Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

Астрологический прогноз на 14 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 14 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Овна

Сегодня день для любовных утех! Да-да, день не рабочих, а личных достижений. Вы будете чувствовать себя героем-любовником, который пользуется успехом у противоположного пола и завоевывает внимание, ничего при этом не делая. Что ж, остается только одно – наслаждаться популярностью и заводить интересные знакомства.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Тельца

Сегодня вашей энергии хватит не только на личные проекты, но и на помощь близким. Они будут вам очень благодарны, а вы получите плюсик в свою карму. Всем хорошо, все в выигрыше. Вечером обязательно побалуйте себя чем-то вкусным и веселым – пицца и сезон "Друзей" отлично вписываются в этот формат.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы станете перед выбором и будете ломать голову, как же правильно поступить. Во-первых, доверяйте своей интуиции, а во-вторых, перестаньте бояться, что о вас подумают другие. Самое важное сегодня – сделать все так, чтобы вам было хорошо, тогда и окружающим все будет нравиться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Рака

Вы сегодня будете обижаться на всех и за все, покажется, что вас никто не понимает и не любит, и ой, все! Ок, немножечко пострадали – и хватит. Берите себя в руки, начните адекватно анализировать ситуацию и перестаньте ждать от людей того, что они сейчас не могут вам дать. Проведите ревизию гардероба и избавьтесь от хлама – это здорово разгрузит и голову!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Льва

У вас сегодня будет очень мощный движок, которому даже Карлсон позавидовал бы! Вам захочется сделать так много работы и помочь всем и каждому, что к концу дня вы об этом даже пожалеете. Направьте лучше всю эту энергию на себя и на исполнение собственных желаний. Толку точно будет больше.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Девы

Сегодня вам необходимо отказаться от любого экстрима, риска и махинаций. Беритесь только за проверенные дела и тогда сможете довести их до конца. Важно умение сконцентрироваться на том, что вы делаете, – избежите ошибок и глупых вопросов, которые будут только раздражать начальство. Вечером включайте какой-нибудь новогодний фильм и расслабляйтесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Весов

Давно с психологом разговаривали? Вы что-то так загрузили себя работой и обязанностями, что совсем забыли не только о близких, но и о себе. Разберитесь, чего вы хотите, и не совершайте странных поступков. Например, не покупайте очень дорогих вещей, чтобы потом не биться головой о стену от таких ненужных трат.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Скорпиона

Понедельник может быть суетливым, а может – спокойным. Сегодня вам непременно нужно выбрать второй вариант. Рабочую неделю стоит начать со спокойного и размеренного завтрака, плавно перетекающего в решение рабочих дел и отдых. Не берите на себя повышенные обязательства – можете с ними не справиться. Оставьте их лучше на завтра.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Стрельца

Умеете медитировать? Если нет – самое время научиться. Последнее время в вас так много негатива накопилось, что пора от него избавляться и искать внутреннюю гармонию. Это позволит вам нормализовать сон, подтянуть здоровье и улучшить отношения с окружающими. Старайтесь больше отдыхать!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Козерога

Как и у Скорпиона, понедельник станет для вас очень расслабленным днем. Вам просто необходимо отказаться от подписания важных сделок и каких-то важных совещаний, чтобы не растратить свою энергию. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и общаться только с приятными людьми.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Водолея

Если хотите получить в работе хорошие результаты – ставьте перед собой реальные задачи и не поднимайте планку на недостижимую высоту. Пожалуй, главное, что сегодня необходимо сделать – не заигрываться в супергероя, а просто качественно выполнять свою работу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, для Рыб

Хороший вас сегодня ждет день, дорогие Рыбы! Все, что себе запланируете, удастся реализовать. Вы будете получать комплименты, помощь и даже деньги. Все принимайте с благодарностью и сможете это даже удвоить. Насладитесь хорошим днем, ведь вы это заслужили.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться