Гороскоп на сегодня 16 декабря: Весам нужно делать то, что хочется, а Скорпионов ждет нескучный вечер
Астрологический прогноз на 16 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на среду, 16 декабря 2020 года. Уделите больше времени себе, своим желаниям, чтобы разобраться в том, что вам делать дальше и куда двигаться. Обязательно займитесь творчеством и уделите внимание родным.
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Овна
Сегодня вы почувствуете себя суперменом, которому под силу решить любую задачу. Съесть пачку чипсов – легко, выпить 4 чашки кофе за день – без проблем, посмотреть одним махом целый сезон сериала "Друзья" – никаких вопросов. Поэтому позвольте себе делать все, что вам нравится, и получайте от этого удовольствие.
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Тельца
Ох и нервный у вас день на работе – подтянуть все хвосты до Нового года, закончить сложный проект, купить подарки для коллег для "сикрет Санты". Будет нелегко, но вам все под силу. Вечером обязательно побалуйте себя чем-то приятным и даже дорогим – не обижайте себя.
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Близнецов
Интересный вас ждет день, когда с вами начнут происходить настоящие чудеса. На работе дела будут решаться просто, но без вас никак не обойтись. А потом только раз, и под конец дня получите премию или другое не менее важное вознаграждение. Дома вас также ждут сюрпризы и непременно только приятные. Новогодние чудеса уже приближаются к вам!
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Рака
Любите поговорить? Так вот сегодня вам придется вспомнить, что язык без костей, поэтому не сдерживайте себя и говорите о всем, что для вас важно. В финансовых делах будет взлет, но там старайтесь все же сдерживать свои эмоции и желание растрепать всему миру о своих успехах. Деньги любят тишину, а вы новые покупки – не сдерживайте себя!
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Льва
Любые творческие способности можно легко раскрыть с помощью хобби. Вот только беда – у вас его нет. Это легко исправить! Берите в руки ручку и пишите все, что доставляет вам удовольствие, а затем выясните, какое хобби это может быть. Далее беритесь за дело и пробуйте. Вы только начните и поймете, что ваша жизнь уже не будет прежней!
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Девы
Сегодня вы супергерой, победитель и счастливчик в одном лице. Сможете легко справиться с любыми делами и проектами. А еще появятся новые знакомые, которые помогут реализовать давнюю мечту. Вот это здорово!
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Весов
Сегодня вам нужно прислушиваться к своей интуиции и быть осторожнее в общении с малознакомыми людьми. Не пытайтесь сделать то, что важно для кого-то, ориентируйтесь на свои чувства. Вот хотите взять сегодня латте со взбитыми сливками и присыпанными шоколадом – возьмите и не терзайте себя угрызениями совести за большой живот. Позвольте себе быть таким, какой вы есть.
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Скорпиона
Сегодня над вами будет кружить купидон, который обязательно пульнет в вас свою стрелу и, возможно даже, не один раз. Все потому, что много подходящих пассий вам сегодня встретится. Только не будьте падким сердцеедом – ориентируйтесь на чувства, а не прихоть. Вечер у вас не будет скучным!
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Стрельца
Держите сегодня свои мысли при себе и не пытайтесь никого ни в чем переубеждать. Не спешите выяснять отношения с любимым человеком, если не хотите попасть под обстрел упреков и злостных припоминаний ваших грешков. Уйдите в работу з головой – там вам точно будет комфортно и безопасно.
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Козерога
Идеальное время для тех Козерогов, у которых большие амбиции и желание стать миллионером. Сегодня вы станете на правильный путь и достигнете невероятного успеха. А еще сегодня будет хорошее время для любви – романтический вечер с милым сердцу человеком под песни Sade подарят вам много положительных эмоций.
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Водолея
Нет настроения, желания что-либо делать тоже нет. Поэтому не удивительно, что и ваши дела обстоят точно также – никак! Взбодрите себя уже чем-то: кофе, контрастный душ, черный шоколад, спорт. Вам это пойдет на пользу и даже станет волшебным пенделем.
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Рыб
Старайтесь сегодня не делать слишком резких движений. Мало того, что вас это убережет от падения, так еще и нервные клетки сохранит, ведь вы не успеете наделать глупостей. Старайтесь все свои шаги сегодня продумывать и действовать согласно плану. Так легко переживете этот день и подготовитесь к лучшему завтра!
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