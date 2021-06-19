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Гороскоп на сегодня 19 июня для всех знаков зодиака: Рыбы, нельзя сидеть сложа руки!

Сегодня, 06:50

Астрологический прогноз на 19 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 19 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 19 июня для всех знаков зодиака
Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на субботу, 19 июня 2021 года. Насыщенный будет день и много новых знакомств. Старайтесь успевать наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Вечер проведите с любимыми людьми.

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится это все вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Овна

Сегодня нельзя быть категоричным и нетерпеливым – лучше будьте гибкими. Именно это поможет избежать серьезных конфликтов и разногласий с партнерами. Причем это правило будет действовать как в рабочих делах, так и в личной жизни.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Тельца

Хороший день для этого знака, который будет получать с самого утра все, что захочет. Это будет касаться как рабочих проектов, так и дел с противоположным полом. Наслаждайтесь и пользуйтесь всеми благами!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Близнецов

Не самое лучшее время для начала каких-либо дел и проектов. Наберитесь терпения и начните больше времени проводить за делами, которые вам нравятся и приносят удовольствие. Возможны нервные срывы и резкие смены настроения – наберитесь терпения!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Рака

Вы сегодня станете очень чувствительным и восприимчивым человеком, которому просто жизненно необходимо довериться своей интуиции. Особенно это касается тех, кто связан с творчеством. Прилив сил и большой энтузиазм помогут справиться с любой работой!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Льва

Справитесь сегодня с любой задачей, которая у вас появится по работе. Но не берите на себя больше, чем можете осилить. Вечер посвятите себе и тому, что делает вас счастливым.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Девы

Противопоказано сегодня браться за дела, которые доставляют вам дискомфорт. Не участвуйте в рискованных делах и махинациях – очень скоро потерпите фиаско. Сведите до минимума свои домашние обязанности и лучше посвятите свободное время себе!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Весов

Сможете без особых усилий реализовать все задуманное, если не будете лениться и отвлекаться по мелочам. Любые дела с бумагами, договорами и деньгами будут успешными – смело за них беритесь! Вечер в обнимку с любимым человеком станет идеальным завершением дня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Скорпиона

Достаточно сложный день, когда все дела будут даваться с натяжкой и большими усилиями. Но постарайтесь пересилить себя и сделать все, что запланировали ранее. Концентрируйтесь на главном и не общайтесь с людьми, которые вас раздражают – только энергию и время на них потратите. Берите себя в руки!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Стрельца

Из-за вашей практичности и желания, чтобы все непременно было правильно, вы можете остаться у разбитого корыта. Не исключено даже, что вам нужно будет отменить отдых, а вместо него взяться за дополнительные обязанности. Научитесь маленькими шагами достигать больших целей.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Козерога

Сегодня вы узнаете приятную новость или получите подарок, который растопит ваше сердце с первого взгляда. Поберегите себя сегодня и откажитесь от алкоголя – он может плохо повлиять не ваше здоровье. Вечер лучше посвятите детям и семье!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Водолея

Хороший день для начала любого дела, связанного с работой. Вы сможете легко справиться с любыми обязанностями и даже успеть осуществить свою маленькую мечту. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне – воспользуйтесь этим в благих целях!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2021 года, для Рыб

Вряд ли получится достичь сегодня каких-то колоссальных успехов в рабочих делах, но это совсем не значит, что нужно сидеть сложа руки. Подготовьте хорошую почву для будущих свершений и составьте подробный план. Вечер нужно провести спокойно, чтобы набраться сил.

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Источник: Сегодня
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