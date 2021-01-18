Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 18 января: Водолеям нужно почитать что-то художественное, а Рыбам – взбодриться

Сегодня, 05:38

Астрологический прогноз на 18 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 18 января 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. Но вечером обязательно найдите время на хобби и то, что делает вас счастливым!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Овна

Идеальное время для переговоров, решения любых задач, а также торговли. Может, вы давно хотели что-то продать или, наоборот, купить – сейчас для этого подходящий момент. Те, кто занят в интеллектуальной сфере, получит заманчивое предложение, которое выведет их на более высокий уровень.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Тельца

День идеальный для тех, кому необходимо развитие. Если вы чувствуете, что не хватает личностного роста – исправляйте эту ситуацию и берите ее под контроль. Курсы, марафоны, второе высшее образование, вебинары – используйте все по максимуму. Результат вы увидите уже очень скоро!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Близнецов

Сегодня вам необходимо максимально выложиться и понести немало физических и эмоциональных затрат, чтобы получить то, что хотите. И не бойтесь знакомиться, звать кого-то на свидания или соглашаться на них и признаваться в любви. День для этого подходящий!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Рака

Вам нужно решить сегодня много важных дел, от которых будет зависеть ваше будущее. Старайтесь меньше тратить время на соцсети и больше на книги – это поможет направить мысли в правильное русло. А еще сегодня удачно сложатся поездки.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Льва

Сегодня главное, о чем вам нужно знать, – никаких споров, конфликтов и выяснения отношений с начальством! Спокойно выслушайте все, что вам скажут, и переварите эту информацию. Завтра будет шанс отыграться, а пок пойдите лучше выпейте кофе… а еще лучше с коньячком или бейлисом.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Девы

Идеальный день, чтобы запланировать на будущее свой отдых и важные рабочие проекты. Обязательно внесите в план обучение – это может быть что угодно, главное, чтобы это приносило вам удовольствие. И да, это просто идеальное время для спорта, фитнеса и смены имиджа.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Весов

Вы будете сегодня живчиком, который мечется везде и успевает все. Старайтесь планировать заранее свои дела и поездки, чтобы все прошло идеально. Но не исключены трудности в общении с друзьями. Постарайтесь больше времени проводить с семьей – она сегодня ваша опора!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Скорпиона

Все чудесно у вас сегодня начиная с самого утра: кофе в постель, вкусный завтрак, идеальный образ на день станут для вас вдохновением. И вот на этой вот волне успеха и счастья вы будете сегодня целый день. А это значит, что важно воспользоваться моментом и воплотить в жизнь самые смелые мечты. Хотя бы одну!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Стрельца

Внимания вам сегодня окажут так много, что к вечеру захочется оказаться на необитаемом острове. Сюрпризы, подарки и разные приятности вам обеспечены. А вот подарить себе спокойствие можете только вы сами! Вечернее уединение с книгой станет правильным завершением дня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Козерога

Старайтесь сегодня не тормозить и не лениться, а еще заняться спортом. Тогда у вас будет и мотивация, и желание развиваться и учиться, до чего у вас давно руки не доходили. А потом насладитесь вечером с любимым человеком.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Водолея

Старайтесь не размениваться по мелочам и вести более размеренный образ жизни. А те, кто будет с вами рядом, смогут помочь, если вы им позволите. Больше гуляйте на свежем воздухе и читайте художественную литературу – это поможет отключится от окружающего негатива.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, для Рыб

Будьте сегодня суперактивны в решении любых рабочих дел. Если не чувствуете бодрости – кофе, черный шоколад, зеленый чай или контрастный душ вам в помощь. Можете уже к вечеру получить выгодное предложение по работе.

Гороскоп на год Быка – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Читайте также гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание
Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу

Популярные статьи

Вчера, 17:36Фаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

Вчера, 15:23Звездно

Кино на вечер: 10 лучших фильмов с Джимом Керри

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

16 январяЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в первом выпуске

16 январяЗвездно

Ван Дамм и слезы Каменских: как прошел первый эфир шоу "Маска"

16 январяЗвездно

Всемирный день The Beatles: в каких фильмах звучали песни легендарной группы

16 январяЗдорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

16 январяЗдорово

Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

16 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 16 января: Весы будут решалой, а Скорпионы будут злиться

15 январяЗдорово

10 правил и ошибок во время ныряния на Крещение

15 январяВкусно

6 рецептов глинтвейна – от классического до кофейного

15 январяЗвездно

Поматросила и бросила: все о скандальном разводе Грачевского и его молодой жены-украинки

15 январяФаново

"Нужно есть каждый день": 111-летний долгожитель назвал свой любимый продукт

15 январяEvents

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

15 январяЗвездно

"За что?": жена Грачевского опубликовала его фото при жизни и прокомментировала смерть

15 январяПсихо

Как избавиться от стресса с помощью медитации: техника выполнения

Новости партнеров

Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Телеведущая Нового канала разделась в атмосферной фотосессии
Телеведущая Нового канала разделась в атмосферной фотосессии
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
54-летняя Сальма Хайек похвасталась шикарной фигурой в бикини
54-летняя Сальма Хайек похвасталась шикарной фигурой в бикини
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети
Экс-подруга "нового Шевченко" из "Динамо" сбежала в тропики
Экс-подруга "нового Шевченко" из "Динамо" сбежала в тропики

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять