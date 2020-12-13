Гороскоп на сегодня 13 декабря: Близнецы обалдеют от своих способностей, а у Рака будет все, как он любит

Астрологический прогноз на 13 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 13 декабря 2020 года. Постарайтесь сегодня заняться теми делами, которые давно откладываете, они принесут вам удовольствие и удовлетворение от реализации. Обязательно порадуйте себя чем-то приятным и хорошенько отдохните. В общении с другими людьми будьте аккуратнее.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Овна

Все, что вам сегодня нужно, так это просто быть душкой – милым, откровенным и честным человеком. Вы сами удивитесь, как к вам начнут тянуться люди. А тут нет ничего удивительного – все уже устали от наигранности и вы дадите им то, что они ищут. За это вас полюбят и вознесут на трон. Круто же?

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Тельца

Сегодня вы можете столкнуть с каким-то недоразумением, которое выбьет вас из колеи. Но не теряйте равновесия – все в ваших руках. Легко говорите о том, что вам хочется и не стесняйтесь просить о помощи. Вечер, проведенный в кругу семьи, подарит душевное равновесие, которого вам так не хватало.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Близнецов

Вы обалдеете от себя и своих способностей, поэтому смело открывайте свой блокнот, где записывали желания и начинайте их осуществлять. А еще не забудьте уделить внимание любимому человеку – совместная прогулка, покатушки на катке или романтический ужин здорово подействуют на вашу пару. К слову, одиноким Близнецам удастся завести перспективное знакомство.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Рака

Вас ждет размеренный и максимально спокойный день, когда все будет получатся и вы даже не будете напрягаться. Все, как вы любите. Вот только постарайтесь не быть слишком навязчивым по отношению к окружающим, иначе плевка в спину вам не избежать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Льва

Карантин выходного дня отменили, а вы так втянулись в домашний ленивый отдых, что просто не можете вытянуть себя с кровати. И не нужно! Включайте фильм "Последняя капля", заваривайте кофе и наслаждайтесь спокойствием.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Девы

Сегодня вас постоянно будут просить о помощи и требовать внимания. Это может здорово надоесть, поэтому держите себя в руках, чтобы не сорваться и не послать всех куда подальше. Лучше тормознитесь в течение дня и выдохните под серию "Друзей" или "Секс и город". Не копите в себе раздражение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Весов

С самого утра у вас все будет идти не так, как вы хотите. А от этого начнете злиться и возмущаться, что выбесит ваших родных. Чтобы прервать эту неприятную цепочку, просто сделайте то, что любите! Вот прям с утра наберите теплую ванну, съешьте вкусный завтрак, почитайте книгу – то, что поможет настроиться на нужный лад. А потом можно браться за спасение мира!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Скорпиона

Любовь сегодня витает вокруг вас, как что-то настоящее, живое и материальное. Вы буквально будете ощущать это чувство ото всюду. Словите себя на мысли, что раньше с вами такого не было и будете абсолютно правы. Постарайтесь запомнить себя в этом состоянии и насладиться им сполна!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Стрельца

Кто стреляет метко, тот и попадает в цель. Поэтому сегодня, взявшись за какой-то проект или дело – смело идите только вперед, ведь вас ожидает небывалый успех. Не удивляйтесь, если уже сегодня найдете первый новогодний подарок – вы это заслужили!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Козерога

Не будьте занудой и унылым умником, лучше отложите в сторону все свои предрассудки и начните новую легкую жизнь. Для начала, смените круг своего общения и перестаньте на все жаловаться. Просто наслаждайтесь жизнью и тем, что она вам дает. А не вот это вот все!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Водолея

Несмотря на то, что сегодня выходной, он может оказаться довольно напряженным. Постарайтесь сохранять спокойствие и не лезть на рожон. Особенно это касается дел любовных, где строго настрого запрещено выяснять отношения и конфликтовать. Направьте свою энергию на полезное дело.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2020 года, для Рыбы

Ну не очень веселый вас сегодня ждет день – что ж поделать? Но вы не пытайтесь с пеной у рта кому-то что-то объяснить. Просто возьмите и сместите фокус внимания на себя. Сделайте то, что давно откладывали и порадуйте себя. Вам это точно понравится!

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