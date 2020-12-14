Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии
Астрологический прогноз на 14 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на понедельник, 14 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Овна
Сегодня день для любовных утех! Да-да, день не рабочих, а личных достижений. Вы будете чувствовать себя героем-любовником, который пользуется успехом у противоположного пола и завоевывает внимание, ничего при этом не делая. Что ж, остается только одно – наслаждаться популярностью и заводить интересные знакомства.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Тельца
Сегодня вашей энергии хватит не только на личные проекты, но и на помощь близким. Они будут вам очень благодарны, а вы получите плюсик в свою карму. Всем хорошо, все в выигрыше. Вечером обязательно побалуйте себя чем-то вкусным и веселым – пицца и сезон "Друзей" отлично вписываются в этот формат.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Близнецов
Сегодня вы станете перед выбором и будете ломать голову, как же правильно поступить. Во-первых, доверяйте своей интуиции, а во-вторых, перестаньте бояться, что о вас подумают другие. Самое важное сегодня – сделать все так, чтобы вам было хорошо, тогда и окружающим все будет нравиться.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Рака
Вы сегодня будете обижаться на всех и за все, покажется, что вас никто не понимает и не любит, и ой, все! Ок, немножечко пострадали – и хватит. Берите себя в руки, начните адекватно анализировать ситуацию и перестаньте ждать от людей того, что они сейчас не могут вам дать. Проведите ревизию гардероба и избавьтесь от хлама – это здорово разгрузит и голову!
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Льва
У вас сегодня будет очень мощный движок, которому даже Карлсон позавидовал бы! Вам захочется сделать так много работы и помочь всем и каждому, что к концу дня вы об этом даже пожалеете. Направьте лучше всю эту энергию на себя и на исполнение собственных желаний. Толку точно будет больше.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Девы
Сегодня вам необходимо отказаться от любого экстрима, риска и махинаций. Беритесь только за проверенные дела и тогда сможете довести их до конца. Важно умение сконцентрироваться на том, что вы делаете, – избежите ошибок и глупых вопросов, которые будут только раздражать начальство. Вечером включайте какой-нибудь новогодний фильм и расслабляйтесь.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Весов
Давно с психологом разговаривали? Вы что-то так загрузили себя работой и обязанностями, что совсем забыли не только о близких, но и о себе. Разберитесь, чего вы хотите, и не совершайте странных поступков. Например, не покупайте очень дорогих вещей, чтобы потом не биться головой о стену от таких ненужных трат.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Скорпиона
Понедельник может быть суетливым, а может – спокойным. Сегодня вам непременно нужно выбрать второй вариант. Рабочую неделю стоит начать со спокойного и размеренного завтрака, плавно перетекающего в решение рабочих дел и отдых. Не берите на себя повышенные обязательства – можете с ними не справиться. Оставьте их лучше на завтра.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Стрельца
Умеете медитировать? Если нет – самое время научиться. Последнее время в вас так много негатива накопилось, что пора от него избавляться и искать внутреннюю гармонию. Это позволит вам нормализовать сон, подтянуть здоровье и улучшить отношения с окружающими. Старайтесь больше отдыхать!
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Козерога
Как и у Скорпиона, понедельник станет для вас очень расслабленным днем. Вам просто необходимо отказаться от подписания важных сделок и каких-то важных совещаний, чтобы не растратить свою энергию. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и общаться только с приятными людьми.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Водолея
Если хотите получить в работе хорошие результаты – ставьте перед собой реальные задачи и не поднимайте планку на недостижимую высоту. Пожалуй, главное, что сегодня необходимо сделать – не заигрываться в супергероя, а просто качественно выполнять свою работу.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Рыб
Хороший вас сегодня ждет день, дорогие Рыбы! Все, что себе запланируете, удастся реализовать. Вы будете получать комплименты, помощь и даже деньги. Все принимайте с благодарностью и сможете это даже удвоить. Насладитесь хорошим днем, ведь вы это заслужили.
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