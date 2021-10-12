Гороскоп на сегодня 12 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 12 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на сегодня, 12 октября 2021 года. В этот непростой и провокационный день важно контролировать себя, чтобы не поддаться желанию говорить лишнее и совершать неразумные поступки.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Отличный день для смены рода вашей деятельности. Если у вас на сегодня запланирована серьезная деловая встреча – не переживайте, она пройдет хорошо. А вот романтическая сфера жизни пока хромает.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Для достижения желаемой цели осталось сделать совсем немного, последнее усилие, но достаточно серьезное. Воспользуйтесь моментом, он слишком быстротечен. Не распыляйтесь на пустяки, действуйте в одном направлении.

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Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У вас сегодня будет столько возможностей, что не использовать их будет преступлением по отношению к себе и трудовому коллективу. Подумайте, что из предложенного вам нужно больше всего, и определитесь с приоритетами.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Обстоятельства сегодняшнего дня будут складываться так, что вы не будете в состоянии сделать что-то толковое на работе. Так что полезно хоть ненадолго побыть эгоистом и подумать о себе и своих личных интересах.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

В вас проснется склонность к настойчивости и противостоянию, граничащая с упрямством. Это неразумно, во всяком случае – сейчас. Гораздо полезнее заняться решением накопившихся проблем личного характера.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вы неожиданно найдете в себе то, что так долго и безуспешно искали в других. Если вас попросят высказаться по какому-либо поводу, не спешите говорить правду. Ваши слова могут неправильно истолковать и даже обидеться.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы хотите всего и сразу, но даром это не дается. Пересмотрите планы, вы всего сможете добиться, если верно расставите приоритеты. Но и сдаваться не следует – вы на пороге чего-то нового, к чему так давно стремились.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вы так легко и не раздумывая соглашаетесь вкладывать деньги в любую идею, что это может вас разорить. Будьте более благоразумны и осмотрительны, особенно в вопросах финансов. А день посвятите самосовершенствованию.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не ждите, что кто-то пойдет на уступки. Каждый стремится оставаться при своих интересах. Лучше поищите компромисс и сделайте первый шаг к сотрудничеству. От этого выиграют все, а вы – в первую очередь.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Если вы непременно хотите узнать правду, придется покопаться в сплетнях и интригах, которые плелись последнее время. Надейтесь на лучшее, но не забывайте о подстраховке. Без нее вы не достигнете того, что запланировали.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вы склонны выбрать тактику идти напролом в достижении своих желаний и амбиций. Но имейте в виду, что важно рассчитать собственные силы. Этот день не подходит для одиночества – проведите его в кругу единомышленников.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не время для ностальгии. Из давних воспоминаний полезно извлекать уроки, чтобы в будущем не повторять ошибок. Возможно, таким образом вы найдете неожиданное решение для проблемы, которая не дает покоя.

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