Гороскоп на сегодня 12 декабря: Водолеям нужно принять много важных решений, а Рыбам – отдохнуть
Астрологический прогноз на 12 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на субботу, 12 декабря 2020 года. День будет хорошим и наполненным различными событиями, поэтому смело планируйте важные дела, встречи и различные мероприятия. А вечер обязательно проведите с любимым человеком.
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Овна
Удачный вас ждет сегодня день, когда смело можно браться за любые дела и получить за это хорошее материальное вознаграждение. А если еще и инициативу возьмете в свои руки, то получите незабываемые впечатления. Не ленитесь!
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Тельца
Экзамены давно сдавали? Сегодня он с вами случится. Возможно, не в традиционном смысле этого слова, но испытаний вам не избежать. Старайтесь собрать волю в кулак и не конфликтовать ни с кем. Иначе получите двойку, да еще и пендель – к слову, очень обоснованный.
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Близнецы
Вас ждет невероятный день, когда приятные встречи и неожиданные решения будут приходить к вам без напоминания. Хорошо б заняться финансами и отрегулировать свой бюджет, ибо же сколько можно выбрасывать деньги на ветер?
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Рака
Вам сегодня захочется свободы и независимости. И это не только про личные отношения, а и про рабочие. Начальство будет раздражать, как и любимый человек, поэтому вы будете дерзкими и хамовитыми. За это вы можете даже лишиться работы, а в семье случится раскол. Вот только нужно понимать, насколько адекватно вы на все реагируете и не пожалеете ли о своих словах и действиях?
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Льва
Сегодняшний день важно спланировать так, чтобы вам было комфортно. И в решении рабочих вопросов, и личных. Никакой спешки, суеты – только расслабленное и удовлетворенное состояние. Делайте для этого все – массаж, встреча с друзьями, бокал вина, любимая книга или медитация. Вы что больше любите?
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Девы
Начните свой день с приятных дел, а потом переходите к более сложным. Это поможет вам здорово преуспеть и при этом не устать до смерти. Делайте небольшие перерывы, и вы сможете даже успеть посмотреть серию-другую "Друзей" и морально отдохнуть. А вечером можете включить "Ход королевы" и залипнуть над сериалом со спокойной душой и выполненными делами.
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Весов
Что-то вы совсем раскисли, а ведь скоро праздники! Берите себя в руки, варите глинтвейн, включайте "Один дома" и настраивайтесь на веселье. А вечером еще и друзей позвать можно и устроить нормальную вечеринку с вкусной едой и выпивкой. Надеюсь вы читаете это уже с бокальчиком глинтвейна в руках?
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Скорпиона
Сегодня вы вместо спортивного костюма на флисе схватите костюма супергероя и должны будете кого-то спасать, куда-то бежать и что-то непременно делать. А может успокоитесь и притормозите? Вернитесь в гардероб, переоденьтесь в домашний костюм и со спокойной душой поваляйтесь на диване под "Четыре Рождества".
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Стрельца
Вы сегодня ракета, пушка, хлопушка и даже хохотушка. Все дела на работе будут решаться быстро и уверенно, поэтому вы легко добьетесь тех результатов, о которых мечтаете. А если еще и проявите инициативу в отношениях, то свадьбы вам не избежать. Ох, хороший день вас сегодня ждет!
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Козерога
Кто будет сегодня самым упертым и несносным, тот Козерог. Будьте дипломатичнее на работе и мягче дома, тогда удастся избежать скандала. А еще лучше, если вы найдете время на занятие, которое вас вдохновляет и радует. Так и отвлечетесь, и расслабитесь. Если не знаете, что выбрать – идите в СПА. Это всегда уместно!
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Водолея
Вам важно будет сегодня принять много решений, которые повлияют на вашу жизнь. Это как работы касается, так и личных отношений. А как только вы добьетесь успеха – он вас так мотивирует, что вы просто не сможете остановиться. И не стоит! Только вперед!
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2020 года, для Рыб
Сегодня вам просто необходим расслабленный отдых и неспешный день для себя. Постарайтесь расслабиться и получить удовольствие от жизни. Вам просто необходимо сейчас все красивое, приятное, нежное и любимое. Окружите себя этим и получайте удовольствие.
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