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Гороскоп на сегодня 18 августа для всех знаков зодиака: Овны, вы будете сегодня на подъеме!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
18 августа, 06:50
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Астрологический прогноз на 18 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 18 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 18 августа для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на сегодня, 18 августа 2021 года. День обещает быть интересным и веселым, если, конечно, вы приложите хоть немного усилий. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

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А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляните в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Овна

Вы будете сегодня на подъеме – как творческом, так и физическом. Вашей энергии будет хватать на всех и на все, но не забывайте уделить внимание себе. Вечером обязательно порадуйте себя чем-то приятным!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Тельца

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Вы будете сегодня слишком растерянными, чтобы браться за важные дела. Лучшее, что вы можете сделать – насладиться тем, что у вас уже есть и людьми, которые вас окружают. А все остальные вопросы решатся непременно, только наберитесь терпения!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Близнецов

Ваше хорошее настроение, желание жить и окружать себя красотой будут на высоте. А следовательно – вам нельзя перегружать себя работой, которая выматывает физически или интеллектуально. Беритесь только за то, что приносит вам удовольствие!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Рака

Старайтесь закончить все начатые дела еще в первой половине дня! Именно это позволит вам подготовиться к новым проектам, которые окажутся грандиозными и такими, о которых вы давно мечтали!

Лев (23 июля – 21 августа)

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Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Льва

Вы будете сегодня на взводе, а окружающие будут вас нереально бесить. А все потому, что вы устали, не выспались, магнитные бури, дома кто-то неправильно на вас посмотрел, и теперь ой, все! Берите себя в руки, товарищи, и будет вам счастье.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Девы

Вы будете сегодня на гребне славы в делах сердечных, чего не скажешь о работе. Но вы все догоните чуть позже, а пока – наслаждайтесь жизнью и романтикой. Ближе к вечеру вам захочется уединения – смело выключайте телефон и делайте то, что доставляет радость!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Весов

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Вы можете смело брать в руки инициативу и тем самым будете и все лавры пожинать. Но не забывайте об ответственности – ее никто не отменял! Взвешивайте все за и против, но правда сегодня на вашей стороне!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Скорпиона

День идеально подходит для реализации любого проекта и идеи, если только вы не будете лениться. Старайтесь больше времени проводить с близкими людьми, и вы непременно почувствуете себя лучше! В любовных делах вас ждут разочарования.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Стрельца

Вы будете сегодня довольны собой и начнете больше времени проводить с теми, кто вас вдохновляет и делает счастливыми. Звезды будут содействовать тому, чтобы рядом были достойные люди. Но вечер все же проведите в уединении и вы почувствуете себя намного лучше!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Козерога

Удачным этот день будет с самого утра! Вы будете полны сил и энергии, а это значит, что сможете справиться с любой задачей. Во второй половине дня вам предстоит проявить все свои организаторские способности. У вас все получится!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Водолея

Внимание к деталям, быстрота реакции, гибкость, целеустремленность и деликатность сделают вас сегодня лучше и успешнее. Во второй половине дня вы можете получить неожиданное известие, которое может изменить жизнь. Будьте открытыми!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2021 года, для Рыб

День будет так хорош, что для активной борьбы и новых свершений у вас будет все – и силы, и настроение, и возможности. Вы пройдете с достоинством проверку на твердость, поэтому успех будет на вашей стороне!

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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