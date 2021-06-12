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Гороскоп на сегодня 12 июня для всех знаков зодиака: Раки, найдите время для хобби!

Сегодня, 06:50

Астрологический прогноз на 12 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 12 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 12 июня для всех знаков зодиака
Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на субботу, 12 июня 2021 года. Наслаждайтесь жизнью, веселитесь и делайте то, что доставляет вам радость. А если получится – можете даже осуществить свою заветную мечту!

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. Это продлится вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Овна

Воздержитесь сегодня от принятия ответственных решений и активных действий в работе. Старайтесь также обходиться без посторонней помощи, опираясь только на себя. Вашей энергии и сил хватит на любое дело!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Тельца

День не обещает быть фонтаном позитивных эмоций, но все же что-то приятное найти удастся. Окружите себя приятными людьми и постарайтесь меньше времени проводить наедине. Вечер в обнимку с любимым человеком станет идеальным вариантом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Близнецов

Сегодня вы можете получить какое-то неожиданное предложение или приятный сюрприз. В любом случае вам необходимо будет научиться совладать со своими эмоциями. Во второй половине дня обязательно найдите время для работы!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Рака

Вас ждет спокойный и уравновешенный день, когда любое ваше решение будет правильным. Не исключены семейные разногласия, но они точно закончатся в вашу пользу. Найдите время для увлечений, хобби и тех дел, которые приносят вам удовольствие.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Льва

Сегодня день для себя! Вам просто необходимо найти время, силы и желание, чтобы сделать то, что приносит вам удовольствие. От этого вы начнете расцветать прямо на глазах. Удачными будут спорт, полезное питание, время на хобби и пешие прогулки в парке.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Девы

С самого утра вы будете в нереальном напряжении, когда все дела будут сделаны, а вам все равно что-то будет не так. Но уже к обеду вас попустит и очень захочется гулять. День благоприятный для семейных отношений и новых знакомств.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Весов

Идеальный день для любых рабочих процессов! Вы можете заключать договора, браться за новые проекты и вершить судьбы. Главное – верьте в свои силы и не давайте себе скучать!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Скорпиона

Интересный будет день, который сменяется то напряжением, то нереальным счастьем. Ваши претензии сменяться жизнеутверждающими фразами и уже к вечеру вам захочется творить и вытворять. Не сдерживайте себя!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Стрельца

Сегодня нельзя перенапрягаться и делать то, что вас злит или расстраивает. Не берите близко к сердцу замечания малознакомых людей – ориентируйтесь на свои желания и ощущения.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Козерога

Вас ждет много денег и еще больше различных перспектив касательно вашей работы. Не стоит быстро на все соглашаться или наоборот – отказываться. Просто идите за своей мечтой и своими желаниями. У вас все получится!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Водолея

Сегодняшний день следует провести максимально спокойно и легко. Именно это поможет вам избежать скандалов и недопонимания, которые сегодня могут выстрелить. Будьте осторожнее с колющими и режущими предметами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2021 года, для Рыб

Идеальный день для различных духовных практик! Это поможет вам обрести энергию и уверенность в себе. Смело планируйте поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением работы и даже смены деятельности. Они принесут положительные результаты!

Астрологический гороскоп на 2021-й – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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