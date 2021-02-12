Гороскоп на сегодня 12 февраля: Весы рискуют стать банкротом, а Скорпиону нужно притормозить

Астрологический прогноз на 12 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 12 февраля 2021 года. День не обещает ничего негативного, но лениться точно не стоит. Следите также за своим эмоциональным состоянием, потому что настроение у вас будет меняться каждые 5 минут, а это мало кому нравится. Вечером постарайтесь расслабиться и продумать, какой сюрприз устроить любимому человеку на День святого Валентина. Специально к празднику 14 февраля мы собрали 14 идей, как провести День всех влюбленных необычно и интересно.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Овна

Сегодня неполадки и недосказанности на работе могут стоить вам нормальных отношений в семье. Не флиртуйте и не заводите романов на работе – скандала вплоть до увольнения вам не избежать. День будет очень эмоциональным, поэтому держите себя в руках и по возможности меньше контактируйте с другими людьми.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Тельца

Сейчас ситуация может сложиться так, что вы не сможете реализовать все, что себе запланировали по причинам, которые от вас не зависят. А вот если вы вдруг решите изменить свою жизнь, поменяв, например, место работы или занявшись хобби, то это непременно сделает вас счастливее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Близнецов

Не стоит обращаться за помощью к тем людям, которым от вас постоянно что-то нужно. Постарайтесь в свободное время заняться приятными делами и тем, что делает вас счастливее. Побудьте немного эгоистом – это полезно! А вечером вас ждет интересное знакомство, которое вполне может перерасти в продолжительный роман.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Рака

Не бегите от проблем в отношения – новые романы очень скоро вас разочаруют и вы будете чувствовать себя еще хуже. А вот заняться чем-то новым для себя – идеальное решение всех проблем. Вы и отвлечетесь, и сделаете наконец то, что давно хотели. Доставайте свой список желаний!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Льва

Если вам хватит терпения и выносливости, то вы сможете быстро решить любой спор и легко перетянуть на свою сторону кого угодно. А еще это время идеально для всего, что связано со здоровьем. Вечер с книгой в руках станет идеальным завершением насыщенного дня.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Девы

Сегодня у вас будет настоящий семейный день, когда лица близких вам людей вы будете видеть постоянно, а звонки от них не прекратятся вплоть до вечера. Постарайтесь сегодня не тратить лишнего.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Весов

Быстрее займитесь решением спорных вопросов, если не хотите стать банкротом. Не берите деньги в долг и кредиты, если не хотите потом всю жизнь с ними расплачиваться. Но вот для общения с друзьями это идеальное время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Скорпиона

Не стоит сегодня начинать новые проекты и бежать сломя голову, хватаясь за все, за что можно ухватиться. Остановитесь, передохните и возьмите паузу в принятии важных решений. А еще берегите здоровье и избегайте алкоголя, как только можете.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Стрельца

Ваша откровенность с окружающими может сыграть с вами злую шутку. Поэтому следите за словами, никому не рассказывайте о своих идеях – лучше записывайте все в блокнот. И не отказывайте себе в маленьких радостях.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Козерога

У вас уже есть целая стопка дел, которые вам не нравятся и до которых руки у вас все никак не дойдут. Так вот постарайтесь хотя бы два-три пункта из этого списка выполнить. Будьте терпимее с коллегами и родными.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Водолея

Сегодня вы будете быстро реагировать на то, что происходит вокруг, и сможете справиться с любыми делами. Во второй половине дня у одиноких Водолеев может произойти знаковая встреча, а тех, кто в паре – ждет романтический сюрприз.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2021 года, для Рыб

Не пытайтесь сегодня успеть сделать все! Мало того, что у вас это не получится, так еще и настроение ухудшится еще больше. Постарайтесь мотивировать себя чем-то приятным и каким-то успешным примером. Но не насилуйте на работу, которую вы делать не хотите.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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