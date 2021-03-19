Гороскоп на сегодня 19 марта: Раков ждет успех, а Львам нужно быть внимательнее

Астрологический прогноз на 19 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 19 марта 2021 года. Сегодня не все будет зависеть только от вашего желания, постарайтесь подстроиться, чтобы вам было максимально комфортно. А дальше уже действуйте так, как вам будет удобно, вы ведь и сами в состоянии написать сценарий вашей жизни. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Овна

Сегодня вас ждет очень насыщенный день, когда задачи будут поступать одна за другой и у вас просто не будет времени на передышку. Это в свою очередь повлечет за собой внутреннее напряжение, которое может привести к ошибкам. Притормозите и постарайтесь меньше думать о ком-то, а ставить себя и свои потребности на первое место.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня ваша энергия будет на грани исчезновения, и вы в любой момент можете просто сесть и отказаться вставать. Не насилуйте себя и не заставляйте делать то, что вас истощает. Возьмите выходной, если необходимо. Позаботьтесь о себе и своем теле – оно потом вам спасибо скажет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Близнецов

Важный день для того, чтобы принимать серьезные решения касательно денег. И вообще финансы станут темой вашего дня. Во второй половине дня можете встретить человека, который станет важным в вашей жизни. Но не торопите события!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Рака

Сегодня любой проект, за который вы возьметесь принесет вам ошеломляющий успех. А все почему? Потому что ваша энергия, харизма и общительность сегодня на пике. Но вот с сексуальными контактами следует быть осторожнее – они могут принести много проблем.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Льва

В рабочих делах нужно быть очень внимательными и скрупулезными, чтобы не допустить никаких ошибок. А вот в делах любовных не сдерживайте эмоций и желаний, человек, который вам нравится, это оценит. Звезды советуют быть осмотрительнее со своим здоровьем.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Девы

Сегодня на первом месте будут стоять дела домашние и рутинные. А вот дела бизнеса нужно будет перенести на другой день, ведь мыслями вы будете от них далеки. Избегайте споров и ссор с родственниками и особенно – с детьми, которые сегодня будут чрезвычайно эмоциональными по отношению к вам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Весов

Ну вы сегодня будете зажигалкой, бомбой, пушкой – вам все по зубам и любая проблема будет решаться спокойно. Можете браться за самые сложные задачи на работе, делать предложение руки и сердца, начинать ремонт – что-угодно. Вы все равно будете на коне и под вечер с гордостью будете смотреться в зеркало.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Скорпиона

Идеальное время для завершения любых дел, которые были начаты ранее. Общение с друзьями и любимым человеком выйдет на новый уровень. Это нормально, но вам будет первое время непривычно. Старайтесь меньше времени проводить в одиночестве.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Стрельца

Сегодня на коне будут все, кто связан с творчеством. Вы легко сможете завершить начатые проекты и перейти к чему-то новому и непривычному для вас. Не бойтесь изменений и перемен – это все к лучшему, потому что вы уже застыли в своей зоне комфорта.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Козерога

Сегодня вы столкнетесь со своими страхами и можете даже отказаться от какого-то заманчивого предложения из-за них. Давайте без этого – старайтесь избавиться от негатива и от страхов, которые приносят в вашу жизнь дискомфорт. Если самим с этим справиться не получается – обратитесь как можно быстрее к психологу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Водолея

Сегодня негатив будет окружать вас с самого утра. Старайтесь не поддаваться ему и действовать исключительно исходя из своих желаний. Но при этом не игнорируйте близких людей, даже если они надоедают вам своими просьбами. Постарайтесь хоть немного их успокоить. Вечер проведите в расслабляющей обстановке.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня вы можете получить выгодное предложение по работе, которое качественно изменит вашу жизнь. Не отказывайтесь от помощи друзей, влиятельных лиц и покровителей – она будет кстати. Вечером сделайте что-то новое для себя.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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