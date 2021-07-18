Гороскоп на сегодня 18 июля для всех знаков зодиака: Весы, не упустите шанс стать счастливее !

Астрологический прогноз на 18 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 18 июля для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 18 июля 2021 года. Вас ждет идеальный выходной, где будет чередоваться активный отдых с пассивным. Но будьте осторожны со своими мыслями, чтобы в свободную минутку не пуститься в сторону самобичевания. Звезды напоминают, как важно любить и воспринимать все свои ошибки правильно.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Овна

Идеальный день для тех, кто любит правильно отдыхать. Вы успеете сегодня и поактивничать, и на диване поваляться. А если все это будете делать вместе со своими близкими – получите от жизни большой подарок в виде ощущения полнейшего счастья.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Тельца

Сегодня со спокойной душой можно отдыхать и расслабляться, не думая о работе. Вы проделали уж много важной работы – теперь нужно отдохнуть. Вас ждут новые интересные знакомства, которые в скором будущем могут привести к надежным отношениям.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Близнецов

Если вы где-то провинились – извинитесь и вам самим станет легче. Избегайте общения с людьми, которые вам неприятны и старайтесь делать только то, что вам нравится. Вторая половина дня будет полна тишины т спокойствия. Наслаждайтесь!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Рака

Сегодняшний день подходит для тех, кто хочет навести в своей жизни порядок. У вас для этого будут силы, энергия, желание и возможности. Начните с уборки дома и все завертится в правильном порядке. Вечером вам придется уделить все свое внимание семье.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Льва

Если вы не будете распыляться на пустяки, то сможете достичь большего. Главное правило дня – действовать согласно плану. Не сидите в четырех стенах и вы сможете открыть для себя новые перспективы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Девы

Идеальнее дня для закрытия любых, даже самых сложных дел, сложно представить. А если учесть, что вы будете сегодня настоящей батарейкой, то сможете справиться с большим количеством задач, чем планировали изначально. Следите за своими словам и не допускайте бестактности.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Весов

День будет просто идеальным для любых поездок, даже самых маленьких. А во второй половине дня получите известие, от которого потом будете целый день улыбаться. Не упустите шанс стать счастливее и не закрывайтесь в четырех стенах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Скорпиона

Вы будете сегодня полны сил, энергии и энтузиазма. Перед вами будут открываться любые двери, поэтому важно не упустить свой шанс. Контролируйте себя, чтобы ваша эмоциональность не переросла в агрессию. Найдите время для отдыха!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Стрельца

Любые дела сегодня будут связаны с желанием сделать жизнь лучше и интереснее. Разрешайте себе побольше шалостей – только так вы сможете расслабиться и получить удовольствие от того, что вы делаете. Полезно проводить время на природе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Козерога

Сегодня вас ждет неспешный выходной день, когда любые дела будут совершаться размеренно, а желание сделать жизнь интереснее приведет к новым занятиям. Наслаждайтесь отдыхом и постарайтесь на сегодня полностью отключится от работы. Вам необходим покой!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Водолея

Любые ваши действия будут приносить шикарные плоды, только если вы не собираетесь лениться и все выполнять будете искренне. Возможны осложнения во взаимоотношениях с близкими – лучше сдерживайте свои эмоции.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2021 года, для Рыб

Не планируйте на сегодня чего-то слишком важного и тем более серьезного. Проведите день расслабленно: займитесь собой, своим здоровьем. Вечер в кругу близких – станет лучшим завершением дня!

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