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Гороскоп на сегодня 14 января: Близнецам нужно больше отдыхать, а Львам – набраться терпения

Сегодня, 05:44

Астрологический прогноз на 14 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 14 января 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления, зажгите аромасвечи и насладитесь покоем.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Овна

Сегодня легко можете выдвигать инициативы и брать ответственность за все важные дела. Так сможете воплотить в жизнь то, что запланировали, и понять, куда двигаться дальше. Деньги не транжирьте – можете выйти в минус!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Тельца

Планирование – это то, что обязательно для вас в этот день. Так успеете сделать все важное, на что никогда не хватает времени. Вы легко находите общий язык с людьми, которые могут помочь вашей карьере выстрелить – нужно только выждать время.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Близнецов

Старайтесь больше отдыхать и находить время на свои увлечения. Впоследствии это поможет с большим удовольствием заниматься необходимыми делами. Запаситесь силами и терпением, чтобы получить желаемое повышение или новую работу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Рака

Чтобы получить что-то стоящее в профессиональных делах, важно ставить перед собой конкретные цели и не распылять свое внимание на что попало. Больше времени проводите с любимым человеком, и даже подарок можете подготовить или романтический вечер с ароматическими свечами и напитком. Ночь точно будет горячей!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Льва

Сегодня от вас все будут чего-то требовать и хотеть – запаситесь терпением! А при этом постарайтесь еще и найти время на себя и свои увлечения – творчество очень поможет переключиться. Массаж, любимая косметическая процедура или мультфильм "Душа" помогут здорово расслабиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Девы

Вы уверенными шагами движетесь к цели и на работе становитесь настоящей звездой. Вас уважают коллеги, хвалит начальство. А вы просто делаете хорошо свою работу и наслаждаетесь результатом. Вечером поощрите себя – красной икрой, например, или красивым костюмом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Весов

Сегодня вам потребуется решать самые важные и сложные вопросы, которые накопились уже с начала года. Не отвлекайтесь на мелочи, сосредоточьтесь на чем-то важном, и все у вас получится. Ближе к вечеру вам захочется послать все рабочие дела куда подальше и отправиться на вечеринку. Не отказывайте себе в веселье!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вас ждет спокойный и ровный день, когда все дела будут решаться легко и просто, а любые спорные моменты исчезнут сами собой. Поэтому после обеда заканчивайте рабочие дела и переходите к личным. Обновите свой гардероб, оплатите все счета, приготовьте вкусное блюдо на ужин. Вечер проведите в тишине и с романом в руках.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Стрельца

Бодрячком сегодня проведете целый день. Вы будете полны энергии и успеете сделать многое, главное – не грузите себя негативом. Все внимание направьте на семью и себя, а рабочие дела перенесите на завтра.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Козерога

Идеальное время для деловых встреч, заключения договоров и новых знакомств. Ну так вперед! Ничего не ждите – идите и покоряйте мир. А вечером порадуйте себя чем-то вкусным, красивым и страстным. Ну, вы поняли, что сегодня у вас все будет ок?

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Водолея

Не пытайтесь сегодня сделать все, чем вас напрягают. Вы можете банально ничего не успеть, а потом еще и корить себя за это. Вечер постарайтесь провести спокойнее и легче, занимаясь тем, что нравится, и посвятив время семье. Доза любви и счастья вам обеспечена!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Рыб

Не тратьте свою энергию впустую – выделите важное для себя, и тогда получите хороший результат. Постарайтесь поддерживать хорошие отношения с коллегами и партнерами. А вечер, проведенный в кругу семьи, станет лучшим решением на сегодня.

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