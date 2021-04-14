Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

Сегодня, 05:56

Астрологический прогноз на 14 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 14 апреля 2021 года. День будет насыщенным и интересным, но с вкраплением нервозности! Не поддавайтесь негативу, не злитесь и гоните прочь плохие мысли. А еще порадуйте себя чем-то приятным! И если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Овна

Смело проявляйте себя в творческих профессиях – получите не только удовольствие, но и хороший результат. Отдыхать лучше в узком семейном кругу или в одиночестве. Причем делать это лучше всего на природе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Тельца

Вы получите шанс обрести гармонию и стать спокойнее. Это, в свою очередь, поможет вам достичь успехов на работе, в частности в переговорах. Легко сможете завершить то, что уже начали.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Близнецов

Получите с самого утра интересное предложение по работе. А это вдохнет в вас желание пахать, как трактор, чтобы достичь лучших результатов. Но не идите на сделку с совестью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Рака

У влюбленных Раков может произойти ссора из-за ревности и, как следствие, даже разрыв. Постарайтесь держать язык за зубами, чтобы не наговорить лишнего и не сожалеть потом о сказанном. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Льва

Звезды сегодня рекомендуют вам стать активнее и любознательнее, чтобы не упустить шанс стать успешнее в своем деле. Не исключена вспышка ревности – берегите отношения! Крепкое здоровье и чувство юмора позволят вам избегать конфликтов.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Девы

Не пытайтесь идти против течения – принимайте то, что с вами происходит сегодня, с благодарностью. К концу дня вы почувствуете покой и уверенность. На любовном фронте ожидается приятное событие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Весов

Не берите на себя больше, чем можете сделать. Все потому, что сегодня вас будет тянуть на подвиги, а будет точно не до них. В отношениях с любимым человеком возможны разногласия, но вы наберитесь терпения!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня нельзя отказывать себе ни в чем. Хотите танцевать – танцуйте, захотелось съесть чего-то эдакого – съешьте, не хотите работать – возьмите выходной. Во время романтических знакомств доверяйте первому впечатлению.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Стрельца

Сегодня вы будете очень эмоциональны и совсем даже не рациональны. Поэтому не все будет удачно. Но старайтесь все же подключать разум, когда принимаете серьезное решение. А еще лучше – перенесите прием решения на другой день!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Козерога

Первое и самое ценное, о чем вы должны заботиться сегодня, – это здоровье. Сильная эмоциональность и чувствительность станут причиной недомолвок и скандалов в паре. Старайтесь сдерживаться, когда высказываетесь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Водолея

Вы будете сегодня душкой – общительным, веселым, игривым и податливым общему настроению человеком. Но вам нужно сконцентрироваться на себе и своих желаниях. Это поможет безошибочно принимать решения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2021 года, для Рыб

Чтобы стать активнее и веселее, вам нужно взбодрить себя. Вы сами загнали себя в рамки и от этого слишком скованны и несчастны. Вам придется хорошенечко постараться, чтобы достичь гармонии в собственных мыслях.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: кто будет счастлив
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Популярные статьи

Вчера, 17:54Вкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

Вчера, 14:47Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

Вчера, 12:11Вкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

Вчера, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 00:31Фаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляЗвездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

12 апреляЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

12 апреляЗвездно

Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

12 апреляЗвездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

12 апреляФаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

12 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

11 апреляВкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

11 апреляЗвездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

11 апреляБлог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

11 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Как просто определить стал ли пьющий человек алкоголиком
Как просто определить стал ли пьющий человек алкоголиком
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять