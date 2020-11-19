Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

Астрологический прогноз на 19 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 19 ноября 2020 года. Не старайтесь сделать сегодня как можно больше дел – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физически и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Овна

Унылое настроение и негативный настрой могут омрачить сегодня ваш день. Но вы же не такие – берите под контроль свои эмоции и поддайте жизни жарку! Попотейте в спортзале, поменяйте свой привычный маршрут, обязательно погуляйте на улице – свежий воздух поможет проветрить голову. А вечером отправляйтесь на вечеринку!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Тельца

Вас ждет очень ответственный день – будьте терпимее к себе и окружающим. Не забивайте голову негативом и не поддавайтесь страху. У вас все получится, если поверите в себя. Купите в магазине канцелярии пластиковую корону и представьте себя королевской особой. Как минимум настроение у вас точно поднимется!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Близнецов

Наконец вы дождались перемен на работе – новая должность, зарплата выше, а настроение-то какое. Можете станцевать танец победителя, пока никто не видит. А потом приступайте к работе. И обязательно позаботьтесь о внешнем виде! Если сами не справляетесь – срочно звоните стилисту.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Рака

Вам протянут сегодня руку помощи, которая способна изменить вашу жизнь. Не отталкивайте людей, особенно близких. Устройте себе душевный вечер с просмотром хорошего фильма, например "Предложение", и подумайте о ценности отношений между людьми.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Льва

Кто будет сегодня агрессивным злюкой-бобром, тот Лев. Лучше держитесь дальше от людей, чтобы не испортить отношения. Но при этом постарайтесь понять, почему вы так себя ведете. Чтобы избавиться от пагубных чувств, нужно найти причину. Если сами не можете – обратитесь уже к психологу – это не страшно!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Девы

Идеальный день, чтобы завершить все, что вы себе уже запланировали. Закатывайте рукава и за работу! Ох, как же вы будете собой гордиться вечером, когда поймете, что все успели. Непременно порадуйте себя чем-то любимым – шоколадкой, бокалом просекко или новой рубашкой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Весов

Вы сегодня превратитесь в Рака или Рыбу, которые так любят мечтать. И не сдерживайте себя – мечтайте по крупному и записывайте все в блокнот. Для пущего эффекта включите Эллу Фицджеральд и просто пишите, мечтайте, танцуйте, пойте, улыбайтесь и насладитесь ощущениями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Скорпиона

Почувствуете себя сегодня спасателем, только без красного купальника, как у "Спасателей Малибу". К вам будут обращаться за помощью, хотеть вашего внимания и боготворить. Это приятное чувство, но постарайтесь все же приложить усилия и сделать все, что в ваших силах, чтобы не подвести людей, которым вы пообещали помощь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Стрельца

Когда все просто и ничего особенного. Именно такой нейтральный сегодня вас ждет день! Хотите всплеска эмоций – устройте его себе, не хотите напрягаться – не делайте ничего. Можете смело гулять по улице, разглядывая витрины, или сидеть дома и читать книгу – в любом случае вам с собой будет хорошо. А это же так круто!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Козерога

К вам будут пробиваться сегодня негативные мысли и пытаться взбодрить вас с помощью агрессии. И если вы не хотите получить в нос – гоните эти мысли с их агрессией прочь. Отправляйтесь на свежий воздух, зовите с собой друзей и веселитесь, гуляйте по городу, в парке, согревайтесь глинтвейном. Вам это сейчас необходимо!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Водолея

Идеальное время для любви во всех ее проявлениях! Свидание, подарок, эротическое смс – это все круто подогреет ваши чувства и подарит новые ощущения. А еще не бойтесь показаться слишком романтичными – это никому не помешает. Более того, вас это еще и вдохновит на какой-то новый проект, так что никто не останется в проигрыше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2020 года, для Рыб

Включайте погромче сегодня Linkin Park и приступайте к интенсивной работе – у вас впереди много дел, которые помогут вашему карьерному росту. Вы ведь этого так хотели и жаждали стать деловой шишкой! Власть в ваших руках – не профукайте ее.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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