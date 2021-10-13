Гороскоп на сегодня 13 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 13 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на сегодня, 13 октября 2021 года. Этот день располагает к размышлениям и философствованию, а также прощению обид и чужих недостатков.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Умерьте свои амбиции и найдите компромиссное решение – это в интересах всей вашей семьи. Иначе рискуете остаться у разбитого корыта. Ваша энергия нуждается в достойном применении. Используйте ее для созидания.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Сегодня откроются некоторые тайны, которые вы тщательно скрывали. Все предполагаемые перемены обойдут вас стороной, если вы этого захотите. Так что решайте сами – нужны они вам или пока поживете по старинке.

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Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Сохраняйте спокойствие, сегодня оно вам очень пригодится. Скорее всего, вам придется исправлять чьи-то серьезные ошибки. Вы так глубоко погрузились в работу, что не замечаете ничего более важного вокруг себя.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Будьте осмотрительнее, балансируя между юмором и сарказмом. Ваша язвительность не принесет вам успеха сегодня. Не показывайте никому, что вы чего-то боитесь – это совершенно не в ваших интересах.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Силу своего обаяния сегодня применяйте в минимальных дозах. Тем, на ком вы планируете его использовать, грозит передозировка и потеря головы – а вам это сейчас не нужно. Правила игры могут неожиданно измениться.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Слишком рано делать какие-то выводы – время для принятия решений еще не наступило. Не вздумайте торопить события. Вам лучше залечь на дно и внимательно анализировать всю поступающую информацию.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Будьте осмотрительны, постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не навредить общему делу. Если вы отступите от общепринятых правил поведения, то уроните свой авторитет в глазах окружающих и партнеров.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вам сегодня предстоит принять вызов, даже если совершенно не хочется этого делать. К решению любой проблемы потребуется приложить немалые умственные усилия. Настройтесь на работу и не пытайтесь увильнуть.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вы способны легко приспосабливаться к обстоятельствам – это даже вызовет зависть окружающих. Прислушивайтесь к советам коллег. Постарайтесь раздать старые долги и не давать ложных обещаний.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

От скорости вашей реакции и быстроты принятия решений многое будет зависеть. Слово сегодня – ваше главное оружие, а правильная интонация придаст ему максимальный вес. Вас послушают и за вами пойдут.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Не ждите милости от окружающих, да и признания сегодня вы вряд ли дождетесь, лучше наградите себя сами. То, что вы не хотите брать на себя ответственность, еще не значит, что у вас получится ее избежать.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вам сегодня противопоказано вступать в споры и дискуссии. Чем больше внимания вы будете уделять той ситуации, которая сложилась вокруг вас, тем больше сил и нервов на нее расходуете. Проявите благоразумие.

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