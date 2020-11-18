Гороскоп на сегодня 18 ноября: Водолею запрещено лениться, а у Рыб будут эмоциональные качели

Астрологический прогноз на 18 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 18 ноября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Овна

Вас ждет сегодня довольно эмоциональный и насыщенный день, но все очень ответственные и важные дела перенесите на другой день. А пока насладитесь романтичным настроением с любимым человеком. Приятный сюрприз, вкусный ужин или хотя бы просмотр "Титаника" в обнимку пойдут на пользу вашим отношениям.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Тельца

Сегодня спорить с вами бессмысленно – никаких сожалений, помощи и понимания от вас не дождешься. Ну и ладно, подумают люди и начнут избегать общения с вами. А вы уже сами думайте, как все это разгребать и нужно ли это делать вообще. Уделите лучше время себе!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Близнецов

В колеса вашего велосипеда сегодня будут совать палки все, кому не лень. А вам-то что? Вы полны сил, у вас есть идеи и желания, поэтому смело ломайте все палки – и вперед, к завоеванию мира. У вас непременно все получится, главное – верьте в себя!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Рака

Пасмурная погода, холод и уныние на улице вгонят вас в депрессивное состояние со всеми негативными эмоциями. Вы превратитесь в унылого нытика, а вы этого хотите? Нет, конечно! Берите себя в руки, включайте громче Pharrell Williams "Happy" и, пританцовывая, проведите так весь день. К вам даже люди начнут тянуться – классно же!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Льва

Сегодня все свои силы вы должны тратить исключительно на себя и то, что приносит вам удовольствие. Эгоистично? Именно это вам сегодня и нужно! И да, у вас там что-то наклевывается на любовном фронте, чувствуете романтику в воздухе? Наслаждайтесь светлым чувством и вниманием.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Девы

Сегодня вам придется изрядно потрудиться, чтобы достичь хотя бы половину того, что вы себе запланировали. Но результат вас точно порадует и подстегнет к еще лучшим результатам. А перед сном обязательно уделите время чтению – достаньте любимую бумажную книгу и наслаждайтесь. Никаких соцсетей!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Весов

Даже если вы уже получили диплом о завершении учебы, не упускайте возможность получить новые знания. Это поможет вам не только стать умнее, но еще и обрести новые знакомства. А там и новая влюбленность появится. Хорошее время для вас нынче настало!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вечеринка, собрание, дискотека, кофе-брейк – любое мероприятие сегодня станет для вас замечательным способом заявить о себе! Будьте обаятельны, очаровательны и милы – это непременно принесет свои плоды: новые проекты, желанные комплименты и даже повышение. Наслаждайтесь жизнью и посмотрите сериал "Форс-мажоры" – они знают толк в роскошной жизни.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Стрельца

Сегодня вам может показаться, как Адам или Ева протягивают вам свое яблоко и соблазняют сделать то, чего вам на самом деле не хочется. Прислушайтесь к себе, прогуляйтесь в парке и проветрите мозг, избавьтесь от навязанных вам желаний. Вдохните свежего воздуха и идите писать свои желания и планы на жизнь – сейчас для этого подходящее время, заверяют звезды.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Козерога

Не усложняйте себе жизнь непонятными действиями и общением с людьми, которые сами не знают, чего хотят от жизни. Лучше сходите в книжный магазин и купите красивую, полезную, интересную книгу и с удовольствием ее прочитайте. Отвлечетесь от проблем и зарядитесь новыми эмоциями.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Водолея

Первое, что сегодня важно сделать, – написать большими буквами себе в ежедневнике: "Никакой лени!" В вашей жизни начнутся перемены к лучшему только тогда, когда вы начнете упорно трудиться. Именно тогда сможете реализовать свою давнюю большую мечту.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2020 года, для Рыб

Ну вы сегодня и штучка! Готовы взорваться в одну секунду и высказать человеку все, что о нем думаете, даже если не думаете о нем вовсе. А в другую секунду – вы ласковее самого пушистого котика. Предупредите близких о своим эмоциональных качелях и постарайтесь все же придерживаться каких-то рамок. Хотя кому они нужны, когда вы в ударе?

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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