так посреди недели взять и все хорошенечко поубирать, почистить, заштопать и выбросить. И несмотря на то, что сегодня не понедельник, стоит начать заниматься спортом, готовить полезные блюда и обходить десятой стороной Макдональдс.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Весов

Сегодня важно правильно распланировать свой день, чтобы у вас было время и для работы и для отдыха. Например, берите санки и вперед на горку – даже не представляете, сколько эмоций вы от этого получите. В вас проснется внутренний ребенок, и день точно пройдет налегке. Вкусный ужин в кругу родных людей станет прекрасным завершением замечательного дня!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Скорпиона

Не пытайтесь сегодня сделать то, к чему у вас не лежит душа. Мало того, что результат будет плохим, так еще и настроение будет хуже некуда. Уделите особое внимание самым старшим членам семьи – они очень нуждаются в вас. Вечер обещает быть душевным.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Стрельца

Старайтесь планировать свой день так, чтобы вам было легко реализовать все задуманное. Найдите обязательно время, чтобы побыть наедине со своими мыслями и разобраться со своими желаниями. Это крайне необходимо, чтобы понимать, куда двигаться в этом году.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Козерога

Сегодня многое, за что вы будете браться, получится очень классно реализовать. Пожалуй, самым важным для вас достижением будет проект, который принесет вам много денег. Старайтесь не быть скрягой и обязательно помочь тем, кому нужна ваша материальная, физическая или психологическая поддержка.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Водолея

Вас ждет насыщенный день, когда все будет гореть в руках. Старайтесь не рассеивать свое внимание куда попало – вам нужна полная концентрация на цели. Не берите деньги в долг и сами не одалживайте, если не хотите остаться с пустыми карманами. Вечером займитесь планированием и тайм-менеджментом.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года, для Рыб

Можете легко браться за любые дела и даже новые. Легко поймете, что нужно делать, куда двигаться и как довести все до конца. Нельзя переутомляться – полноценный отдых и здоровый сон вам просто необходимы. А еще у вас начинается просто идеальный период для любовных дел, знакомств и свиданий.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня
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