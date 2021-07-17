Гороскоп на сегодня 17 июля для всех знаков зодиака: Близнецы, будьте смиреннее!

Астрологический прогноз на 17 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 17 июля для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на субботу, 17 июля 2021 года. Насыщенный будет день, и будет много новых знакомств. Старайтесь успевать наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Вечер проведите в семейном кругу – родные подарят вам хорошее настроение и вернут уверенность в себе.

К слову, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Овна

Идеальное время для наведения порядков дома, на рабочем столе и в голове. Не загружайте себя работой – оставляйте время для отдыха и размышлений. Вечером займитесь самоанализом.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Тельца

Вас ждет такой насыщенный и интересный день, когда можно будет реализовать любой проект. Но только в случае, если вы не будете лениться. Ставьте правильно приоритеты и добивайтесь своих целей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Близнецов

Вам нужно быть сегодня смиреннее и спокойнее, если не хотите попасть под раздачу. Думайте о том, ч о и кому говорите и наперед продумывайте свои действия. Вечер обещает быть очень романтичным и еще более страстным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Рака

Легко можете сегодня менять работу, место жительства и даже машину. А вот в отношениях с любимым человеком стоит быть более взвешенным и спокойным. Старайтесь настроиться на позитив и вы притяните его в свою жизнь.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Льва

Старайтесь сегодня слышать людей вокруг. И это сейчас не про здоровье ушей, а про ваше желание делать только так, как хочется вам. Во второй половине дня велика вероятность приятного сюрприза и неожиданных известий. Будьте сегодня добрее!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Девы

Не стоит сегодня рваться, чтобы покорить всей мир – ваши попытки окажутся тщетными. Сегодня может произойти ситуация, которая проверит вас на бойцовские качества, мудрость и самообладание. Будьте мудрее сегодня!

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Весов

Не стоит сегодня прыгать выше головы – в рабочий ритм вы войдете с трудом и только к обеду. Постарайтесь не брать на себя больше, чем можете потянуть. Сегодняшний день не подходит ля геройства – лучше посвятите его себе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Скорпиона

День будет супер удачным во всех ваших начинаниях – учеба, работа, семья и здоровье будут на высоте. Лучшим вашим решением будет провести этот день не дома – отправляйтесь на природу и захватите с собой друзей!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Стрельца

Идеальное время для покупок – как больших, так и маленьких. Вы сможете не только что-то хорошее и нужное для себя приобрести, а еще и кайф от самого процесса получить. Наслаждайтесь этим – вы ведь достойны только лучшего!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Козерога

Хороший день для нового и хорошего в своей жизни! Откажитесь наконец от плохих привычек, поменяйте гардероб, сделайте то, о чем давно мечтали, но все никак не решались. Сейчас именно такой день – подходящий для любых экспериментов!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Водолея

Сегодня важно включить в свою жизнь отдых, много отдыха. Но важно, чтобы он был культурным и активным. Не стоит просто валяться на диване или пляже – попробуйте стать на САП, сходит на выставку. Не ленитесь!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2021 года, для Рыб

Ваше здоровье будет на нуле, а вялость и апатия – станут результатом этого. Не берите на себя больше, чем можете взять и делайте только то, что вас вдохновляет и дает толчок вперед. Вы очень быстро станете на ноги!

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