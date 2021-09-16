Гороскоп на сегодня 16 сентября для всех знаков зодиака: Рыбы, вам полезно побыть в одиночестве

Астрологический прогноз на 16 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 16 сентября 2021 года. Это будет энергетически сильный день, когда важно держать эмоции под контролем, чтобы не натворить дел, о которых потом придется пожалеть.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Овна

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Вы сегодня будете ангелом во плоти, хотя и слишком много переживаете по пустякам. Не переусердствуйте, иначе ваше окружение засомневается в вашей искренности. Займитесь профилактикой собственного здоровья.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Тельца

У вас будет удачный день, и все, что было запланировано на сегодня, получится реализовать. Вот только не нужно никого уговаривать следовать за вашими идеями. Кто захочет, тот и так будет с вами, безо всяких усилий с вашей стороны.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Близнецов

Если вам кажется, что это слишком скучный день, вы ошибаетесь. Просто пора переходить от слов к делу, иначе вас посчитают болтуном. А вам это совсем не выгодно. Всякое действие будет показательнее и красноречивее слов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Рака

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Сегодня у вас велика вероятность впутаться в какую-то авантюру или сомнительное дело. Так что проявите бдительность, не рискуйте понапрасну, особенно с деньгами. А вот для достижения цели вам остался всего один шаг.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Льва

Сегодня не лучший день для проведения деловых встреч, переговоров и заключения сделок. По возможности постарайтесь все отложить. Следите за тем, что и кому вы говорите, иначе рискуете наговорить себе ненужных проблем.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Девы

Несмотря на калейдоскоп событий, этот день будет очень удачным во всем. Но не думайте, что так будет всегда. Без вашего активного участия вы не достигнете успехов. Постарайтесь вовремя подстроиться под новые обстоятельства.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Весов

Вам может понадобиться дельный совет. Не стесняйтесь спрашивать его у всех окружающих – кто-то может выдать просто гениальную идею. А вот стоит ли ею воспользоваться – решать вам. Задумайтесь о смене имиджа.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Скорпиона

Возьмите себя в руки и работайте спокойно в свое удовольствие. На самом деле обстоятельства вокруг вас складываются не так уж и плохо, как может показаться. А вот от отдыха отказываться не стоит – он будет вам очень полезен.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Стрельца

Сегодня вам предстоит настолько увлекательное занятие, что вы быстро забудете обо всех своих проблемах. Но это не значит, что они исчезнут. Вы слишком настойчиво нарушаете все запреты. Так что за это придется отвечать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Козерога

Не берите на себя повышенных обязательств – вы с ними не справитесь. Для вас будет полезно обдумать свои дальнейшие действия до мелочей. Попробуйте спокойно объяснить коллегам, чего вы на самом деле от них хотите.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Водолея

Вас ждет масса дел и обязанностей. Попробуйте начать с того, что вам ближе или проще – все равно работа от вас никуда не денется. Зато сегодня вы найдете то, что так давно искали. Главное – не давайте волю эмоциям.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2021 года, для Рыб

Сегодня вам предстоит действовать в одиночестве, но так будет даже лучше для всех. Все изменится в благоприятную сторону, и вы, наконец-то, снова обретете былую уверенность в себе. Главное – не теряйте веру в себя.

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