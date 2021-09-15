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Гороскоп на сегодня 15 сентября для всех знаков зодиака: Водолеи, работайте головой, а не руками

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 сентября, 06:50
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Астрологический прогноз на 15 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 15 сентября 2021 года. День довольно противоречивый: у одних знаков появятся силы и вдохновение на активные действия, другие же способны лишь релаксировать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Овна

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Этот день вряд ли порадует вас разнообразием и яркими красками. Минорное настроение лучше переживать с кем-то вместе. Все равно работник из вас сегодня никакой. Конфликт решается просто: если вы неправы – признайте это.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Тельца

Похвально ваше стремление стать неповторимыми. Оно может проявиться в делах или в имидже – решать вам. В этот день не стоит оставаться в одиночестве, потому что окружающие проявят к вам повышенный интерес.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Близнецов

Если вы хотите улучшить свое положение, придется приложить немалые усилия. Будьте настойчивы, и тогда у вас все получится. Кстати, можно воспользоваться помощью близких, в этом нет ничего зазорного и плохого.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Рака

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Не спешите рубить с плеча – вы могли неправильно оценить ситуацию и сделать ложные выводы. Зато сегодня вашей энергии хватит не только на собственные дела, но и на помощь окружающим, которые о ней попросят.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Льва

Вас ожидает много дел, так что скучать не придется. Настроение будет приподнятым, поскольку все, что запланировали – сбудется. Вы не услышите критики в свой адрес. А любое ваше действие будет воспринято как должное.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Девы

Если с утра вас не нагрузили работой, то с обеда точно завалят всякими делами. На свободу и расслабление сегодня можете не рассчитывать. Но зато и результатам ваших трудов может позавидовать каждый.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Весов

Торопитесь медленно и не дайте рутине добраться до вашей макушки. Вам не помешает небольшой отдых, и многие вопросы рассосутся сами собой, не отвлекая вас от релакса. К вечеру ситуация изменится, и вы окажетесь в выигрыше.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Скорпиона

Вы сможете собрать вокруг себя потенциально полезных людей как в сфере бизнеса, так и в области личных интересов. Любое начинание будет к лучшему. Фантазируйте и внедряйте в жизнь даже самые дерзкие мысли и планы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Стрельца

Сегодня вашим наработкам не суждено сбыться. Зато этот день скрасит ваше настроение всевозможными приятными мелочами и романтикой. Постарайтесь проявлять дружелюбие, и окружающие ответят вам тем же.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Козерога

По возможности проведите сегодняшний день в одиночестве и размышлениях – так будет лучше для всех. Ваш негативный настрой может наломать дров, о которых вы впоследствии пожалеете. А починить все будет непросто.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Водолея

Подходящий день для того, чтобы разобраться в собственных чувствах и желаниях и понять, что же вам нужно на самом деле. Пусть эта работа не пройдет даром – анализируйте и действуйте. А вот домашними делами заниматься бесполезно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2021 года, для Рыб

У вас будет продуктивный день на работе, так что смело начинайте сегодня какое-нибудь глобальное дело. В любом случае расслабляться и философствовать – не время. А вот тишина в личной жизни немного напрягает.

Ранее мы рассказывали, как садить растения по знакам зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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