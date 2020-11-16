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Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Сегодня, 05:03

Астрологический прогноз на 16 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 16 ноября 2020 года. Уделите больше времени себе, своим желаниям, чтобы разобраться в том, что вам делать дальше и куда двигаться. Обязательно займитесь творчеством и уделите внимание родным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Овна

С понедельника вы начнете есть только полезную еду, избавитесь от плохих привычек, начнете заниматься спортом и перестанете ругаться матом. Ой, а сегодня же именно такой день – тот самый понедельник! Остается только одно – взять и выполнить все свои обещания.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Тельца

Вам сегодня будет фартить во всех делах – что рабочих, что душевных. Но главным условием будет ваше трудолюбие и работоспособность. Потому все ваши желания посидеть до обеда с подружкой в кафе, а вечером – отправиться на свидание, приведут только к угрызениям совести за упущенный шанс. А оно вам нужно?

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Близнецов

Покой сегодня вам только снится – придется славно потрудиться. Начните свой день с составления плана и определения приоритетов, а потом беритесь быстренько за дело. Уже в обед почувствуете азарт от проделанного, но тормозить не стоит. Вечером со спокойной душой уже сможете закатить вечеринку победителя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Рака

Сегодня вам следует тщательно думать над тем, что и кому вы говорите, если не хотите попасть впросак или напортачить. Иначе фраза "Язык мой – враг мой" будет про вас. Выпейте свой любимый кофе, можно даже две чашки сразу – и вперед, к завоеванию мира. Энергия вам сегодня понадобится!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Льва

С самого утра вас ждут сегодня замечательные новости, поэтому устраивайтесь поудобнее и получайте все самое лучшее. На секунду даже может показаться, что у вас день рождения, но нет – это обычный понедельник, когда вас все боготворят. Единственное, что от вас требуется, – принимать все с улыбкой.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Девы

Это просто идеальный день для начала учебы! Вы же давно хотели выучить язык, узнать, чем занимается эсэмэмщик и как писать красивые тексты. Пришло время все это освоить! Вам все будет легко даваться, и радость от проделанного будет подталкивать вас к новым познаниям. Ох, как уже интересно, что из всего этого получится!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Весов

Сегодня вам покажется, что до Нового года осталось несколько дней, и вы будете пытаться завершить все начатые дела. Ну что ж, окончания сложного 2020 года ждет, наверное, каждый человек на планете, но до него еще полтора месяца. А вот от желания закончить все поскорее отказываться не стоит. Вам станет легче на душе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Скорпиона

Сегодня возле вас постоянно будет виться змей-искуситель, который попытается вам что-то навязать. Ну вы же не Адам и не Ева, поэтому старайтесь быть стойкими и непоколебимыми. Любые подозрительные предложения отклоняйте – придерживайтесь своей линии!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Стрельца

Чтобы стать успешным и радоваться жизни, вам для полного счастья не хватает любимого человека рядом. Поэтому выходите скорей из квартиры, где вы просиживаете свою жизнь, и дайте возможность купидону попасть в вас стрелой любви. Ну хорошо, может влюбиться у вас сегодня и не получится, но пофлиртовать и познакомиться с кем-то тоже полезно.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Козерога

Сегодняшний день пройдет у вас в ритме танца и под какой-нибудь хит из тяжелого рока. Старайтесь контролировать свои эмоции и правильно фильтруйте окружение – это сейчас крайне важно. Держите деньги при себе – никаких долгов быть не должно, иначе останетесь, как говорят, при бубновых интересах.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Водолея

Ваш день должен быть сегодня распланирован ежеминутно различными встречами, делами, сделками и обязательствами. Ох, как же вас это вдохновит на еще более плодотворную работу! Давайте действуйте, потому что вы уже засиделись. Вам нужно двигаться вперед семимильными шагами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Рыб

Будьте требовательны к любым предложениям, которые будут вам сегодня поступать. Особенно это касается работы, где на вас захотят повесить слишком много. Держите ситуацию под контролем, и у вас непременно все получится. Старайтесь меньше раздражаться и не употреблять алкоголя – вас ждут серьезные разговоры с родственниками.

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Источник: Сегодня
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