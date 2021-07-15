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Гороскоп на сегодня 15 июля для всех знаков зодиака: Лев, даешь веселье!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 июля, 06:50
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Астрологический прогноз на 15 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 15 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 15 июля для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали прогноз на четверг, 15 июля 2021 года. Насыщенный будет день, много новых знакомств. Старайтесь успевать наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Вечер проведите с любимыми людьми.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Овна

Вы будете чувствовать себя сегодня немного уставшим и лишенным сил. Не насилуйте себя работой, а просто правильно выставите приоритеты и занимайтесь только не отложенными делами. Восстановить энергию и силы поможет семья и любимый человек.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Тельца

Сегодня вам может понадобиться помощь друзей или семьи, чтобы решить срочный вопрос. Но не стоит стесняться, лучше возьмите и воспользуйтесь, чем сидите потом у разбитого корыта. Вечером уделите время планированию и расставлению приоритетов.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Близнецов

Не давайте себе сегодня слабинку ни на секунду, иначе можете так расслабиться, что потом не соберетесь в кучу. Старайтесь больше времени провести с друзьями, а вечером смело можете закатить вечеринку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Рака

Идеальнее дня для путешествий сложно придумать. А виной всему ваше желание безудержного веселья и познания новизны. Если улететь далеко не получается, выберитесь в соседний город или село – вам непременно нужны новые эмоции.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Льва

Ваша жизнь сегодня будет бить ключом, радовать вас своей наполненностью и успехами. Звезды советуют вам перестать о чем-либо думать и переживать, а просто брать и наслаждаться жизнью. Даешь веселье!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Девы

Сегодня ваши желания не будут соответствовать вашему финансовому положению. А это в свою очередь будет вас беспокоить и портить настроение. Но, как известно, возмущениями и недовольством вы ничего не добьетесь, а вот реальными действиями – да. Продумайте план выхода из сложной ситуации.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Весов

Хорошее время для знакомств, любви, романтики и романов. Не упускайте шанс стать счастливее, окружив себя правильными людьми. Ведь именно сегодня вы проведете весь день за общением – так пускай оно будет приятным и полезным. Никакого уныния!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вы углубитесь в себя и захотите разобраться в своих чувствах. Главное – не перепутайте самокопание с самобичеванием, потому что грань у них очень тонкая. Вечер в кругу семьи и самых близких людей станет лучшим завершением дня!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Стрельца

Вы будете сегодня непредсказуемыми, слегка раздраженными и очень несобранными. Это, естественно, будет раздражать окружающих, о чем вам могут сказать и что может спровоцировать скандал. Держите себя в руках, и не опускайтесь до зависти и злобы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Козерога

Любые ваши профессиональные отношения сегодня будут слишком граничить с личными. Старайтесь все же их разграничивать, чтобы не было лишних вопросов. А еще старайтесь прощать другим людям их ошибки – для них это станет отличным уроком.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Водолея

Вам сегодня показан отдых, релакс и спокойствие. Поэтому гоните от себя прочь тех, кто вас раздражает и выводит из себя. А еще – исключите из рациона жирную пищу и алкоголь, тогда начнете чувствовать себя в разы лучше и свежее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2021 года, для Рыб

Сегодня ваши мысли и эмоции будут заняты вами. Старайтесь больше времени посвящать тем делам, которые делают вас счастливыми и наполняют хорошими эмоциями. Отсеивайте от себя людей, которые паникуют, раздражают и суетятся. Только чистые помысли и только правильные поступки.

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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