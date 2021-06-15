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Гороскоп на сегодня 15 июня для всех знаков зодиака: Овны, будьте терпеливее!

Сегодня, 06:50

Астрологический прогноз на 15 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 15 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 15 июня для всех знаков зодиака
Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на вторник, 15 июня 2021 года. Наслаждайтесь жизнью, веселитесь и делайте то, что доставляет вам радость. А если получится – можете даже осуществить свою заветную мечту!

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. Это продлится вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Овна

Сегодняшний день вряд ли порадует гармонией в отношениях с любимым человеком, а даже наоборот. А вот на работе все будет складываться наилучшим образом. Чтобы исключить любые конфликты, будьте терпеливее.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Тельца

В первой половине дня хорошо будет заняться планированием и выполнением поставленных ранее задач. А вот во второй половине дня могут случиться незапланированные траты – берегите кошелек!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Близнецов

Сможете сегодня легко продемонстрировать все, на что вы способны. Это непременно принесет хорошие плоды, правда, может не сразу, а в перспективе. А вот вечером звезды советуют вам устроить романтическое свидание для любимого человека и засыпать его комплиментами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Рака

Сегодня важно будет сохранить свое эмоциональное состояние и внутреннюю мотивацию. Только это и поможет вам пережить этот день без потерь!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Льва

День идеально подходит для работы с бумагами, а также обучения и познания всего нового. А вот поход в госорганы лучше перенести на другой день, ведь вы не получите того, чего хотите, а только время свое потратите.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Девы

Проявите бдительность в делах, и вас неминуемо ждет успех. Отслеживая каждое свое движение, вы сможете добиться хорошего результата и как следствие – отличного настроения. Идеальный день, чтобы проявить инициативу в отношениях!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Весов

Звезды вас предупреждают, что день может оказаться довольно конфликтным и напряженным. Трудности в карьере, отношениях или с членами семьи могут плохо отразиться на вашем настроении. Из положительного за день – доходы вас точно порадуют.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Скорпиона

Не лучшее время для каких-то социальных начинаний и деловых знакомств. Вы сегодня будете не в ресурсном состоянии. Но вторая половина дня станет для вас удачной и очень продуктивной.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Стрельца

Ситуация с финансами будет довольно напряженная. Для начала перестаньте много тратить, а потом сядьте и разберите свой бюджет по полочкам. Уже к вечеру у вас будет четкий план, как выйти из финансового кризиса.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Козерога

Сегодня будет очень ответственный день, который проявится большими скачками настроения. Не афишируйте свои планы, а просто делайте то, что запланировали. Вечером сможете сесть и спокойно проанализировать свои будущие шаги.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Водолея

Сегодняшний день идеально подойдет тем Водолеям, которые хотят начать свое дело. Вам легко будет даваться все, за что бы вы не взялись, главное – все правильно спланировать. Не беритесь за то, в чем вы не компетентны!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2021 года, для Рыб

Сегодня у вас будет очень ответственный день, когда будет идти закладка ваших будущих дел и проектов. Вы уже сейчас сможете оценить будущие плоды своего труда, если распишите подробный план. А еще, сегодня у вас день созерцания и физического покоя!

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 15 июня – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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