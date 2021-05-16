Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 16 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, творите и вытворяйте!

Сегодня, 06:52

Астрологический прогноз на 16 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 16 мая 2021 года. Поднимайте себя с диванов и идите дышать весенним воздухом, гуляйте, отвлекайтесь и наслаждайтесь жизнью! А если настроения нет, то поднять его себе и окружающим можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Овна

Сегодня вы будете такими эмоциональными, что можете наговорить лишнего и сделать то, за что потом будете жалеть. Старайтесь контролировать эмоции. Следите за своим здоровьем, чтобы не заболеть, ведь лечение будет проходить долго.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Тельца

Вы будете полны энергии и сил, чтобы получить то, о чем давно мечтаете. Сможете улучшить свое материальное положение и отдать долги. Вечером обязательно порадуйте себя чем-то приятным и ценным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Близнецов

День для созидания, релакса и анализа. Вы сможете посмотреть со стороны на свою жизнь и понять, чего вы действительно хотите. Это важно и очень увлекательно – вам понравится!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Рака

Не все будет даваться вам легко, просто и спокойно. Но вы ведь так и не любите – драйв и энергию вам подавай. Вероятны сближения с окружающими и агрессивный посыл, который не должен вас задеть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Льва

Отношения с партнером будут не такими, как раньше. Вам захочется больше времени провести с людьми, которых вы видите редко. Если встреча состоится – вы получите максимальный заряд энергии. Прислушайтесь к внутреннему голосу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Девы

Сегодня день сюрпризов, неожиданностей и новостей. Не всегда они будут позитивными, но вас это не должно огорчать, ведь вы получите в противовес много приятного. Окружите себя только проверенными и адекватными людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Весов

Сегодня вам стоит быстро и надолго переключится с дел рабочих на дела семейные. Если этого не произойдет, вы можете погрязнуть в скандалах, недомолвках и непониманиях. А вам оно надо?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Скорпиона

Мелкие домашние проблемы могут вас немного отвлечь от дел рабочих. Не печальтесь по этому поводу, а лучше все же переключитесь на своих домочадцев – они в вас нуждаются. Звезды говорят, что именно семья сегодня может вдохнуть в вас энергию и желание творить.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Стрельца

День у вас сегодня намечается такой себе. Все будет с рук валиться, энергии не хватает, мотивации нет, а есть только желание лежать и плевать в потолок. Не насилуйте себя, но и не сидите весь день в четырех стенах. Природа порадует вас – используйте это на славу.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Козерога

Лучшее ваше решение сегодня – выйти из дома и гулять. Можно даже бесцельно бродить по городу, в парке, устроить велопрогулку или пикник с приятными вам людьми. Вечер звезды рекомендуют вам провести в уединении.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Водолея

Идеальный день для общения с родными, детьми, для пикников на природу и неспешных посиделок с бокалом вина. Но ваши сны и желания держите лучше в тайне.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня ваши творческие способности будут на высоте, а от желание творить и вытворять будут гореть руки и не только. Поэтому, не сдерживайте себя! А еще у Рыб значительно улучшатся супружеские отношения.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Комнатные цветы по знаку зодиака: кому какие подходят для удачи и богатства Что подарить женщине по ее знаку зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Готовим свеклу за 5 минут!
Готовим свеклу за 5 минут!
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Свадебные фотографии советских знаменитостей
Свадебные фотографии советских знаменитостей
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов

Популярные статьи

Вчера, 18:11Звездно

Сдерживайте слезы! Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз (фото)

Вчера, 17:08Звездно

Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители

Вчера, 10:45Звездно

Ко Дню семьи: ТОП-10 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 10:09Звездно

Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

Вчера, 08:41Звездно

Тина Кароль поедет на Славянский базар, где отказались выступать Винник и MARUV

Вчера, 05:30Events

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

14 маяЗвездно

Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка: как все прошло

14 маяЗвездно

Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

14 маяЗвездно

Приходько о скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

14 маяЗвездно

Анастасия Волочкова впервые показала того самого Олега из Instagram

14 маяВкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

14 маяЗвездно

Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой, и она само очарование

14 маяЗвездно

Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка (видео)

14 маяПсихо

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

14 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 14 мая для всех знаков зодиака: Раки, не проспите свой шанс покорить любую вершину!

13 маяАктуально

WOW Недели от Samsung – лучшее время обновить технику с выгодой до 30%

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Седокова похвасталась своим похудением
Седокова похвасталась своим похудением
Що трапиться з організмом, якщо щодня їсти родзинки
Що трапиться з організмом, якщо щодня їсти родзинки

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять