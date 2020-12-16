Гороскоп на сегодня 16 декабря: Весам нужно делать то, что хочется, а Скорпионов ждет нескучный вечер

Астрологический прогноз на 16 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 16 декабря 2020 года. Уделите больше времени себе, своим желаниям, чтобы разобраться в том, что вам делать дальше и куда двигаться. Обязательно займитесь творчеством и уделите внимание родным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Овна

Сегодня вы почувствуете себя суперменом, которому под силу решить любую задачу. Съесть пачку чипсов – легко, выпить 4 чашки кофе за день – без проблем, посмотреть одним махом целый сезон сериала "Друзья" – никаких вопросов. Поэтому позвольте себе делать все, что вам нравится, и получайте от этого удовольствие.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Тельца

Ох и нервный у вас день на работе – подтянуть все хвосты до Нового года, закончить сложный проект, купить подарки для коллег для "сикрет Санты". Будет нелегко, но вам все под силу. Вечером обязательно побалуйте себя чем-то приятным и даже дорогим – не обижайте себя.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Близнецов

Интересный вас ждет день, когда с вами начнут происходить настоящие чудеса. На работе дела будут решаться просто, но без вас никак не обойтись. А потом только раз, и под конец дня получите премию или другое не менее важное вознаграждение. Дома вас также ждут сюрпризы и непременно только приятные. Новогодние чудеса уже приближаются к вам!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Рака

Любите поговорить? Так вот сегодня вам придется вспомнить, что язык без костей, поэтому не сдерживайте себя и говорите о всем, что для вас важно. В финансовых делах будет взлет, но там старайтесь все же сдерживать свои эмоции и желание растрепать всему миру о своих успехах. Деньги любят тишину, а вы новые покупки – не сдерживайте себя!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Льва

Любые творческие способности можно легко раскрыть с помощью хобби. Вот только беда – у вас его нет. Это легко исправить! Берите в руки ручку и пишите все, что доставляет вам удовольствие, а затем выясните, какое хобби это может быть. Далее беритесь за дело и пробуйте. Вы только начните и поймете, что ваша жизнь уже не будет прежней!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Девы

Сегодня вы супергерой, победитель и счастливчик в одном лице. Сможете легко справиться с любыми делами и проектами. А еще появятся новые знакомые, которые помогут реализовать давнюю мечту. Вот это здорово!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Весов

Сегодня вам нужно прислушиваться к своей интуиции и быть осторожнее в общении с малознакомыми людьми. Не пытайтесь сделать то, что важно для кого-то, ориентируйтесь на свои чувства. Вот хотите взять сегодня латте со взбитыми сливками и присыпанными шоколадом – возьмите и не терзайте себя угрызениями совести за большой живот. Позвольте себе быть таким, какой вы есть.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Скорпиона

Сегодня над вами будет кружить купидон, который обязательно пульнет в вас свою стрелу и, возможно даже, не один раз. Все потому, что много подходящих пассий вам сегодня встретится. Только не будьте падким сердцеедом – ориентируйтесь на чувства, а не прихоть. Вечер у вас не будет скучным!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Стрельца

Держите сегодня свои мысли при себе и не пытайтесь никого ни в чем переубеждать. Не спешите выяснять отношения с любимым человеком, если не хотите попасть под обстрел упреков и злостных припоминаний ваших грешков. Уйдите в работу з головой – там вам точно будет комфортно и безопасно.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Козерога

Идеальное время для тех Козерогов, у которых большие амбиции и желание стать миллионером. Сегодня вы станете на правильный путь и достигнете невероятного успеха. А еще сегодня будет хорошее время для любви – романтический вечер с милым сердцу человеком под песни Sade подарят вам много положительных эмоций.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Водолея

Нет настроения, желания что-либо делать тоже нет. Поэтому не удивительно, что и ваши дела обстоят точно также – никак! Взбодрите себя уже чем-то: кофе, контрастный душ, черный шоколад, спорт. Вам это пойдет на пользу и даже станет волшебным пенделем.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, для Рыб

Старайтесь сегодня не делать слишком резких движений. Мало того, что вас это убережет от падения, так еще и нервные клетки сохранит, ведь вы не успеете наделать глупостей. Старайтесь все свои шаги сегодня продумывать и действовать согласно плану. Так легко переживете этот день и подготовитесь к лучшему завтра!

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