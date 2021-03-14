Гороскоп на сегодня 14 марта: Близнецам нужно окружить себя красотой, а Ракам устроить вечеринку

Астрологический прогноз на 14 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 14 марта 2021 года. Сегодня не все будет зависеть только от вашего желания, постарайтесь подстроиться, чтобы вам было максимально комфортно. А дальше уже действуйте так, как вам будет удобно, вы ведь и сами в состоянии написать сценарий вашей жизни. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Овна

Сегодня звезды дают вам передышку, которая позволит уже завтра нырнуть с головой в водоворот рабочих дел. Уделите время своему здоровью и эмоциональному состоянию, а вечер проведите с семьей, которая вас вдохновляет и мотивирует.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня вы будете чувствовать себя легко и непринужденно, что даст вам возможность заводить интересные знакомства и даже получить перспективный проект на работе. Старайтесь больше времени проводить наедине со своими мыслями и вы найдете в своей голове все ответы на вопросы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Близнецов

Вас ждет напряженный день, который будет полон различных событий, поездок и встреч. Впрочем, все как вы любите – скучать времени не будет. Не отказывайте себе в желании приобрести то, что вы так давно хотели. Окружите себя красотой и получите от жизни удовольствие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Рака

Первую половину дня посвятите рабочим делам, а во второй половине – уделите время семейным. Зовите гостей, готовьте ужин, устраивайте посиделки – все это вдохновит вас на новые свершения. Но не налегайте на алкоголь – он может пагубно сказаться на вашем состоянии.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Льва

Сегодняшний день посвятите духовным практикам и работе со своим подсознанием. Старайтесь меньше общаться и тем более – конфликтовать с кем-либо. Вы можете оказаться перед сложным выбором – не рубите сплеча, займите себя тем занятием, которое вас вдохновляет.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Девы

Ваша энергия и силы бьют ключом, поэтому вы можете легко справиться с любыми задачами. Спорт и другой физический труд будет вам в радость. А полученные результаты вдохновят на новую работу. Вечером будете довольны собой и своей продуктивностью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Весов

Кто будет сегодня очень раздраженным и невнимательным, тот начнет злить всех вокруг. И им станете вы, дорогие Весы. Постарайтесь держать себя в руках и не конфликтовать со всеми вокруг. Вечер обещает быть душевным.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Скорпиона

Любые личные проблемы будут вам по плечу. Но не перегружайте себя физическими занятиями – очень быстро выдохнетесь. Многие Скорпионы будут сегодня гостеприимными хозяевами и почувствуют комфорт в обществе друзей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Стрельца

День хорош для того, чтобы спокойно заняться домашними хлопотами и рутинными занятиями. А физический труд на свежем воздухе быстро и надолго улучшит ваше настроение и поможет избавиться от негативных мыслей.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Козерога

Любые путешествия, даже самые непродолжительные и не дальние, пойдут вам на пользу. Идите в парк, гуляйте с друзьями, детьми или в одиночестве – вам будет хорошо на душе. Не удивляйтесь, если в вас проснется инстинкт "гнездования" – вам срочно нужен уют и комфорт там, где вы живете.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Водолея

Старайтесь больше времени отдыхать сегодня, иначе выдохнетесь уже к обеду. Но не забывайте о своих домашних обязанностях и уделяйте больше времени родным. Сегодняшний день располагает к романтическим приключениям – поэтому подключайте фантазию и вперед.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2021 года, для Рыб

Ваше хобби и занятия, которые основываются на творческих способностях, могут отвлечь вас от рутины и вдохнуть новую жизнь. Учитесь видеть позитив в ежедневных делах и радоваться своим победам уже сейчас, а не потом когда-то. Организм порадует вас выносливостью!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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